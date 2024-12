Masterchef'te beklenmedik veda! Elenen yarışmacı belli oldu

Şirin, "Buranın çok hayalini kurdum. Hep burada olmayı düşünüyorum 2 sene boyunca. Hep bu tezgahlarda yarışmayı hayal ediyordum. Şu an buradayım, son 9'dayım. Sanırım gittikçe daha da hırslanıyorum. Geçen hafta potada olduğumda 10'daydım ve diyordum ki şu an elenirsem üzülürüm ama teklilere düşersem üzülmem. Şu an gidersem üzüleceğim ama son 8'e kalamazsam. Potada hiçbir şeyin garantisi yok. Son günmüş gibi yarışacağım" ifadelerini kullandı.