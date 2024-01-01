Masterchef'te beklenmedik veda! Elenen yarışmacı belli oldu

Erim, "Her zaman olduğum yerden mutlu olan, zevk alan anın tadını çıkaran bir insanım. Burada olmamım da bir nedeni var, bunun farkındayım. Hafta boyu gerçekten çok güzel bir takımla yarıştım. Güzel bir performans sergiledim, takım olarak da çok iyi iş çıkardım. Son gün artık haftanın yorgunluğu mu diyelim, stresi mi diyelim, tükendim ve tabak çıkaramadım. Bedelini burada ödüyorum şu an. Puanlı sistemde yarışmadım ama puanlı sistemin bana yarayacağını düşünüyorum. Çünkü en kötü yemeği yapmamız gereken 2 etap oynayacağız ve ben burada en kötü yemeği yaptığım zamanı hatırlamıyorum." dedi.