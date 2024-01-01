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Masterchef'te Beklenmedik Veda! Elenen Yarışmacı Belli Oldu

Masterchef'te beklenmedik veda! Elenen yarışmacı belli oldu

  1. Şefler yarışmacılara duygu ve düşüncelerini sordu. Yarışmacılar sırayla yanıtladı.

    Şefler yarışmacılara duygu ve düşüncelerini sordu. Yarışmacılar sırayla yanıtladı.

  2. Erim, "Her zaman olduğum yerden mutlu olan, zevk alan anın tadını çıkaran bir insanım. Burada olmamım da bir nedeni var, bunun farkındayım. Hafta boyu gerçekten çok güzel bir takımla yarıştım. Güzel bir performans sergiledim, takım olarak da çok iyi iş çıkardım. Son gün artık haftanın yorgunluğu mu diyelim, stresi mi diyelim, tükendim ve tabak çıkaramadım. Bedelini burada ödüyorum şu an. Puanlı sistemde yarışmadım ama puanlı sistemin bana yarayacağını düşünüyorum. Çünkü en kötü yemeği yapmamız gereken 2 etap oynayacağız ve ben burada en kötü yemeği yaptığım zamanı hatırlamıyorum." dedi.

    Erim, "Her zaman olduğum yerden mutlu olan, zevk alan anın tadını çıkaran bir insanım. Burada olmamım da bir nedeni var, bunun farkındayım. Hafta boyu gerçekten çok güzel bir takımla yarıştım. Güzel bir performans sergiledim, takım olarak da çok iyi iş çıkardım. Son gün artık haftanın yorgunluğu mu diyelim, stresi mi diyelim, tükendim ve tabak çıkaramadım. Bedelini burada ödüyorum şu an. Puanlı sistemde yarışmadım ama puanlı sistemin bana yarayacağını düşünüyorum. Çünkü en kötü yemeği yapmamız gereken 2 etap oynayacağız ve ben burada en kötü yemeği yaptığım zamanı hatırlamıyorum." dedi.

  3. Beyza, "Stres ya da heyecan yok. Çünkü hak ettiğim yerdeyim. Ben çok kötü performans sergiledim bu hafta. Elimden geleni yapacağım, buraya kolay kolay gelmedik hiçbirimiz. Potaya bakınca da hem çok güçlü hem de çok sevdiğim arkadaşlarım var. O yüzden biraz üzülüyorum. %75 çıkma şansım, onu iyi kullanırsam çıkacağımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

    Beyza, "Stres ya da heyecan yok. Çünkü hak ettiğim yerdeyim. Ben çok kötü performans sergiledim bu hafta. Elimden geleni yapacağım, buraya kolay kolay gelmedik hiçbirimiz. Potaya bakınca da hem çok güçlü hem de çok sevdiğim arkadaşlarım var. O yüzden biraz üzülüyorum. %75 çıkma şansım, onu iyi kullanırsam çıkacağımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

  4. Şirin, "Buranın çok hayalini kurdum. Hep burada olmayı düşünüyorum 2 sene boyunca. Hep bu tezgahlarda yarışmayı hayal ediyordum. Şu an buradayım, son 9'dayım. Sanırım gittikçe daha da hırslanıyorum. Geçen hafta potada olduğumda 10'daydım ve diyordum ki şu an elenirsem üzülürüm ama teklilere düşersem üzülmem. Şu an gidersem üzüleceğim ama son 8'e kalamazsam. Potada hiçbir şeyin garantisi yok. Son günmüş gibi yarışacağım" ifadelerini kullandı.

    Şirin, "Buranın çok hayalini kurdum. Hep burada olmayı düşünüyorum 2 sene boyunca. Hep bu tezgahlarda yarışmayı hayal ediyordum. Şu an buradayım, son 9'dayım. Sanırım gittikçe daha da hırslanıyorum. Geçen hafta potada olduğumda 10'daydım ve diyordum ki şu an elenirsem üzülürüm ama teklilere düşersem üzülmem. Şu an gidersem üzüleceğim ama son 8'e kalamazsam. Potada hiçbir şeyin garantisi yok. Son günmüş gibi yarışacağım" ifadelerini kullandı.

  5. Emre, "Kayınvalidem ve kayınpederimi burada görürsem hayatımda en mutlu olduğum zamanlar olabilir benim için, umarım onu sağlarım. Her şeyden önce kendim için yapmam gerektiğini biliyorum. Hepimizin mesleğe verdiği bir zaman var, burada olmak isteyen çok insan var. Onun için buranın hakkını vermem gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra elimden gelen mücadeleyi de vereceğim, sözlerimle de bunu destekleyeceğim." dedi.

    Emre, "Kayınvalidem ve kayınpederimi burada görürsem hayatımda en mutlu olduğum zamanlar olabilir benim için, umarım onu sağlarım. Her şeyden önce kendim için yapmam gerektiğini biliyorum. Hepimizin mesleğe verdiği bir zaman var, burada olmak isteyen çok insan var. Onun için buranın hakkını vermem gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra elimden gelen mücadeleyi de vereceğim, sözlerimle de bunu destekleyeceğim." dedi.

  6. VEDA EDEN YARIŞMACI<p> Masterchef Türkiye'ye veda eden yarışmacı Emre oldu.<br>Son 8'e kalan yarışmacılar: Alper, Beyza, Erim, Eda, Şirin, Onur, Kerem, Semih

    VEDA EDEN YARIŞMACI

    Masterchef Türkiye'ye veda eden yarışmacı Emre oldu.
    Son 8'e kalan yarışmacılar: Alper, Beyza, Erim, Eda, Şirin, Onur, Kerem, Semih