Temizlenen Odunluktan 600 Yıllık Tarih Çıktı

"HEYECAN VERİCİ BİR KEŞİF" Doç. Dr. Alper Altın ise çalışma sonucunun kendileri açısından heyecan verici olduğunu ifade etti. Yapı ve çevresindeki araştırmaların süreceğini kaydeden Altın, şöyle konuştu: "Bizler bunlarla ilgili araştırmalar yapıp, buranın ne amaçla kullanıldığını tespit etmeye çalışacağız. Burası bir mescit olarak kullanıldı mı, tam olarak bilmiyoruz ama en azından mihrap olduğu için işlevsel olarak burada namaz kılındığını belirtebiliriz. Ürgüp Müze Müdürü bize bir sempozyum düzenlenmişti. Orada böyle bir eserin olduğundan bahsetti. Sonrasında da Savaş hocamızın yüzey araştırmasında Mehmet amcamızı bulduk. Mehmet amcamız sağ olsun yapıyı bize açtı. Buranın içerisi görülebilir değildi, biz kendisinden rica ettik. Buranın temizlenmesini sağladılar ve bu şekilde açığa çıkmış oldu. Aslında bakir bir yer. Burada yaptığımız çalışmalarla bu yapının işlevini, süslemelerini daha açığa çıkarmayı planlıyoruz."