Ünlü İsimlerin Tatil Mutluluğu: Hak Edilmiş
Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ünlüler, keyifli anlarını da takipçileriyle paylaşıyor.
-
Tatilin tadını çıkaran ünlü isimler, aileleriyle ya da sevdikleriyle geçirdikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.
-
YASEMİN ŞEFKATLİ Eşi İdo Tatlıses ve ikiz oğullarıyla Fethiye'ye giden Yasemin Şefkatli, aynada çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
-
EDİS Şarkıcı Edis Görgülü, yorgunluk atmak için tatile çıktı. Ünlü isim, denizde verdiği poza "Hak edilmiş" notunu düştü.
-
SEDA BAKAN Oyuncu Seda Bakan da eşi Ali Erel ve kızlarıyla birlikte Cunda'dan paylaşım yaptı. Bakan, mutlu aile pozunu "Ben kutluyorum" diye paylaştı.
-
BERİL POZAM-ERSİN ARICI Yalı Çapkını dizisindeki partneri Ersin Arıcı ile geçtiğimiz yıl evlenen Beril Pozam da tatil için Turunç'a gitti.
-
29 yaşındaki ünlü oyuncu, eşiyle keyifli anlarını "Turunç kalp biz" diye paylaştı.
-
CAN BONOMO Oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı Can Bonomo da ailesiyle keyifli anlarını yayınladı.