Uzmanlar Uyardı: Kahveyi Böyle İçmek Kilo Aldırıyor

  1. DailyMail'de yer alan habere göre; Bir shot espressoya protein tozu eklenip buzla servis edilerek yapılan bu içecek, kas gelişimini desteklediği ve enerji verdiği iddiasıyla yayılıyor. Ancak fitness uzmanı Adam Clark, bu trendin istenmeyen kilo alımına yol açabileceğini ve egzersiz programına uygun şekilde tüketilmediğinde zararlı olabileceğini söyledi.

  2. Clark, ?Birçok kişi protein ihtiyacının kilo ve aktivite seviyesine göre değiştiğini bilmiyor. Gereğinden fazla protein almak kilo kaybı yerine kilo alımına neden olabilir? dedi. İngiltere sağlık yönergelerine göre yetişkinlerin vücut ağırlığının her kilogramı için 0,75 gram protein tüketmesi öneriliyor. Bu, kadınlarda ortalama 45 gram, erkeklerde ise 55 gram proteine denk geliyor.

  3. TikTok?ta paylaşılan bazı tariflerde kahvelere 33 grama kadar protein eklendiği görülüyor. Uzmanlara göre bu miktar, günlük önerilen seviyenin yüzde 70?inden fazlasına ulaşıyor. Clark, ayrıca bu içeceklerin rafine şeker, tatlandırıcı ve işlenmiş katkı maddeleriyle hazırlandığını, bu nedenle sağlığa faydadan çok zarar getirebileceğini belirtti. Beslenme uzmanları, proteinin en sağlıklı şekilde et, süt ürünleri, yumurta, baklagiller ve sebzelerden alınması gerektiğini vurguluyor. Protein tozunun öğün yerine kullanılmaması gerektiğini söyleyen Clark, ?Doğru bir öğün yemek, vitamin, mineral ve sağlıklı yağ alımını da garanti eder? diye konuştu.

  4. Uyarılar, sentetik takviyelerdeki katkı maddelerinin bağırsak sağlığına olumsuz etkilerini ortaya koyan araştırmaların ardından geldi. Kolorektal cerrah Dr. James Kinross, protein tozlarının emülgatör ve bağlayıcı maddeler içerdiğini, bunların bağırsakta iltihaplanmayı artırarak kanser riskini yükseltebileceğini ifade etti.

  5. Bilim insanları, son yıllarda genç yaşta bağırsak kanseri vakalarında küresel ölçekte yüzde 80 artış görüldüğünü belirtiyor. Artışın; kirlilik, obezite, mikroplastikler ve aşırı işlenmiş gıdalarla ilişkilendirilebileceği öne sürülüyor.

  6. Uzmanlar, tüketicilere sosyal medya trendlerine kapılmadan, protein alımını dengeli bir beslenme düzeni içinde sürdürmeleri çağrısında bulunuyor.

20 Ağustos 2025