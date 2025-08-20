Sahipsizler Dizisinin Yıldızı Evleniyor

ALİ ÖNER KİMDİR? 1996 yılında dünyaya gelen Ali Öner, kariyerine modellikle başladı. 2019 yılında katıldığı Best Model Of Turkey yarışmasında ?En İyi Erkek Model? seçildi. Ardından oyunculuğa yönelen Öner, ilk olarak Mahrem adlı yapımla ekrana çıktı. Daha sonra Teşkilat, Seni Kalbime Sakladım, O Kız, Yalı Çapkını, Kuruluş Osman gibi birçok dizide rol alan ünlü isim, son olarak Fırat karakteriyle Sahipsizler'e dahil oldu.