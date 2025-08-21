Kendisi Küçük Etkisi Büyük!

KİLO KONTROLÜ SAĞLAMAYA YARDIMCI OLUR Yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissini artırmaya yardımcı olan susam, özellikle kilo kontrolü sağlamak isteyen kişiler için eşsiz bir seçenektir. İştah kontrolünü sağlamaya olanak tanıyan susam, vücuttaki sindirimi ve şeker yıkımını uzatmaya yardımcı olan bir protein kaynağı olarak da adından söz ettirmektedir.