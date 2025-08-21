Kendisi Küçük Etkisi Büyük!
Susam demek sağlık demek!
-
Küçük ama etkili bir besin kaynağı olan susam, sağlığa olan faydalarıyla adeta doğal bir takviye görevi üstleniyor. Yemeklere yumuşak bir tat katan susamın faydalarını sizler için derledik...
-
Benzersiz lezzeti ve yüksek besin değeriyle yüzyıllardır mutfakların vazgeçilmezi haline gelen susam, sağlık üzerinde sayısız olumlu etkileri olan bir tohum türü.
-
Küçük tohumlarında büyük faydalar saklayan susamı genellikle salatalarda, çorbalarda, ekmek ve kek gibi fırın ürünlerinde sıklıkla kullanıyoruz.
-
İçerdiği sağlıklı yağlar, proteinler, ve vitaminler sayesinde uzmanlar tarafından düzenli tüketilmesi önerilen susamın faydalarını duyunca siz de sofranızdan eksik etmeyeceksiniz.
-
ZENGİN BESİN İÇERİĞİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR Küçük boyutuna rağmen zengin bir besin profiline sahip olan susam; kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve çinko gibi vücut için hayati öneme sahip minerallere sahiptir.
-
Özellikle içerdiği kalsiyum ve magnezyum kemik yoğunluğunu artırır ve kemik sağlığını destekler.
-
Susam aynı zamanda günlük tiamin, niasin ve B6 vitamini ihtiyacınızın önemli bir kısmını karşılayan B1, B3 ve B6 gibi B vitaminlerine sahiptir. B vitaminleri, nörotransmitterlerin ve hücresel metabolik yolların sentezlenmesi gibi çeşitli biyolojik süreçler için oldukça önemlidir.
-
BEYİN FONKSİYONLARI İÇİN ETKİLİ Sinir sistemi üzerinde olumlu etkilere sahip olan susam, Omega-6 açısından oldukça zengindir. Doğal bir destekçi olan susam, hafızayı güçlendirir ve konsantrasyonu artırır.
-
KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUR İçerdiği lignan ve fitostreoller sayesinde kötü kolesterolün (LDL) düşürülmesini sağlayan susam, iyi kolesterolü (HDL) de desteklemektedir. Ayrıca doymamış yağ asitleri açısından oldukça zengin olan susam, damar tıkanıklığı riskini azaltır ve kalp sağlığını korur.
-
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR Yeni kan hücrelerinin oluşumuna destek olan susam,bağışıklık sisteminin güçlenmesini , soğuk algınlığı ve grip gibi kış hastalıklarına karşı vücudun doğal bir direnç geliştirmesine destek olur.
-
PARLAK VE SAĞLIKLI BİR CİLDİN SIRRI Sağlıklı yağ içeriğiyle dikkat çeken susam, düzenli olarak tüketildiğinde cildin rengini dengeler, nemi korur, elastikiyeti artırır, kızarıklığı önler, cilt enfeksiyonlarını önleyerek yenilenmesini destekler.
-
Aynı zamanda E vitamini içeren susam, cildi serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak yaşlanma belirtilerinin önüne geçer.
-
KİLO KONTROLÜ SAĞLAMAYA YARDIMCI OLUR Yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissini artırmaya yardımcı olan susam, özellikle kilo kontrolü sağlamak isteyen kişiler için eşsiz bir seçenektir. İştah kontrolünü sağlamaya olanak tanıyan susam, vücuttaki sindirimi ve şeker yıkımını uzatmaya yardımcı olan bir protein kaynağı olarak da adından söz ettirmektedir.
-
Bu noktada kontrollü tüketmeye özen göstermenizi tavsiye ederiz.