Her Şey Senin İçin Canım Kızım
Demet Akalın'dan yaza veda paylaşımı
Şarkıları, sahne performansı ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Demet Akalın, yazı çalışarak geçiren ünlü isimler arasında yer alıyor.
Sefo ile düeti "Yerinde Dur" ile gündemden düşmeyen Akalın, yaz boyu hayranlarıyla buluştu.
Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan 53 yaşındaki şarkıcı, son paylaşımıyla yaza veda etti.
"BU SENENİN BİZE KATTIĞI EN GÜZEL ŞEY ŞARKIMIZ" Akalın, "Bir yazıyı daha geride bırakıyoruz, koşturmaca devam ama. Bu senenin bize kattığı en güzel şey şarkımız 'Yerinde Dur' oldu. Sefo'ya, Serdar'a ve kocama teşekkürler. Bizi bir numaraya taşıyan gönüllere de binlerce öpücük" dedi.
Kızına seslenmeyi de unutmayan ünlü isim "Çekimdi, şarkıydı, konserlerdi derken en çok Hira özledi bizi. Canım kızım her şey senin için" diye sözlerini noktaladı.
"KENDİME HEDİYE ALDIM" Öte yandan Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda "Yerinde Dur" şarkısıyla ilgili konuştu. Şarkıdan hiçbir kazanç elde etmediğini ifade eden ünlü isim, kısa bir süre önce kendisine milyonluk lüks bir araç aldı. Akalın, düet yaptığı Sefo'yu etiketleyerek, "Baktım sen bana bir hediye almıyorsun ben kendime hediye aldım" dedi. Sefo da yanıt olarak, "Abla ben biriktiriyorum, Ferrari alacağım" cevabını verdi.