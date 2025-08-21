Marketlerde 'Cumhur Reyonu' dönemi başlıyor
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
MSB: Suriye ordusuna eğitim ve teknik destek başladı
Karadeniz'deki keşfin 5. yılında 4 milyon hanenin gaz ihtiyacı karşılanıyor
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
Muğla'da orman yangını çıktı
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Vergi Şampiyonları Listesinde Bankalar Zirvede
1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyor
Togg T10F'te bir ilk: Alman plakası takıldı!
Borsa İstanbul'dan 13 ayın en güçlü kapanışı
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı
Üzerinden 1 yıl geçti! Narin cinayetinde cevaplanamayan soru
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Her Şey Senin İçin Canım Kızım

  1. Şarkıları, sahne performansı ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Demet Akalın, yazı çalışarak geçiren ünlü isimler arasında yer alıyor.

  2. Sefo ile düeti "Yerinde Dur" ile gündemden düşmeyen Akalın, yaz boyu hayranlarıyla buluştu.

  3. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan 53 yaşındaki şarkıcı, son paylaşımıyla yaza veda etti.

  4. "BU SENENİN BİZE KATTIĞI EN GÜZEL ŞEY ŞARKIMIZ" Akalın, "Bir yazıyı daha geride bırakıyoruz, koşturmaca devam ama. Bu senenin bize kattığı en güzel şey şarkımız 'Yerinde Dur' oldu. Sefo'ya, Serdar'a ve kocama teşekkürler. Bizi bir numaraya taşıyan gönüllere de binlerce öpücük" dedi.

  5. Kızına seslenmeyi de unutmayan ünlü isim "Çekimdi, şarkıydı, konserlerdi derken en çok Hira özledi bizi. Canım kızım her şey senin için" diye sözlerini noktaladı.

  6. "KENDİME HEDİYE ALDIM" Öte yandan Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda "Yerinde Dur" şarkısıyla ilgili konuştu. Şarkıdan hiçbir kazanç elde etmediğini ifade eden ünlü isim, kısa bir süre önce kendisine milyonluk lüks bir araç aldı. Akalın, düet yaptığı Sefo'yu etiketleyerek, "Baktım sen bana bir hediye almıyorsun ben kendime hediye aldım" dedi. Sefo da yanıt olarak, "Abla ben biriktiriyorum, Ferrari alacağım" cevabını verdi.

21 Ağustos 2025