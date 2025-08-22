Şartlı Tahliye Edilen Kazlar Tatilcilerin İlgi Odağı Oldu
Balıkesir'de denize girdikleri için CİMER'e şikayet edilip kümese kapatılan sonra şartlı tahliye edilen kazlar sahile inmeye başladı.
Balıkesir'de denize girdikleri için şikayet edilerek kümese kapatılan kazlar, "denize girmemek" ve "sokağa çıkmamak" şartıyla tahliye edilmişti.
BİR AY BOYUNCA KÜMESTE KALDILAR Cezai işlem uygulanmaması için kümese kapatılan kazlardan 8'inin sıcak hava ve strese bağlı olarak öldüğü iddia edildi.
Kararın tebliğ edildiği kazların sahibi Mehmet Keşniş ile kızı Başak Keşniş, bir ay boyunca kümeste kapalı olan kazları bahçeye çıkardı. Şartlı olarak kümesten çıkmalarına izin verilen kazları merak eden tatilciler, Keşniş?in çiftliği andıran bahçesine ziyarette bulunurken kazları da beraberlerinde sahile indirmeye başladı.
Bahçeden çıkıp sahile inmeye başlayan kazlar yine tatilcilerin ilgi odağı oldu.
Tatilciler tarafından bahçeden alınıp, sahile getirilen kazlar, onlarla birlikte duş altında serinledi.