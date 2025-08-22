DMM: Irak-Türkiye Boru Hattı Gelirinde Kayıp Yok!
Bakan Yumaklı'dan Belediyelere Çağrı: İçme Suyu Önceliğiniz Olsun
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
ATO Başkanından okul malzemelerinde 'KDV tatili' önerisi
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Şartlı Tahliye Edilen Kazlar Tatilcilerin İlgi Odağı Oldu

Balıkesir'de denize girdikleri için CİMER'e şikayet edilip kümese kapatılan sonra şartlı tahliye edilen kazlar sahile inmeye başladı.

  1. Balıkesir'de denize girdikleri için şikayet edilerek kümese kapatılan kazlar, "denize girmemek" ve "sokağa çıkmamak" şartıyla tahliye edilmişti.

  2. BİR AY BOYUNCA KÜMESTE KALDILAR Cezai işlem uygulanmaması için kümese kapatılan kazlardan 8'inin sıcak hava ve strese bağlı olarak öldüğü iddia edildi.

  3. Kararın tebliğ edildiği kazların sahibi Mehmet Keşniş ile kızı Başak Keşniş, bir ay boyunca kümeste kapalı olan kazları bahçeye çıkardı. Şartlı olarak kümesten çıkmalarına izin verilen kazları merak eden tatilciler, Keşniş?in çiftliği andıran bahçesine ziyarette bulunurken kazları da beraberlerinde sahile indirmeye başladı.

  4. Bahçeden çıkıp sahile inmeye başlayan kazlar yine tatilcilerin ilgi odağı oldu.

  5. Tatilciler tarafından bahçeden alınıp, sahile getirilen kazlar, onlarla birlikte duş altında serinledi.

22 Ağustos 2025