"ANNEM DIŞINDA KİMSEDEN YARDIM ALMADIM" Melisa Aslı Pamuk, "Anneliğin en zor ve güzel yanları neler?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Anne olmayı seviyorum. Çok zordu... Uykusuz geceler, başlangıçtaki hormonlar. Annem dışında hiçbir yardım almadım. Bu yüzden her şeyi anlamaya çalışmak, sürekli endişelenmek arasında bir rutin oluşturmaya çalışmak gerçekten zordu. Ama sonra ona bakıyorsun her şey soluyor. Saf sevgi ve mutluluk... Şimdi büyüyor. Daha da zorlaşıyor diyorlar ama göreceğiz."