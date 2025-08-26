'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
'Anne Olmayı Seviyorum'

  1. "Ego", "Çarpışma", "Kara Sevda" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Mayıs 2024'te futbolcu Yusuf Yazıcı ile nikah masasına oturdu.

  2. Sürpriz nikahtan aylar sonra bebek müjdesi veren Melisa Aslı Pamuk, 29 Ocak 2025'te anne oldu. Bir oğulları olan ünlü çift, bebeklerine Mylan adını verdi.

  3. Şimdilerde oğluyla ilgilenen 34 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk, takipçileriyle soru cevap yaptı.

  4. "ANNEM DIŞINDA KİMSEDEN YARDIM ALMADIM" Melisa Aslı Pamuk, "Anneliğin en zor ve güzel yanları neler?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Anne olmayı seviyorum. Çok zordu... Uykusuz geceler, başlangıçtaki hormonlar. Annem dışında hiçbir yardım almadım. Bu yüzden her şeyi anlamaya çalışmak, sürekli endişelenmek arasında bir rutin oluşturmaya çalışmak gerçekten zordu. Ama sonra ona bakıyorsun her şey soluyor. Saf sevgi ve mutluluk... Şimdi büyüyor. Daha da zorlaşıyor diyorlar ama göreceğiz."

  5. HAMİLELİĞİNDE KAÇ KİLO ALDIĞINI AÇIKLADI Hamileliği sırasında 32 kilo aldığını açıklayan ünlü oyuncu, "O kadar şişmiştim ki. Çoğunu verdim ama hala 8 kilo fazlam var. Spor ve diyet yapmadım. Uykusuz geceler ve Mylan'la meşgul olarak kilolarımın çoğunu verdim" dedi.

  6. "OYUNCU OLMASAYDIM PSİKOLOG OLURDUM" Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü isim, "Oyuncu olmasaydı hangi mesleği seçerdiniz?" sorusuna "Psikolog olurdum" diye yanıt verdi. Pamuk, bu alanda online bir eğitim aldığını da açıkladı.

  7. "RESİM YAPMAYI ÇOK SEVİYORUM" Resim yapmayı çok sevdiğini de açıklayan Melisa Aslı Pamuk, "Uzun zamandır yapamıyorum ama boş vaktimde tekrar başlayacağım" dedi.

26 Ağustos 2025