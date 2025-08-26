Çağatay Ulusoy'un Aldığı Evin Fiyatı Gündem Oldu
Çağatay Ulusoy'un aldığı evin fiyatı gündem oldu
-
Oynadığı dizilere büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un lüks bir siteden ev aldığı iddiaları gündem oldu.
Gayrimenkule yatırım yapan ünlüler arasında yer alan Çağatay Ulusoy'un lüks bir siteden ev aldığı iddia edildi.
-
İddiaya göre Çağatay Ulusoy'un aldığı sitede iş dünyasının tanınmış isimleri İzzet Yıldızhan, Ali Koç ve Sabancı ailesinden bazı kişilerin evleri de bulunuyor.
-
FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Gazetemagazin'de yer alan habere göre, villaların 3 ila 20 milyon dolar arasında değiştiği belirtilirken, Ulusoy?un bu yatırım için en az 3 milyon dolar ödediği söylentiler arasında.
-
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy?un, kazandığı gelirleri gayrimenkule yatırmaya başladığı öne sürüldü. ?Eşref Rüya? dizisiyle ekrana dönerek kariyerinde çıkışını sürdüren Ulusoy?un, Muğla Bodrum?daki lüks bir siteden villa satın aldığı iddia edildi.
-
Özel plajlarıyla dikkat çeken siteden ev aldığı konuşulan oyuncunun, son dizisinde bölüm başına 3,5 milyon lira kazandığı iddia edilmişti. Kaynak: Türkiye Gazetesi