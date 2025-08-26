'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Çağatay Ulusoy'un Aldığı Evin Fiyatı Gündem Oldu

  Oynadığı dizilere büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un lüks bir siteden ev aldığı iddiaları gündem oldu. Gayrimenkule yatırım yapan ünlüler arasında yer alan Çağatay Ulusoy'un lüks bir siteden ev aldığı iddia edildi.

    İddiaya göre Çağatay Ulusoy'un aldığı sitede iş dünyasının tanınmış isimleri İzzet Yıldızhan, Ali Koç ve Sabancı ailesinden bazı kişilerin evleri de bulunuyor.

    FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Gazetemagazin'de yer alan habere göre, villaların 3 ila 20 milyon dolar arasında değiştiği belirtilirken, Ulusoy?un bu yatırım için en az 3 milyon dolar ödediği söylentiler arasında.

    FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

  Özel plajlarıyla dikkat çeken siteden ev aldığı konuşulan oyuncunun, son dizisinde bölüm başına 3,5 milyon lira kazandığı iddia edilmişti. Kaynak: Türkiye Gazetesi

  5. Özel plajlarıyla dikkat çeken siteden ev aldığı konuşulan oyuncunun, son dizisinde bölüm başına 3,5 milyon lira kazandığı iddia edilmişti. Kaynak: Türkiye Gazetesi

26 Ağustos 2025