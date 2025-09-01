Otomobillerde Olmazsa Olmazdı Artık Tarih Oluyor

KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Sponsorlu İçerik
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Şüpheli maddedeki kokudan etkilenen 9 polis tedavi altına alındı
Şüpheli maddedeki kokudan etkilenen 9 polis tedavi altına alındı
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Rayiçler artsın ama vergi ve harç düşsün
Rayiçler artsın ama vergi ve harç düşsün
Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
MEB'den öğrencilere yönelik araştırma: Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı
MEB'den öğrencilere yönelik araştırma: Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı
ÖTV ile beklenen olmadı yerlilik yerinde saydı
ÖTV ile beklenen olmadı yerlilik yerinde saydı
Halka arz gelirini katma değere dönüştürecek
Halka arz gelirini katma değere dönüştürecek
Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?
Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Kastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildi
Kastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildi
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Ağustos'ta en çok satan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Ağustos'ta en çok satan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama

Otomobillerde Olmazsa Olmazdı Artık Tarih Oluyor

Otomobillerde olmazsa olmazdı ama artık tarih oluyor

  1. Manuel vitesli araçların popülaritesi dünya genelinde hızla düşüyor.

    Manuel vitesli araçların popülaritesi dünya genelinde hızla düşüyor.

  2. Son yıllarda manuel vitesli araçların popülaritesi hızla düşüyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri?nde, 2023 itibarıyla satılan yeni araçların yalnızca %1,7?si manuel vitesliydi. Bu oran 2021?de %0,9, 2022?de ise %1,2 olarak kaydedilmişti.

    Son yıllarda manuel vitesli araçların popülaritesi hızla düşüyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri?nde, 2023 itibarıyla satılan yeni araçların yalnızca %1,7?si manuel vitesliydi. Bu oran 2021?de %0,9, 2022?de ise %1,2 olarak kaydedilmişti.

  3. <h3>Avrupa otomatik vites tercih ediyor</h3> <p>Avrupa?da da benzer bir trend gözlemleniyor. 2001 yılında Avrupa?nın beş büyük pazarında (Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve İspanya) satılan araçların %91?i manuel vitesliydi. Ancak 2024 itibarıyla bu oran %29?a kadar geriledi. Özellikle premium segmentte, manuel vitesli araçların oranı %31?den %97?ye yükselse de, genel eğilim otomatik şanzıman lehine ilerliyor.</p> <p>Manuel vitesli araçların azalmasının başlıca nedenleri:</p> <p>Şehir içi trafikte artan yoğunluk ve sürüş kolaylığı ihtiyacı<br>Otomatik viteslerin artık daha verimli ve ekonomik hale gelmesi<br>Elektrikli araçların neredeyse tamamının otomatik vitesle üretilmesi</p>

    Avrupa otomatik vites tercih ediyor

    Avrupa?da da benzer bir trend gözlemleniyor. 2001 yılında Avrupa?nın beş büyük pazarında (Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve İspanya) satılan araçların %91?i manuel vitesliydi. Ancak 2024 itibarıyla bu oran %29?a kadar geriledi. Özellikle premium segmentte, manuel vitesli araçların oranı %31?den %97?ye yükselse de, genel eğilim otomatik şanzıman lehine ilerliyor.

    Manuel vitesli araçların azalmasının başlıca nedenleri:

    Şehir içi trafikte artan yoğunluk ve sürüş kolaylığı ihtiyacı
    Otomatik viteslerin artık daha verimli ve ekonomik hale gelmesi
    Elektrikli araçların neredeyse tamamının otomatik vitesle üretilmesi

  4. Manuel Vites tutkunları hala var<p> Her ne kadar manuel şanzımanlı araçlar giderek azalsa da, hala bazı sürücüler için eşsiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Araçla daha fazla etkileşim kurmak, vites değişiminde kontrolü hissetmek isteyen sürücüler için manuel şanzıman cazibesini koruyor. <p> Manuel şanzımanlı araçlar artık nadir görülse de, belirli bir kitle için sürüş keyfi ve deneyim açısından vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Otomatik ve elektrikli araçların yükselişi, manuel şanzımanlı araçları koleksiyon ve özel sürüş aracı haline getiriyor.

    Manuel Vites tutkunları hala var

    Her ne kadar manuel şanzımanlı araçlar giderek azalsa da, hala bazı sürücüler için eşsiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Araçla daha fazla etkileşim kurmak, vites değişiminde kontrolü hissetmek isteyen sürücüler için manuel şanzıman cazibesini koruyor.

    Manuel şanzımanlı araçlar artık nadir görülse de, belirli bir kitle için sürüş keyfi ve deneyim açısından vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Otomatik ve elektrikli araçların yükselişi, manuel şanzımanlı araçları koleksiyon ve özel sürüş aracı haline getiriyor.

1 Eylül 2025