Otomobillerde Olmazsa Olmazdı Artık Tarih Oluyor

Avrupa otomatik vites tercih ediyor

Avrupa?da da benzer bir trend gözlemleniyor. 2001 yılında Avrupa?nın beş büyük pazarında (Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve İspanya) satılan araçların %91?i manuel vitesliydi. Ancak 2024 itibarıyla bu oran %29?a kadar geriledi. Özellikle premium segmentte, manuel vitesli araçların oranı %31?den %97?ye yükselse de, genel eğilim otomatik şanzıman lehine ilerliyor.

Manuel vitesli araçların azalmasının başlıca nedenleri:

Şehir içi trafikte artan yoğunluk ve sürüş kolaylığı ihtiyacı

Otomatik viteslerin artık daha verimli ve ekonomik hale gelmesi

Elektrikli araçların neredeyse tamamının otomatik vitesle üretilmesi