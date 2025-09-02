Uzak Şehir Dizisinin Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu

TANITIM SORU İŞARETİ BIRAKTI İkinci sezonda neler yaşanacağı sorusuna yaz boyunca yanıt aranan dizinin tanıtımı izleyenleri adeta şoke etti. Cihan ve Alya?yı el ele Boran?ın mezarı başında gördüğümüz tanıtıma, yanlarına gelen kadının "Bu mezarda yatan Boran Albora değil, benim kocam" sözleri damga vurdu. Gizemli kadının sözleri Alya ve Cihan kadar, izleyicileri de şoke etti.