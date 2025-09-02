Uzak Şehir Dizisinin Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu

Rekabet Kurumu'ndan tersane sektörü firmalarına soruşturma
Rekabet Kurumu'ndan tersane sektörü firmalarına soruşturma
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü

Uzak Şehir Dizisinin Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu

Uzak Şehir yeni sezon tarihi yayımlanan tanıtımla duyuruldu. Pazartesi akşamları yayımlanan Uzak Şehir eylül ayında kaldığı yerden devam edecek.

  1. Uzak Şehir yeni sezonuna dair ilk ipuçları yayınlanan tanıtımla geldi. Yeni sezona dair ilk görüntülerle birlikte 2.sezonun başlangıç tarihi de belli oldu.

    Uzak Şehir yeni sezonuna dair ilk ipuçları yayınlanan tanıtımla geldi. Yeni sezona dair ilk görüntülerle birlikte 2.sezonun başlangıç tarihi de belli oldu.

  2. TANITIM SORU İŞARETİ BIRAKTI İkinci sezonda neler yaşanacağı sorusuna yaz boyunca yanıt aranan dizinin tanıtımı izleyenleri adeta şoke etti. Cihan ve Alya?yı el ele Boran?ın mezarı başında gördüğümüz tanıtıma, yanlarına gelen kadının "Bu mezarda yatan Boran Albora değil, benim kocam" sözleri damga vurdu. Gizemli kadının sözleri Alya ve Cihan kadar, izleyicileri de şoke etti.

    TANITIM SORU İŞARETİ BIRAKTI İkinci sezonda neler yaşanacağı sorusuna yaz boyunca yanıt aranan dizinin tanıtımı izleyenleri adeta şoke etti. Cihan ve Alya?yı el ele Boran?ın mezarı başında gördüğümüz tanıtıma, yanlarına gelen kadının "Bu mezarda yatan Boran Albora değil, benim kocam" sözleri damga vurdu. Gizemli kadının sözleri Alya ve Cihan kadar, izleyicileri de şoke etti.

  3. UZAK ŞEHİR YENİ SEZON TARİHİ AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, ikinci sezonuyla 15 Eylül Pazartesi?den itibaren Kanal D?de izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

    UZAK ŞEHİR YENİ SEZON TARİHİ AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, ikinci sezonuyla 15 Eylül Pazartesi?den itibaren Kanal D?de izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

  4. UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU Senaryosunu Gülizar Irmak?ın kaleme aldığı Uzak Şehir?in yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer yer alıyor.

    UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU Senaryosunu Gülizar Irmak?ın kaleme aldığı Uzak Şehir?in yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer yer alıyor.

2 Eylül 2025