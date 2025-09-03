672 Bin Liralık Togg Kampanyası Sürecek Mi?
T10F'in ön siparişi merakla bekleniyor
-
Türkiye'de otomobil severler, Togg'un yerli ve milli sedan otomobili T10F'e odaklandı. Togg'un T10X'le yakaladığı ivmeyi T10F'in sürdürmesi bekleniyor.
-
BU AY SATIŞA SUNULACAK
ToggCare tarafından sosyal medya platformu X'te yayımlanan mesaja göre Togg T10F modelinin ön siparişleri Eylül ayı içinde toplanacak ve ilk teslimatlar Eylül ayında gerçekleşecek.
T10F araçlar Togg deneyim merkezlerinde sergilenmesi de Eylül ayında başlarında yapılacak.
-
ALMANYA'DA REKLAM FİLMLERİ ÇEKİLDİ
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Avrupa'ya açılıyor. İlk etapta Almanya'da satışa çıkacak Togg'un daha sonrasında diğer ülkelerde de satışa sunulması planlanıyor. Hamburg'da yerli ve milli otoobil Togg'a Alman plakası takılarak ilk reklam filmi çekilmişti.
-
KAMPANYA YAPILACAK MI?
Togg'un yaptığı kampanyalar büyük ses getiriyordu. Küçük peşinatlarla büyük krediler elde edilen kampanyalara ilişkin duyuru henüz yapılmadı. Togg'un T10F'le birlikte yeni kampanyasını duyurması bekleniyor.
-
EN SON KAMPANYA NEYDİ?
Togg fiyatları 1 milyon 862 bin liradan başlayıp 2 milyon 363 bin liraya kadar yükseliyor. Ekstra donanım paketlerinin eklenmesiyle birlikte fiyatlar daha da artıyor.
Ağustos ayına özel olarak Togg T10X V2 için bireysel ve kurumsal kullanıcılara ilişkin kredi kampanyası duyurulmuştu.
-
Bireysel kullanıcılar için 250 bin lira, 12 ay vadeli olan kredide faiz oranı yüzde 0 ve aylık ödeme 20 bin 833 lira oldu.
1 milyon lira kredi, 48 ay vadede faiz oranı yüzde 2.89 olurken taksit ödemesi 45 bin 280 lira olarak gerçekleşti.
1 milyon 500 bin lira kredi, 48 ay vadede faiz oranı yüzde 2.99 oldu ve aylık ödemesi 69 bin 439 lira olarak belirlendi.
Başka bir deyişle 672 bin lira peşinatı olanlar taksitle otomobil sahibi olabiliyordu.
-
TOGG NE KADAR SATTI?
Togg Ağustos ayında bin 249 adet satış yaptı. Temmuz ayında satış rakamı 2 bin 720 adet olmuştu