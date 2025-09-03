672 Bin Liralık Togg Kampanyası Sürecek Mi?

KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Sponsorlu İçerik
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Şüpheli maddedeki kokudan etkilenen 9 polis tedavi altına alındı
Şüpheli maddedeki kokudan etkilenen 9 polis tedavi altına alındı
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Rayiçler artsın ama vergi ve harç düşsün
Rayiçler artsın ama vergi ve harç düşsün
Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
MEB'den öğrencilere yönelik araştırma: Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı
MEB'den öğrencilere yönelik araştırma: Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı
ÖTV ile beklenen olmadı yerlilik yerinde saydı
ÖTV ile beklenen olmadı yerlilik yerinde saydı
Halka arz gelirini katma değere dönüştürecek
Halka arz gelirini katma değere dönüştürecek
Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?
Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Kastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildi
Kastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildi
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Ağustos'ta en çok satan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Ağustos'ta en çok satan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama

672 Bin Liralık Togg Kampanyası Sürecek Mi?

T10F'in ön siparişi merakla bekleniyor

  1. Türkiye'de otomobil severler, Togg'un yerli ve milli sedan otomobili T10F'e odaklandı. Togg'un T10X'le yakaladığı ivmeyi T10F'in sürdürmesi bekleniyor.

    Türkiye'de otomobil severler, Togg'un yerli ve milli sedan otomobili T10F'e odaklandı. Togg'un T10X'le yakaladığı ivmeyi T10F'in sürdürmesi bekleniyor.

  2. BU AY SATIŞA SUNULACAK<p> ToggCare tarafından sosyal medya platformu X'te yayımlanan mesaja göre Togg T10F modelinin ön siparişleri Eylül ayı içinde toplanacak ve ilk teslimatlar Eylül ayında gerçekleşecek.<p> T10F araçlar Togg deneyim merkezlerinde sergilenmesi de Eylül ayında başlarında yapılacak.

    BU AY SATIŞA SUNULACAK

    ToggCare tarafından sosyal medya platformu X'te yayımlanan mesaja göre Togg T10F modelinin ön siparişleri Eylül ayı içinde toplanacak ve ilk teslimatlar Eylül ayında gerçekleşecek.

    T10F araçlar Togg deneyim merkezlerinde sergilenmesi de Eylül ayında başlarında yapılacak.

  3. ALMANYA'DA REKLAM FİLMLERİ ÇEKİLDİ<p> Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Avrupa'ya açılıyor. İlk etapta Almanya'da satışa çıkacak Togg'un daha sonrasında diğer ülkelerde de satışa sunulması planlanıyor. Hamburg'da yerli ve milli otoobil Togg'a Alman plakası takılarak ilk reklam filmi çekilmişti.

    ALMANYA'DA REKLAM FİLMLERİ ÇEKİLDİ

    Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Avrupa'ya açılıyor. İlk etapta Almanya'da satışa çıkacak Togg'un daha sonrasında diğer ülkelerde de satışa sunulması planlanıyor. Hamburg'da yerli ve milli otoobil Togg'a Alman plakası takılarak ilk reklam filmi çekilmişti.

  4. KAMPANYA YAPILACAK MI?<p> Togg'un yaptığı kampanyalar büyük ses getiriyordu. Küçük peşinatlarla büyük krediler elde edilen kampanyalara ilişkin duyuru henüz yapılmadı. Togg'un T10F'le birlikte yeni kampanyasını duyurması bekleniyor.

    KAMPANYA YAPILACAK MI?

    Togg'un yaptığı kampanyalar büyük ses getiriyordu. Küçük peşinatlarla büyük krediler elde edilen kampanyalara ilişkin duyuru henüz yapılmadı. Togg'un T10F'le birlikte yeni kampanyasını duyurması bekleniyor.

  5. EN SON KAMPANYA NEYDİ?<p> Togg fiyatları 1 milyon 862 bin liradan başlayıp 2 milyon 363 bin liraya kadar yükseliyor. Ekstra donanım paketlerinin eklenmesiyle birlikte fiyatlar daha da artıyor.<p> Ağustos ayına özel olarak Togg T10X V2 için bireysel ve kurumsal kullanıcılara ilişkin kredi kampanyası duyurulmuştu.

    EN SON KAMPANYA NEYDİ?

    Togg fiyatları 1 milyon 862 bin liradan başlayıp 2 milyon 363 bin liraya kadar yükseliyor. Ekstra donanım paketlerinin eklenmesiyle birlikte fiyatlar daha da artıyor.

    Ağustos ayına özel olarak Togg T10X V2 için bireysel ve kurumsal kullanıcılara ilişkin kredi kampanyası duyurulmuştu.

  6. Bireysel kullanıcılar için 250 bin lira, 12 ay vadeli olan kredide faiz oranı yüzde 0 ve aylık ödeme 20 bin 833 lira oldu.<br><br>1 milyon lira kredi, 48 ay vadede faiz oranı yüzde 2.89 olurken taksit ödemesi 45 bin 280 lira olarak gerçekleşti.<br><br>1 milyon 500 bin lira kredi, 48 ay vadede faiz oranı yüzde 2.99 oldu ve aylık ödemesi 69 bin 439 lira olarak belirlendi.<br><br>Başka bir deyişle 672 bin lira peşinatı olanlar taksitle otomobil sahibi olabiliyordu.

    Bireysel kullanıcılar için 250 bin lira, 12 ay vadeli olan kredide faiz oranı yüzde 0 ve aylık ödeme 20 bin 833 lira oldu.

    1 milyon lira kredi, 48 ay vadede faiz oranı yüzde 2.89 olurken taksit ödemesi 45 bin 280 lira olarak gerçekleşti.

    1 milyon 500 bin lira kredi, 48 ay vadede faiz oranı yüzde 2.99 oldu ve aylık ödemesi 69 bin 439 lira olarak belirlendi.

    Başka bir deyişle 672 bin lira peşinatı olanlar taksitle otomobil sahibi olabiliyordu.

  7. TOGG NE KADAR SATTI?<p> Togg Ağustos ayında bin 249 adet satış yaptı. Temmuz ayında satış rakamı 2 bin 720 adet olmuştu

    TOGG NE KADAR SATTI?

    Togg Ağustos ayında bin 249 adet satış yaptı. Temmuz ayında satış rakamı 2 bin 720 adet olmuştu

3 Eylül 2025