KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Motorine zam bekleniyor
Şüpheli maddedeki kokudan etkilenen 9 polis tedavi altına alındı
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Rayiçler artsın ama vergi ve harç düşsün
Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
MEB'den öğrencilere yönelik araştırma: Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı
ÖTV ile beklenen olmadı yerlilik yerinde saydı
Halka arz gelirini katma değere dönüştürecek
Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Kastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildi
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Ağustos'ta en çok satan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Böbreklerinizin Sessiz Düşmanı! Farkında Olmadan Yaptığımız Yanlışlar

  Görev ve işlevlerini saymakla bitmez. Ne yazık ki biz bu organın önemini çoğu zaman fark etmiyoruz... Çoğumuza tanıdık gelen ve aslında böbreklere zarar veren bazı alışkanlıklarımız var. Sağlığımızı korumak için bu alışkanlıklardan vazgeçmemiz gerekir. Çünkü böbrek sağlıklıysa, siz de sağlıklısınız demektir.

  Böbreği "kaybettiren" kötü alışkanlıklar

  Alkol ve sigara

Sigara ve alkolün vücuda zararları defalarca kanıtlanmıştır. Bu maddeler böbreğe yoğun miktarda toksin yükler ve böbreğin işlevini bozarak zamanla yetmezliğe yol açar. Sigara ve alkol tüketmek ekranda havalı görünebilir ama gerçekte kendi kendinizi yavaşça öldürmekten başka bir şey değildir.

  Yetersiz uyku

Böbrek dokusu gece yenilenir. Düzenli olarak uykusuz kalmak böbreklerin toparlanma sürecini engeller ve işlev bozukluklarına yol açar. Bu yüzden "Uyku başarısızlar için" düşüncesini bir kenara bırakmalısınız.

  Aşırı kafein tüketimi

Kahve ve enerji içeceklerinde bulunan kafein, fazla alındığında vücuda özellikle de böbreklere zarar verir. Kafein güçlü bir idrar söktürücüdür; vücuttan su atılmasına yol açarak böbreğe gereksiz yük bindirir.

  Hareketsiz yaşam

Masa başı çalışanlarda böbreklerde durgunluk sık görülür. Kan dolaşımını artırmak için saat başı ufak egzersizler yapılmalıdır. Düzenli egzersiz, böbrek taşı oluşumunu da önler.

  B6 vitamini eksikliği

Böbreğin sağlıklı çalışabilmesi için günlük ortalama 1,3 mg B6 vitamini almak gerekir. Bu vitamin; tavuk, balık, patates ve turunçgillerde bol miktarda bulunur.

  İdrarı tutmak

Sürekli idrarı tutmak böbrek yetmezliği veya idrar kaçırmaya neden olabilir. Bu yüzden "İdrarınız geldiğinde hemen tuvalete gidin" kuralını unutmayın.

  Aşırı sodyum

Sofra tuzu sodyumun başlıca kaynağıdır. Fazla tuz tüketmek böbreğin su-tuz dengesini bozarak işlevini aksatır. Yetişkinler için günlük tuz tüketimi 5-6 gramı geçmemelidir. Az tuza kısa sürede alışılır ve yemeklerin gerçek tadı daha iyi alınır.

  Yanlış diyetler

Yağı hızlı yakan ve dengesiz diyetler böbrek koruyucu mekanizmalarını yok eder. Sonuçta böbrek hem kanı dengesiz süzer hem de yeterli besin alamaz hale gelir.

  Aşırı protein tüketimi

Protein, yağ gibi depolanamaz. Fazlası böbreğe yük bindirir. Böbrek bu yükü atamazsa taş oluşumuna sebep olur.

  Yetersiz su içmek

Böbreğin normal işlevini sürdürebilmesi için yeterli su tüketmek gerekir. Su, vücuttaki tüm toksinleri adeta yıkayıp dışarı atar.

3 Eylül 2025