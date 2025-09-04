Whatsapp'a Yeni Güncelleme

WhatsApp, Durum güncellemeleri için Instagram?ın aracına benzer bir ?Yakın Arkadaşlar? özelliği geliştiriyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar güncellemelerini seçili bir grupla paylaşabilecek ve bu güncellemeler farklı renkte bir halka ile işaretlenecek. Liste değişikliklerinden kimseye bildirim gitmeyecek, paylaşımlar geçici olacak ve uçtan uca şifreleme ile korunarak kişisel içerikler için gizlilik ve güvenlik sağlanacak.