Whatsapp'a Yeni Güncelleme
"Yakın arkadaşlar" özelliği geliyor
-
WhatsApp, Durum güncellemeleri için Instagram?ın aracına benzer bir ?Yakın Arkadaşlar? özelliği geliştiriyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar güncellemelerini seçili bir grupla paylaşabilecek ve bu güncellemeler farklı renkte bir halka ile işaretlenecek. Liste değişikliklerinden kimseye bildirim gitmeyecek, paylaşımlar geçici olacak ve uçtan uca şifreleme ile korunarak kişisel içerikler için gizlilik ve güvenlik sağlanacak.
-
WABetaInfo?nun aktardığına göre WhatsApp, iOS beta sürümü 25.23.10.80 üzerinde bu özellik üzerinde çalışıyor. Instagram?ın popüler ?Close Friends? aracını yansıtan bu özelliğin ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.
-
Günlük 1,5 milyardan fazla insanın kullandığı WhatsApp Durum özelliği hâlihazırda tüm kişilerle, belirli kişileri hariç tutarak ya da manuel seçimle paylaşım yapmaya izin veriyor. Yeni gelecek özellikle gizlilik ayarlarında özel bir "Yakın Arkadaşlar" listesi oluşturulabilecek. Bu da süreci kolaylaştırarak belirli bir grupla daha kişisel içeriklerin paylaşılmasını mümkün kılacak.
-
BİLDİRİM OLMAYACAK Durum paylaşırken kullanıcılar, tüm kişiler ya da oluşturdukları Yakın Arkadaşlar listesi arasında seçim yapabilecek. Bu güncellemeler farklı renkli bir halka ile işaretlenecek ve böylece görenler içeriğin özel olduğunu anlayacak.
-
Önemli olarak, kişilerin Yakın Arkadaşlar listesine eklenip çıkarıldıklarında herhangi bir bildirim almayacağı belirtiliyor. Böylece gizlilik korunacak ve sosyal açıdan sıkıntılı durumlar önlenecek. Yakın Arkadaşlarla paylaşılan durumlar yine 24 saat içinde kaybolacak ve uçtan uca şifreleme ile koruma altında olacak.