Çocuğunuz Solaksa Dikkat!

Disleksi, dikkat eksikliği ya da şizofreni gibi sorunlar solak bireylerde biraz daha yüksek oranda rapor ediliyor. Ancak burada önemli olan şu: Solaklık, tek başına bir risk faktörü değildir. Beyindeki bazı farklı yapılanmalar, hem solaklığı hem de bu tür hastalıklarla ilişkili olabilecek bilişsel örüntüleri beraberinde getirebilir. Yani bu, neden-sonuç ilişkisi değil, daha çok ?ortak bir yolun kesişimi? gibi düşünülebilir.