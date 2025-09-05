Kalp Sağlığını İyileştirmenin Yolları
British Heart Foundation tarafından yapılan açıklamada, muzun içeriğinde yer alan bazı minerallerin, kolesterolü önlemeye yardımcı olabildiği ifade edildi.
Uzmanlara göre yüksek kolesterol; damar duvarlarında plak birikimine neden olarak kan akışını yavaşlatabilir, kalbi daha fazla çalışmaya zorlayabilir ve kalp krizi, felç gibi ciddi rahatsızlıklara zemin hazırlayabilir.
Bristol Live'ın haberine göre, bu tür damar tıkanıklıkları kalp üzerindeki baskıyı artırarak kalp-damar sistemiyle ilgili ciddi komplikasyonlara yol açabilir. İngiliz bilim insanları, konuyla ilgili şu uyarıda bulundu: "Eğer tansiyonunuz çok yüksekse, bu durum damarlarınıza, kalbinize ve beyin, böbrek, göz gibi diğer organlarınıza fazladan yük bindirir. Tedavi edilmezse, kalp krizi riskini artırır."
Ayrıca fazla kilo da kalp hastalıkları, tip 2 diyabet ve bazı kanser türleri dahil olmak üzere birçok tehlikeli hastalığa yakalanma olasılığını yükseltebilir. Bununla birlikte, aşırı kilo solunum fonksiyonlarını zorlaştırarak hareket kabiliyetini kısıtlayabilir ve ruh halini olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, sağlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli egzersiz yapmanın, alkolü bırakmanın ve sigarayı terk etmenin de kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını vurguluyor.
Muz, kan basıncını kontrol etmede ve kalp hastalığı riskini azaltmada önemli rol oynayan potasyum minerali bakımından oldukça zengindir. Muzdaki çözünebilir lifler, kolesterolün kana karışmasını azaltmaya yardımcı olur.
Düşük kalorili bu meyve; B6, C vitamini ve manganez gibi önemli vitamin ve minerallerle doludur. Muzun sindirim sistemini destekleyerek bağırsak sağlığını iyileştirmesi, kan şekeri kontrolüne katkı sağlaması ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı olması gibi faydaları da bulunur.