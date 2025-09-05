Kalp Sağlığını İyileştirmenin Yolları

Bristol Live'ın haberine göre, bu tür damar tıkanıklıkları kalp üzerindeki baskıyı artırarak kalp-damar sistemiyle ilgili ciddi komplikasyonlara yol açabilir. İngiliz bilim insanları, konuyla ilgili şu uyarıda bulundu: "Eğer tansiyonunuz çok yüksekse, bu durum damarlarınıza, kalbinize ve beyin, böbrek, göz gibi diğer organlarınıza fazladan yük bindirir. Tedavi edilmezse, kalp krizi riskini artırır."