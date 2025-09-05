Tomb Raider Dizi Oluyor
Lara Croft'u oynayacak isim kesinleşti
Tomb Raider dizisi için hazırlıklar sürüyor. Phoebe Waller-Bridge'in yaratıcısı olduğu dizide ikonik karakteri canlandıracak isim kesinleşti.
Dizide Lara Croft'u İngiliz oyuncu Sophie Turner (29) canlandıracak.
19 OCAK'TA SETE ÇIKIYOR Shogun'la da tanınan Jonathan Van Tulleken'in yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin çekimleri 19 Ocak'ta başlayacak.
LARA CROFT'U CANLANDIRACAK ÜÇÜNCÜ İSİM Sophie Turner, Angelina Jolie ve Alicia Vikander'dan sonra canlı çekim uyarlamalarda Lara Croft rolünü üstlenen üçüncü isim olacak.
"NADİR BİR FIRSAT" Dizinin yaratıcısı Phoebe Waller-Bridge, heyecanını "Sophie Turner'ı Lara rolünde duyurabildiğim için çok heyecanlıyım. Böylesine büyük ölçekli bir projeyi, çocukken hayranı olduğumuz bir karakterle hayata geçirmek çok nadir karşılaşılabilecek bir fırsat. Tüm ekip Lara'ya tutkuyla bağlı; onun kadar cesur, çılgın ve eğlenceli. Hazır olun, Croft geliyor" sözleriyle paylaştı.
Lara Croft'u oynayacağı için tarifsiz bir mutluluk duyduğunu söyleyen Turner, "O, pek çok kişi için çok şey ifade eden ikonik bir karakter ve ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu büyük bir sorumluluk" dedi.