Tomb Raider Dizi Oluyor

2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
'Yenidoğan çetesi' davası devam ediyor
'Yenidoğan çetesi' davası devam ediyor
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Özel okul zammında hesap değişti
Özel okul zammında hesap değişti
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
Doğu Karadeniz'in ihracatı 1 milyar doları aştı
Doğu Karadeniz'in ihracatı 1 milyar doları aştı
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
TCMB: Tüketici fiyatları yükseldi, yıllık enflasyon geriledi
TCMB: Tüketici fiyatları yükseldi, yıllık enflasyon geriledi
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 2 tutuklama
Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 2 tutuklama
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma

Tomb Raider Dizi Oluyor

Lara Croft'u oynayacak isim kesinleşti

  1. Tomb Raider dizisi için hazırlıklar sürüyor. Phoebe Waller-Bridge'in yaratıcısı olduğu dizide ikonik karakteri canlandıracak isim kesinleşti.

    Tomb Raider dizisi için hazırlıklar sürüyor. Phoebe Waller-Bridge'in yaratıcısı olduğu dizide ikonik karakteri canlandıracak isim kesinleşti.

  2. Dizide Lara Croft'u İngiliz oyuncu Sophie Turner (29) canlandıracak.

    Dizide Lara Croft'u İngiliz oyuncu Sophie Turner (29) canlandıracak.

  3. 19 OCAK'TA SETE ÇIKIYOR Shogun'la da tanınan Jonathan Van Tulleken'in yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin çekimleri 19 Ocak'ta başlayacak.

    19 OCAK'TA SETE ÇIKIYOR Shogun'la da tanınan Jonathan Van Tulleken'in yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin çekimleri 19 Ocak'ta başlayacak.

  4. LARA CROFT'U CANLANDIRACAK ÜÇÜNCÜ İSİM Sophie Turner, Angelina Jolie ve Alicia Vikander'dan sonra canlı çekim uyarlamalarda Lara Croft rolünü üstlenen üçüncü isim olacak.

    LARA CROFT'U CANLANDIRACAK ÜÇÜNCÜ İSİM Sophie Turner, Angelina Jolie ve Alicia Vikander'dan sonra canlı çekim uyarlamalarda Lara Croft rolünü üstlenen üçüncü isim olacak.

  5. "NADİR BİR FIRSAT" Dizinin yaratıcısı Phoebe Waller-Bridge, heyecanını "Sophie Turner'ı Lara rolünde duyurabildiğim için çok heyecanlıyım. Böylesine büyük ölçekli bir projeyi, çocukken hayranı olduğumuz bir karakterle hayata geçirmek çok nadir karşılaşılabilecek bir fırsat. Tüm ekip Lara'ya tutkuyla bağlı; onun kadar cesur, çılgın ve eğlenceli. Hazır olun, Croft geliyor" sözleriyle paylaştı.

    "NADİR BİR FIRSAT" Dizinin yaratıcısı Phoebe Waller-Bridge, heyecanını "Sophie Turner'ı Lara rolünde duyurabildiğim için çok heyecanlıyım. Böylesine büyük ölçekli bir projeyi, çocukken hayranı olduğumuz bir karakterle hayata geçirmek çok nadir karşılaşılabilecek bir fırsat. Tüm ekip Lara'ya tutkuyla bağlı; onun kadar cesur, çılgın ve eğlenceli. Hazır olun, Croft geliyor" sözleriyle paylaştı.

  6. Lara Croft'u oynayacağı için tarifsiz bir mutluluk duyduğunu söyleyen Turner, "O, pek çok kişi için çok şey ifade eden ikonik bir karakter ve ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu büyük bir sorumluluk" dedi.

    Lara Croft'u oynayacağı için tarifsiz bir mutluluk duyduğunu söyleyen Turner, "O, pek çok kişi için çok şey ifade eden ikonik bir karakter ve ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu büyük bir sorumluluk" dedi.

5 Eylül 2025