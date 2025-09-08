Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturması
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
2 polisin şehit olduğu soruşturmada gözaltı sayısı 9 oldu
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Yemek Kartı devi 4 şirkete rekabet soruşturması
Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Sevda Erginci Evlilik Yolunda

  1. "Yasak Elma", "Uyanış: Büyük Selçuklu", "Elkızı" gibi dizilerle tanınan Sevda Erginci, hem kariyeri hem özel hayatıyla gündeme geliyor.

  2. Bir süredir Efe Saydut ile aşk yaşayan Sevda Erginci, evlilik yolunda ilk adımı attı.

  3. Mardin'de düzenlenen nişan töreninde çifti, yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

  4. ÜNLÜ İSİMLER MARDİN'DE Törene Gonca Vuslateri, Biran Damla Yılmaz, Çağla Şimşek gibi ünlü isimler de katıldı.

  5. Sevda Erginci, Mardin'deki nişan töreninden kareleri, bugün takipçileriyle paylaştı. 31 yaşındaki ünlü oyuncunun mutlu gününden kareler büyük ilgi gördü.

  6. "VERDİK KIZIMIZI" Nişan törenine katılan Gonca Vuslateri ise paylaşımına ?Verdik kızımızı... Mardin?de muhteşem bir törenle. Ömür boyu mutlu olun çiçeğim? Seni çok seviyorum" notunu düştü.

8 Eylül 2025