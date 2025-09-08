Sevda Erginci Evlilik Yolunda
Nişan sonrası ilk kareleri paylaştı
"Yasak Elma", "Uyanış: Büyük Selçuklu", "Elkızı" gibi dizilerle tanınan Sevda Erginci, hem kariyeri hem özel hayatıyla gündeme geliyor.
Bir süredir Efe Saydut ile aşk yaşayan Sevda Erginci, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Mardin'de düzenlenen nişan töreninde çifti, yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.
ÜNLÜ İSİMLER MARDİN'DE Törene Gonca Vuslateri, Biran Damla Yılmaz, Çağla Şimşek gibi ünlü isimler de katıldı.
Sevda Erginci, Mardin'deki nişan töreninden kareleri, bugün takipçileriyle paylaştı. 31 yaşındaki ünlü oyuncunun mutlu gününden kareler büyük ilgi gördü.
"VERDİK KIZIMIZI" Nişan törenine katılan Gonca Vuslateri ise paylaşımına ?Verdik kızımızı... Mardin?de muhteşem bir törenle. Ömür boyu mutlu olun çiçeğim? Seni çok seviyorum" notunu düştü.