İphone 17 Apple Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı
Mağazada satış tarihi belli oldu
Apple?ın 9 Eylül?de tanıttığı yeni iPhone 17 serisi ve iPhone Air Türkiye?de ön siparişe sunuldu. Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği modeller, 19 Eylül?den itibaren Apple mağazalarında ve yetkili satıcılarda satışa çıkacak. Başlangıç fiyatı 77.999 TL olan iPhone 17, farklı model seçenekleriyle Türkiye pazarında yerini alacak.
iPHONE 17 FİYATLARI Apple?ın resmi sitesine göre Türkiye başlangıç fiyatları şöyle: iPhone 17: 77.999 TL iPhone Air: 97.999 TL iPhone 17 Pro: 107.999 TL iPhone 17 Pro Max: 119.999 TL
iPHONE 17'NİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ iPhone 17, yapay zekâ (AI) özelliklerini destekleyecek, hızlı şarj ve geliştirilmiş pil ömrü sunacak. Önceki modele göre sekiz saat daha uzun video oynatma süresi sağlayacak. Daha büyük ekran ve daha ince çerçevelerle gelen yeni iPhone, 256 GB?tan başlayan depolama seçenekleriyle satışa çıkacak. Cihaz beş farklı renkte sunulacak: siyah, lavanta, sis mavisi, adaçayı yeşili ve beyaz.
Tanıtılan yeni iPhone Air, şirketin bugüne kadarki en ince akıllı telefonu olacak. Çok daha ince ve hafif olmasına rağmen, Apple?ın açıklamasına göre pili bir gün boyunca kullanım sağlayacak. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ise şirketin bugüne kadar sunduğu en yüksek performans, kamera sistemi ve pil ömrünü taşıyacak.