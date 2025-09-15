İphone 17 Apple Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı

Tanıtılan yeni iPhone Air, şirketin bugüne kadarki en ince akıllı telefonu olacak. Çok daha ince ve hafif olmasına rağmen, Apple?ın açıklamasına göre pili bir gün boyunca kullanım sağlayacak. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ise şirketin bugüne kadar sunduğu en yüksek performans, kamera sistemi ve pil ömrünü taşıyacak.