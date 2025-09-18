Emekli Olacaklara Son 7 Yıl Kuralı!

Eğer son 7 yıl içinde ikiden fazla yani SSK ve Bağ-Kur dışında Emekli Sandığı üzerinden de prim ödenmişse en çok hangi kurumdan prim ödenmişse oradan emekli olunuyor.

1 EKİM 2008 SONRASI SİGORTALI OLANLAR NE YAPACAK?

01 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlarda son 7 yıla göre değil, çalışma hayatının tamamında ödedikleri primlere bakılıyor.Çalışma hayatı boyunca en fazla hangi statüye göre prim ödenmişse o kurum üzerinden emekliliğe hak kazanılıyor.