Netanyahu'ya yanıt: 170 bin Kudüs tapusu Türkiye arşivlerinde
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Gelir İdaresi Başkanlığı maaş promosyon ihalesi yapıldı
Bahçeli'den ABD-İsrail koalisyonuna karşı 'TRÇ' ittifakı önerisi
Bakanlıktan Atatürk Öğrenci Yurdu iddialarına ilişkin açıklama
Komisyon, 12. toplantısında düşünce kuruluşlarını dinleyecek
RTÜK'ten 'milli ve manevi değerlere aykırılık' gerekçesiyle 5 dijital platforma ceza
Veteriner Hekimler 7 Yıldır VUS Sınavını Bekliyor
Erdoğan: Şehitlerimizin Hatırasına Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz
Ailesini Öldürmekle Suçlanan Doktordan İntihar Girişimi
Benzine zam geliyor! Litresi 56 lirayı aşacak
MSB: Suriye'den çekilme ancak terör biterse olur
TDV, 8 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacak
'50 kuruş tedavülden kalkıyor' iddiasına yalanlama
'Huzur İstanbul' uygulamasında 873 gözaltı
İlber Ortaylı: İmamoğlu'nu Belediye Başkanı olarak görmedim ki!
Kooperatifler için hazırlanan 5 yıllık yol haritası açıklanacak
'İsrail, Silvan yazıtını 3 defa istedi ancak vermedik'
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi
MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
İddia: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti yolunda
Cinayetler 'influencer'ların kazanç kapısı oldu! Servet kazanıyorlar
Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü
Öğrencilere kötü örnek olan tören krizi: Başkan eleştirdi, vali cevap verdi
Bakan Şimşek'ten 2025 ve 2026 yılları için enflasyon tahmini
İnşaat sektöründe 5 yılda tarihi artış: 4,1 trilyon lira satış
FED'den yılın ilk faiz indirimi kararı geldi
Bakanlıktan Mabel Matiz'in şarkısına erişim engeli talebi
Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
Emekli Olacaklara Son 7 Yıl Kuralı!

Nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

  1. Emekliliği yaklaşan SSK ve Bağ-Kur çalışanları, son 7 yılda hangi kurumdan prim ödediklerine göre emekli olacakları kurumu belirliyor. 1 Ekim 2008 öncesi sigortalılarda son 7 yıldaki primlerin yarısından fazlası hangi kurumdaysa oradan emeklilik hakkı kazanılıyor.

  2. Emekliliği yaklaşanlar, emeklilik dilekçesini verecek olanları ilgilendiren "7 yıl kuralı" büyük önem arz ediyor.

  3. Türkiye'de milyonlarca kişi son yıllarda emekli oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a yönelik gerçekleştirilen düzenleme sonrasında birçok sosyal güvenliğe sahip kişi emeklilik dilekçesini verdi.

  4. Genç yaşta hem emekli olup hem de çalışmaya devam ederek diğer çalışanlara yönelik fırsat elde edenler dışında yeni emekli olacakları ilgilendiren gelişmeler de bulunuyor.

  EMEKLİ OLACAKLAR DİKKAT ETMELİ

Emekli olacakları ilgilendiren ana konulardan biri de son 7 yıl kuralı olarak öne çıkıyor.Emekliliğine son 7 yıl kala SSK ya da Bağ-Kur üzerinden prim ödeyen çalışanların hangi kurumdan emekli olacağına dair belirsizliği ortadan kaldıran kural var.

    Emekli olacakları ilgilendiren ana konulardan biri de son 7 yıl kuralı olarak öne çıkıyor.Emekliliğine son 7 yıl kala SSK ya da Bağ-Kur üzerinden prim ödeyen çalışanların hangi kurumdan emekli olacağına dair belirsizliği ortadan kaldıran kural var.

  6. 01 Ekim 2008 tarihinden önce ilk sigorta girişi olanlardan son 7 yıla (2.520 gün) bakılarak emekli olacağı kurum/statü belirleniyor. Başka bir deyişle 7 yılın yarısından en az 1 gün fazlası hesaplanarak emekli olunacak kurum belli oluyor.

  7. Örnekle ilerlemek gerekirse son 7 yılda SSK ve Bağ-Kur üzerinden primleri yatan çalışan 3.5 yıldan fazla (1261 gün) hangi kurumdan (SSK, Bağ-Kur) prim ödemişse o kurumdan emekli oluyor.

  8. Örnekle ilerlemek gerekirse son 7 yılda SSK ve Bağ-Kur üzerinden primleri yatan çalışan 3.5 yıldan fazla (1261 gün) hangi kurumdan (SSK, Bağ-Kur) prim ödemişse o kurumdan emekli oluyor.

  Eğer son 7 yıl içinde ikiden fazla yani SSK ve Bağ-Kur dışında Emekli Sandığı üzerinden de prim ödenmişse en çok hangi kurumdan prim ödenmişse oradan emekli olunuyor.

1 EKİM 2008 SONRASI SİGORTALI OLANLAR NE YAPACAK?

01 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlarda son 7 yıla göre değil, çalışma hayatının tamamında ödedikleri primlere bakılıyor.Çalışma hayatı boyunca en fazla hangi statüye göre prim ödenmişse o kurum üzerinden emekliliğe hak kazanılıyor.

    01 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlarda son 7 yıla göre değil, çalışma hayatının tamamında ödedikleri primlere bakılıyor.Çalışma hayatı boyunca en fazla hangi statüye göre prim ödenmişse o kurum üzerinden emekliliğe hak kazanılıyor.

18 Eylül 2025