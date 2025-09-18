Emekli Olacaklara Son 7 Yıl Kuralı!
Nelere dikkat etmeniz gerekiyor?
-
Emekliliği yaklaşan SSK ve Bağ-Kur çalışanları, son 7 yılda hangi kurumdan prim ödediklerine göre emekli olacakları kurumu belirliyor. 1 Ekim 2008 öncesi sigortalılarda son 7 yıldaki primlerin yarısından fazlası hangi kurumdaysa oradan emeklilik hakkı kazanılıyor.
-
Emekliliği yaklaşanlar, emeklilik dilekçesini verecek olanları ilgilendiren "7 yıl kuralı" büyük önem arz ediyor.
-
Türkiye'de milyonlarca kişi son yıllarda emekli oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a yönelik gerçekleştirilen düzenleme sonrasında birçok sosyal güvenliğe sahip kişi emeklilik dilekçesini verdi.
-
Genç yaşta hem emekli olup hem de çalışmaya devam ederek diğer çalışanlara yönelik fırsat elde edenler dışında yeni emekli olacakları ilgilendiren gelişmeler de bulunuyor.
-
EMEKLİ OLACAKLAR DİKKAT ETMELİ
Emekli olacakları ilgilendiren ana konulardan biri de son 7 yıl kuralı olarak öne çıkıyor.Emekliliğine son 7 yıl kala SSK ya da Bağ-Kur üzerinden prim ödeyen çalışanların hangi kurumdan emekli olacağına dair belirsizliği ortadan kaldıran kural var.
-
01 Ekim 2008 tarihinden önce ilk sigorta girişi olanlardan son 7 yıla (2.520 gün) bakılarak emekli olacağı kurum/statü belirleniyor. Başka bir deyişle 7 yılın yarısından en az 1 gün fazlası hesaplanarak emekli olunacak kurum belli oluyor.
-
Örnekle ilerlemek gerekirse son 7 yılda SSK ve Bağ-Kur üzerinden primleri yatan çalışan 3.5 yıldan fazla (1261 gün) hangi kurumdan (SSK, Bağ-Kur) prim ödemişse o kurumdan emekli oluyor.
-
Örnekle ilerlemek gerekirse son 7 yılda SSK ve Bağ-Kur üzerinden primleri yatan çalışan 3.5 yıldan fazla (1261 gün) hangi kurumdan (SSK, Bağ-Kur) prim ödemişse o kurumdan emekli oluyor.
-
Eğer son 7 yıl içinde ikiden fazla yani SSK ve Bağ-Kur dışında Emekli Sandığı üzerinden de prim ödenmişse en çok hangi kurumdan prim ödenmişse oradan emekli olunuyor.
1 EKİM 2008 SONRASI SİGORTALI OLANLAR NE YAPACAK?
01 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlarda son 7 yıla göre değil, çalışma hayatının tamamında ödedikleri primlere bakılıyor.Çalışma hayatı boyunca en fazla hangi statüye göre prim ödenmişse o kurum üzerinden emekliliğe hak kazanılıyor.