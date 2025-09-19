Apple'dan Öğrenci Ve Öğretmenlere İndirim Kampanyası!

YEŞİL VE ELA GÖZLERİN SIRRI Mavi gözler kadar düşük olmasa da, melanin seviyelerindeki genetik farklılıklar yeşil gözleri oluşturuyor. Bu nedenle yeşil gözler dünyada daha nadir görülüyor. Ela gözlerde ise iris içindeki melanin dağılımının dengesizliği nedeniyle, ışığa bağlı olarak değişebilen bir renk mozaiği ortaya çıkıyor. Uzun yıllar göz renginin tek bir genle belirlendiği düşünülse de, son araştırmalar bunun çok sayıda genin etkisiyle ortaya çıktığını gösterdi. Dr. Beaver, bunun aynı ailedeki çocukların neden farklı göz renklerine sahip olduğunu ve mavi gözlü ebeveynlerden yeşil ya da açık kahverengi gözlü çocukların doğabileceğini açıkladı.