Apple'dan Öğrenci Ve Öğretmenlere İndirim Kampanyası!

Bir kişiye bakarken ilk fark edilen özelliklerden biri göz rengidir. Özellikle mavi gözler çoğu kişiyi etkiler; ancak bilimsel gerçek şaşırtıcı. Uzmanlara göre mavi gözler, sandığımız gibi mavi pigment içermez. DailyMail'de yer alan habere göre; Mavi rengin kaynağı, Tyndall etkisi olarak bilinen bir olgu. Bu etki, gökyüzünün ve denizin mavi görünmesine benzer şekilde ışığın saçılmasıyla oluşuyor.
MELANİN VE IŞIK ETKİLEŞİMİ Avustralya?daki Bond Üniversitesi?nden Dr. Davinia Beaver, göz renginin asıl belirleyicisinin melanin olduğunu söyledi. Dr. Beaver, The Conversation için kaleme aldığı yazısında şunları aktardı: Kahverengi gözler, yüksek oranda melanin içerdiği için ışığı emer ve koyu görünür. Mavi gözler ise düşük melanin içerir; bu nedenle ışığın kısa dalga boyları (mavi) daha fazla saçılarak göz renginin mavi algılanmasına neden olur.
YEŞİL VE ELA GÖZLERİN SIRRI Mavi gözler kadar düşük olmasa da, melanin seviyelerindeki genetik farklılıklar yeşil gözleri oluşturuyor. Bu nedenle yeşil gözler dünyada daha nadir görülüyor. Ela gözlerde ise iris içindeki melanin dağılımının dengesizliği nedeniyle, ışığa bağlı olarak değişebilen bir renk mozaiği ortaya çıkıyor. Uzun yıllar göz renginin tek bir genle belirlendiği düşünülse de, son araştırmalar bunun çok sayıda genin etkisiyle ortaya çıktığını gösterdi. Dr. Beaver, bunun aynı ailedeki çocukların neden farklı göz renklerine sahip olduğunu ve mavi gözlü ebeveynlerden yeşil ya da açık kahverengi gözlü çocukların doğabileceğini açıkladı.
BEBEKLERDE GÖZ RENGİ NEDEN DEĞİŞİR? Özellikle Avrupa kökenli bebekler, düşük melanin seviyeleri nedeniyle doğduklarında mavi ya da gri gözlü olabiliyor. Ancak yaşamın ilk yıllarında pigment birikmeye başladıkça göz rengi yeşile veya kahverengiye dönüşebiliyor. Yetişkinlikte göz rengi genellikle sabit kalıyor. Yine de ışık, giyim tarzı ve bazı sağlık durumları göz renginde küçük değişikliklere yol açabiliyor.
FARKLI RENKLİ GÖZLER Bazı ünlülerde görülen heterokromi, yani iki gözün farklı renkte olması, genetik faktörlerden, yaralanmalardan ya da bazı sağlık sorunlarından kaynaklanabiliyor. Örneğin; Kate Bosworth ve Mila Kunis?in gözleri farklı renkte. David Bowie?nin gözleri ise gençliğinde geçirdiği bir kazanın ardından farklı görünmeye başladı.
DÜNYADA EN YAYGIN GÖZ RENGİ Araştırmalara göre, kahverengi gözler dünyada en yaygın renk olurken, İngiltere?de en çok görülen göz rengi ise mavi.