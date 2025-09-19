Apple'dan Öğrenci Ve Öğretmenlere İndirim Kampanyası!

Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Benzine zam yolda
Benzine zam yolda
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor. Maliye tebliği yayınlandı
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor. Maliye tebliği yayınlandı
Meteoroloji'den 13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Osmaniye'de korkutan deprem!
Osmaniye'de korkutan deprem!
Kabine genişliyor iddiası: Yeni bakanlık mı kuruluyor?
Kabine genişliyor iddiası: Yeni bakanlık mı kuruluyor?
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke Türkiye
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke Türkiye
Meteoroloji açıkladı: Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yükseliyor
Meteoroloji açıkladı: Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yükseliyor
Bakanlıktan şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
Bakanlıktan şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
TROY sınırları aşıyor: Hedef uluslararası pazarlara açılmak
TROY sınırları aşıyor: Hedef uluslararası pazarlara açılmak
Mustafa Bozbey'den AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara yalanlama
Mustafa Bozbey'den AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara yalanlama
'Rusya S-400'leri geri istedi' iddiasına Bakanlıktan açıklama
'Rusya S-400'leri geri istedi' iddiasına Bakanlıktan açıklama

Apple'dan Öğrenci Ve Öğretmenlere İndirim Kampanyası!

Apple öğrenci indirimi ne zamana kadar?

  1. Bir kişiye bakarken ilk fark edilen özelliklerden biri göz rengidir. Özellikle mavi gözler çoğu kişiyi etkiler; ancak bilimsel gerçek şaşırtıcı. Uzmanlara göre mavi gözler, sandığımız gibi mavi pigment içermez. DailyMail'de yer alan habere göre; Mavi rengin kaynağı, Tyndall etkisi olarak bilinen bir olgu. Bu etki, gökyüzünün ve denizin mavi görünmesine benzer şekilde ışığın saçılmasıyla oluşuyor.

    Bir kişiye bakarken ilk fark edilen özelliklerden biri göz rengidir. Özellikle mavi gözler çoğu kişiyi etkiler; ancak bilimsel gerçek şaşırtıcı. Uzmanlara göre mavi gözler, sandığımız gibi mavi pigment içermez. DailyMail'de yer alan habere göre; Mavi rengin kaynağı, Tyndall etkisi olarak bilinen bir olgu. Bu etki, gökyüzünün ve denizin mavi görünmesine benzer şekilde ışığın saçılmasıyla oluşuyor.

  2. MELANİN VE IŞIK ETKİLEŞİMİ Avustralya?daki Bond Üniversitesi?nden Dr. Davinia Beaver, göz renginin asıl belirleyicisinin melanin olduğunu söyledi. Dr. Beaver, The Conversation için kaleme aldığı yazısında şunları aktardı: Kahverengi gözler, yüksek oranda melanin içerdiği için ışığı emer ve koyu görünür. Mavi gözler ise düşük melanin içerir; bu nedenle ışığın kısa dalga boyları (mavi) daha fazla saçılarak göz renginin mavi algılanmasına neden olur.

    MELANİN VE IŞIK ETKİLEŞİMİ Avustralya?daki Bond Üniversitesi?nden Dr. Davinia Beaver, göz renginin asıl belirleyicisinin melanin olduğunu söyledi. Dr. Beaver, The Conversation için kaleme aldığı yazısında şunları aktardı: Kahverengi gözler, yüksek oranda melanin içerdiği için ışığı emer ve koyu görünür. Mavi gözler ise düşük melanin içerir; bu nedenle ışığın kısa dalga boyları (mavi) daha fazla saçılarak göz renginin mavi algılanmasına neden olur.

  3. YEŞİL VE ELA GÖZLERİN SIRRI Mavi gözler kadar düşük olmasa da, melanin seviyelerindeki genetik farklılıklar yeşil gözleri oluşturuyor. Bu nedenle yeşil gözler dünyada daha nadir görülüyor. Ela gözlerde ise iris içindeki melanin dağılımının dengesizliği nedeniyle, ışığa bağlı olarak değişebilen bir renk mozaiği ortaya çıkıyor. Uzun yıllar göz renginin tek bir genle belirlendiği düşünülse de, son araştırmalar bunun çok sayıda genin etkisiyle ortaya çıktığını gösterdi. Dr. Beaver, bunun aynı ailedeki çocukların neden farklı göz renklerine sahip olduğunu ve mavi gözlü ebeveynlerden yeşil ya da açık kahverengi gözlü çocukların doğabileceğini açıkladı.

    YEŞİL VE ELA GÖZLERİN SIRRI Mavi gözler kadar düşük olmasa da, melanin seviyelerindeki genetik farklılıklar yeşil gözleri oluşturuyor. Bu nedenle yeşil gözler dünyada daha nadir görülüyor. Ela gözlerde ise iris içindeki melanin dağılımının dengesizliği nedeniyle, ışığa bağlı olarak değişebilen bir renk mozaiği ortaya çıkıyor. Uzun yıllar göz renginin tek bir genle belirlendiği düşünülse de, son araştırmalar bunun çok sayıda genin etkisiyle ortaya çıktığını gösterdi. Dr. Beaver, bunun aynı ailedeki çocukların neden farklı göz renklerine sahip olduğunu ve mavi gözlü ebeveynlerden yeşil ya da açık kahverengi gözlü çocukların doğabileceğini açıkladı.

  4. BEBEKLERDE GÖZ RENGİ NEDEN DEĞİŞİR? Özellikle Avrupa kökenli bebekler, düşük melanin seviyeleri nedeniyle doğduklarında mavi ya da gri gözlü olabiliyor. Ancak yaşamın ilk yıllarında pigment birikmeye başladıkça göz rengi yeşile veya kahverengiye dönüşebiliyor. Yetişkinlikte göz rengi genellikle sabit kalıyor. Yine de ışık, giyim tarzı ve bazı sağlık durumları göz renginde küçük değişikliklere yol açabiliyor.

    BEBEKLERDE GÖZ RENGİ NEDEN DEĞİŞİR? Özellikle Avrupa kökenli bebekler, düşük melanin seviyeleri nedeniyle doğduklarında mavi ya da gri gözlü olabiliyor. Ancak yaşamın ilk yıllarında pigment birikmeye başladıkça göz rengi yeşile veya kahverengiye dönüşebiliyor. Yetişkinlikte göz rengi genellikle sabit kalıyor. Yine de ışık, giyim tarzı ve bazı sağlık durumları göz renginde küçük değişikliklere yol açabiliyor.

  5. FARKLI RENKLİ GÖZLER Bazı ünlülerde görülen heterokromi, yani iki gözün farklı renkte olması, genetik faktörlerden, yaralanmalardan ya da bazı sağlık sorunlarından kaynaklanabiliyor. Örneğin; Kate Bosworth ve Mila Kunis?in gözleri farklı renkte. David Bowie?nin gözleri ise gençliğinde geçirdiği bir kazanın ardından farklı görünmeye başladı.

    FARKLI RENKLİ GÖZLER Bazı ünlülerde görülen heterokromi, yani iki gözün farklı renkte olması, genetik faktörlerden, yaralanmalardan ya da bazı sağlık sorunlarından kaynaklanabiliyor. Örneğin; Kate Bosworth ve Mila Kunis?in gözleri farklı renkte. David Bowie?nin gözleri ise gençliğinde geçirdiği bir kazanın ardından farklı görünmeye başladı.

  6. DÜNYADA EN YAYGIN GÖZ RENGİ Araştırmalara göre, kahverengi gözler dünyada en yaygın renk olurken, İngiltere?de en çok görülen göz rengi ise mavi.

    DÜNYADA EN YAYGIN GÖZ RENGİ Araştırmalara göre, kahverengi gözler dünyada en yaygın renk olurken, İngiltere?de en çok görülen göz rengi ise mavi.

19 Eylül 2025