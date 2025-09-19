Güller Ve Günahlar Dizisinden İlk Görüntüler

Çok yakında izleyiciyle buluşacak olan Güller ve Günahlar?ın ilk tanıtımı yayınlandı. Murat Yıldırım ile Cemre Baysel?in başrollerini paylaştığı dizi aşkın, ihanetin ve kaderin oyunlarının gölgesinde nefesleri kesecek bir yolculuğun kapısını aralıyor. Dizinin dikkat çeken tanıtımı, "Aşk insanın en zayıf hâlidir, bir daha o tuzağa düşmem" sözleriyle izleyiciyi derinden yakaladı.