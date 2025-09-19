Güller Ve Günahlar Dizisinden İlk Görüntüler
Güller ve Günahlar dizisi oyuncuları ve konusu
Çok yakında izleyiciyle buluşacak olan Güller ve Günahlar?ın ilk tanıtımı yayınlandı. Murat Yıldırım ile Cemre Baysel?in başrollerini paylaştığı dizi aşkın, ihanetin ve kaderin oyunlarının gölgesinde nefesleri kesecek bir yolculuğun kapısını aralıyor. Dizinin dikkat çeken tanıtımı, "Aşk insanın en zayıf hâlidir, bir daha o tuzağa düşmem" sözleriyle izleyiciyi derinden yakaladı.
GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ OYUNCULARI Merakla beklenen Güller ve Günahlar?da bir anda hayatı altüst olan dürüst ve sevgi dolu Serhat ile cesur ve dobra Zeynep?in kesişen yolları, ikisini de geri dönüşü olmayan bir yola sürükleyecek.
Kaderin sürprizlerle dolu oyunları, yaralı kalplerin yeniden karşılaşması ve imkânsız görünen bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizide başrol oyuncularına, Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin gibi deneyimli isimlerin yanı sıra Beren Gençalp ve Yade Arayıcı gibi minik yıldızlarla eşlik ediyor.
FIRTINALI AŞKIN SİNYALİ Güller ve Günahlar?ın afişinde, Murat Yıldırım?ın karizması ve elinde kırmızı gül tutan Cemre Baysel?in zarafetiyle göz doldurdu.