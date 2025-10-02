Eylül'de En Çok Satan Otomobil Markaları Açıklandı
Sumud Filosundan 3 gemi Gazze karasularına ulaştı
İsrail'in 24 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili soruşturma açıldı
Satışı yasaklandı: Çocuklar için tehlike saçıyor
Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı
LPG'ye zam geliyor
Özel Yayınevlerinin Kaynak Kitapları TYMM'ye Uygun Değil
İkinci El Araç Ekspertizinde Fahiş Fiyat ve Sahte Rapor Sorunu
Özvar açıkladı: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak!
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi ceza, 12. Yargı Paketi hukuk mevzuatıyla ilgili
Bakan Yerlikaya: Radar uyarıları uygulama ile anlık paylaşılacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 3. personel alımı açıklaması
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesi güncellendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Okuldaki kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
5G Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirecek
Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Ünlü İsmin Evi Alevler İçinde Kaldı

İstanbul Beşiktaş'ta büyük yangın

  1. İstanbul Beşiktaş'ta büyük bir yangın çıktı! Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu'nun evi alevler içinde kaldı. 5 bina büyük hasar gördü.

  2. İstanbul Beşiktaş'ın Arnavutköy Mahallesi, Dubaracı Sokak'ta, öğle saatlerinde üç katlı ahşap bir binada çıkan yangın hızla büyüyerek çevredeki dört binaya daha sıçradı. Yangında hasar gören binalardan birinin, ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu'ya ait olduğu öğrenildi.

  3. ALEVLER ŞEBNEM BOZOKLU'NUN EVİNİNE SIÇRADI

  4. Saat 12.30 civarında başlayan yangını fark eden çevre sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Ancak dar sokaklar ve park halindeki araçlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırırken, alevler çevredeki üç binaya daha sıçradı.

  5. Çıkan yangında alevlerin hızla yayılması sonucu bir bina yola doğru çökerken, park halindeki bir otomobil de zarar gördü. Yangının çıkış sebebi ise henüz daha belirlenemedi.

  6. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, İstanbul Boğazı'nın iki yakasından da görüldü.

  7. Yangının ardından yapılan incelemelerde, beş binada büyük hasar oluştu. İki bina tamamen kullanılamaz hale geldi ve Şebnem Bozoklu'nun evinin de ciddi şekilde zarar gördüğü öğrenildi.

2 Ekim 2025