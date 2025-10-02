Ünlü İsmin Evi Alevler İçinde Kaldı
İstanbul Beşiktaş'ta büyük yangın
İstanbul Beşiktaş'ta büyük bir yangın çıktı! Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu'nun evi alevler içinde kaldı. 5 bina büyük hasar gördü.
İstanbul Beşiktaş'ın Arnavutköy Mahallesi, Dubaracı Sokak'ta, öğle saatlerinde üç katlı ahşap bir binada çıkan yangın hızla büyüyerek çevredeki dört binaya daha sıçradı. Yangında hasar gören binalardan birinin, ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu'ya ait olduğu öğrenildi.
ALEVLER ŞEBNEM BOZOKLU'NUN EVİNİNE SIÇRADI
Saat 12.30 civarında başlayan yangını fark eden çevre sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Ancak dar sokaklar ve park halindeki araçlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırırken, alevler çevredeki üç binaya daha sıçradı.
Çıkan yangında alevlerin hızla yayılması sonucu bir bina yola doğru çökerken, park halindeki bir otomobil de zarar gördü. Yangının çıkış sebebi ise henüz daha belirlenemedi.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, İstanbul Boğazı'nın iki yakasından da görüldü.
Yangının ardından yapılan incelemelerde, beş binada büyük hasar oluştu. İki bina tamamen kullanılamaz hale geldi ve Şebnem Bozoklu'nun evinin de ciddi şekilde zarar gördüğü öğrenildi.