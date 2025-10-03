Dünyadan İsrail'e Tepki: Sumud Filosu'na Destek

TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Çay devinden tarihi karar: 39 yıl sonra Türkiye üretimini sonlandırdı
Çay devinden tarihi karar: 39 yıl sonra Türkiye üretimini sonlandırdı
Kazada yaralanan Ak Partili Vekil yoğun bakımda tutuluyor
Kazada yaralanan Ak Partili Vekil yoğun bakımda tutuluyor
Bakan Bolat açıkladı: Fiyat etiketlerine devrim gibi düzenlemeler geliyor!
Bakan Bolat açıkladı: Fiyat etiketlerine devrim gibi düzenlemeler geliyor!
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama
Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu
Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu
Mahalli İdareler Reform Paketi hazır
Mahalli İdareler Reform Paketi hazır
MİT, İsrail'e bilgi satan avukatı yakaladı
MİT, İsrail'e bilgi satan avukatı yakaladı
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!

Dünyadan İsrail'e Tepki: Sumud Filosu'na Destek

İsrail?in, Gazze?ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu?na saldırısının ardından dünyanın dört bir yanında protestolar yapıldı.

  1. İsrail?in, insani yardım ulaştırmak üzere Gazze?ye yol alan Küresel Sumud Filosu?na saldırısının ardından birçok ülkede dayanışma gösterileri düzenlendi. Berlin ana tren istasyonunda toplanan yaklaşık 300 kişi, Küresel Sumud Filosu ile dayanışma mesajları verdi. İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı protesto eden göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

    İsrail?in, insani yardım ulaştırmak üzere Gazze?ye yol alan Küresel Sumud Filosu?na saldırısının ardından birçok ülkede dayanışma gösterileri düzenlendi. Berlin ana tren istasyonunda toplanan yaklaşık 300 kişi, Küresel Sumud Filosu ile dayanışma mesajları verdi. İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı protesto eden göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

  2. Göstericiler ayrıca Almanya'nın da Gazze'deki soykırıma destek verdiğini ifade ederek, "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" sloganları attı. Ana tren istasyonu içerisinde başlayan protesto, polisin gelmesiyle tren garının dışında devam etti. Polis, tren istasyonunda sadece yolcuların kalabileceğini bildirerek, protestocuları içeriye sokmadı. Polis, aralarında Yahudilerin de bulunduğu bazı göstericileri gözaltına aldı.

    Göstericiler ayrıca Almanya'nın da Gazze'deki soykırıma destek verdiğini ifade ederek, "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" sloganları attı. Ana tren istasyonu içerisinde başlayan protesto, polisin gelmesiyle tren garının dışında devam etti. Polis, tren istasyonunda sadece yolcuların kalabileceğini bildirerek, protestocuları içeriye sokmadı. Polis, aralarında Yahudilerin de bulunduğu bazı göstericileri gözaltına aldı.

  3. Tunus Mağrib Sumud Kafilesi'nin çağrısıyla başkent Tunus?un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan göstericiler, İsrail?in Küresel Sumud Filosuna saldırısını protesto etti. Tunus?tan filoya katılan aktivistlerin sesli mesajlarının paylaşıldığı gösteride, Filistin ve Tunus bayrakları açıldı. Gösteride konuşan Mağrip Sumud Konvoyu üyesi Cevahir Şenne, İsrail?in filoya yönelik saldırılarının kendilerini yıldıramayacağını, filonun yoluna devam edeceğini söyledi.

    Tunus Mağrib Sumud Kafilesi'nin çağrısıyla başkent Tunus?un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan göstericiler, İsrail?in Küresel Sumud Filosuna saldırısını protesto etti. Tunus?tan filoya katılan aktivistlerin sesli mesajlarının paylaşıldığı gösteride, Filistin ve Tunus bayrakları açıldı. Gösteride konuşan Mağrip Sumud Konvoyu üyesi Cevahir Şenne, İsrail?in filoya yönelik saldırılarının kendilerini yıldıramayacağını, filonun yoluna devam edeceğini söyledi.

  4. Filoda yer alan eşi Vail Nevvar ile devamlı iletişim halinde olduklarını belirten Şenne, eşinin teknedeki diğer aktivistlerle beraber morallerinin çok iyi olduğunu ve yollarına devam edeceklerini belirttiğini söyledi. Uluslararası kamuoyunu filoya ve Gazze?ye yapılan saldırılara karşı durma çağrısı yapan Şenne, Küresel Sumud Filosu'nu yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.

    Filoda yer alan eşi Vail Nevvar ile devamlı iletişim halinde olduklarını belirten Şenne, eşinin teknedeki diğer aktivistlerle beraber morallerinin çok iyi olduğunu ve yollarına devam edeceklerini belirttiğini söyledi. Uluslararası kamuoyunu filoya ve Gazze?ye yapılan saldırılara karşı durma çağrısı yapan Şenne, Küresel Sumud Filosu'nu yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.

  5. Libya Trablus'taki Cezayir Meydanı'nda toplanan çok sayıda Libyalı, Filistin ve Libya bayrakları taşıyarak İsrail'i protesto eden sloganlar attı. Göstericiler, "Denizin derinliklerinden özgürlük sabahı doğacak" ve "Küresel Sumud Filosu özgür halkların abluka altındaki Gazze'ye mesajı'" yazılı dövizler taşıdı. Libya'dan Ömer Muhtar gemisi de Filoda yer alıyor Ömer Muhtar gemisi 22 Eylül'de, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Trablus'tan yola çıkmış, 30 Eylül'de de Akdeniz'de Küresel Sumud Filosuna dahil olmuştu. Ömer Muhtar gemisinin sosyal medya hesabından bir saat önce yapılan açıklamada, İsrail botlarının geminin yakınında olduğu ancak henüz gemiye baskın yapılmadığı belirtilmişti.

    Libya Trablus'taki Cezayir Meydanı'nda toplanan çok sayıda Libyalı, Filistin ve Libya bayrakları taşıyarak İsrail'i protesto eden sloganlar attı. Göstericiler, "Denizin derinliklerinden özgürlük sabahı doğacak" ve "Küresel Sumud Filosu özgür halkların abluka altındaki Gazze'ye mesajı'" yazılı dövizler taşıdı. Libya'dan Ömer Muhtar gemisi de Filoda yer alıyor Ömer Muhtar gemisi 22 Eylül'de, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Trablus'tan yola çıkmış, 30 Eylül'de de Akdeniz'de Küresel Sumud Filosuna dahil olmuştu. Ömer Muhtar gemisinin sosyal medya hesabından bir saat önce yapılan açıklamada, İsrail botlarının geminin yakınında olduğu ancak henüz gemiye baskın yapılmadığı belirtilmişti.

  6. Yunanistan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan eylemciler "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı. Eylemciler, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye güvenle ulaşması için Dışişleri Bakanlığı ve hükümetten destek istedi. Dışişleri Bakanlığı önünde düzenlenen eyleme katılan Yorgos isimli aktivist, Küresel Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yolda olan Sumud Filosuna İsrail'in saldırması ve filodaki aktivistlerin tutuklanmasına tepki olarak toplandıklarını belirtti.

    Yunanistan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan eylemciler "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı. Eylemciler, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye güvenle ulaşması için Dışişleri Bakanlığı ve hükümetten destek istedi. Dışişleri Bakanlığı önünde düzenlenen eyleme katılan Yorgos isimli aktivist, Küresel Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yolda olan Sumud Filosuna İsrail'in saldırması ve filodaki aktivistlerin tutuklanmasına tepki olarak toplandıklarını belirtti.

  7. Yorgos, "Hükümetimiz tamamen ilgisiz. Birkaç gün önce gemilere insansız hava araçları ile saldırı da oldu ama bizim hükümetimiz herhangi bir yorum bile yapmadı." dedi. Kadın eylemci Nota ise Yunanistan'daki genel grev nedeniyle toplu taşıma imkanının bulunmamasına rağmen yaklaşık 1500 kişinin eyleme katıldığına dikkati çekerek, şunları söyledi: "Filomuza müdahale yapılmasına hazırlıklıydık. Haberi yaklaşık 1 saat önce alır almaz bulduğumuz tüm imkanlarla yola çıktık. Ulaşımımız da dayanışma içinde oldu. Zira bugün grev vardı. Filoya yardım etmek, Dışişleri Bakanlığına işini yapması için baskı yapmak üzere öğrencilerle, işçilerle buraya geldik." İsrail'in uluslararası baskıdan korkmaya başladığına ilişkin inancını dile getiren Nota, "Filistin meselesi artık uluslararası bir haber konusu. Filistin halkı özgürlüğüne kavuşana kadar da böyle olmaya devam edecek." diye konuştu.

    Yorgos, "Hükümetimiz tamamen ilgisiz. Birkaç gün önce gemilere insansız hava araçları ile saldırı da oldu ama bizim hükümetimiz herhangi bir yorum bile yapmadı." dedi. Kadın eylemci Nota ise Yunanistan'daki genel grev nedeniyle toplu taşıma imkanının bulunmamasına rağmen yaklaşık 1500 kişinin eyleme katıldığına dikkati çekerek, şunları söyledi: "Filomuza müdahale yapılmasına hazırlıklıydık. Haberi yaklaşık 1 saat önce alır almaz bulduğumuz tüm imkanlarla yola çıktık. Ulaşımımız da dayanışma içinde oldu. Zira bugün grev vardı. Filoya yardım etmek, Dışişleri Bakanlığına işini yapması için baskı yapmak üzere öğrencilerle, işçilerle buraya geldik." İsrail'in uluslararası baskıdan korkmaya başladığına ilişkin inancını dile getiren Nota, "Filistin meselesi artık uluslararası bir haber konusu. Filistin halkı özgürlüğüne kavuşana kadar da böyle olmaya devam edecek." diye konuştu.

  8. Meksika Saldırıya tepki gösteren binlerce kişi, Meksika'nın başkenti Meksiko ve Uruguay'ın başkenti Montevideo'da bir araya geldi. Meksiko'da Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan göstericiler, Meksika vatandaşları dahil olmak üzere İsrail tarafından alıkonulan filonun tüm üyelerinin bırakılması için çağrı yaptı. URUGUAY Montevideo'da ise Filistin'in özgürlüğü için sloganlar atan göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hapse atılmasını talep eden pankartlar taşıdı. ARJANTİN Başkent Buenos Aires'te ellerinde Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce kişi, yürüyüş düzenleyerek İsrail'in saldırısını kınadı. Göstericiler, Filistin halkıyla dayanışma mesajı verirken, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıların durdurulmasını talep etti. Eyleme çok sayıda insan hakları temsilcisi, sendika ve sol gruplar destek verdi.

    Meksika Saldırıya tepki gösteren binlerce kişi, Meksika'nın başkenti Meksiko ve Uruguay'ın başkenti Montevideo'da bir araya geldi. Meksiko'da Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan göstericiler, Meksika vatandaşları dahil olmak üzere İsrail tarafından alıkonulan filonun tüm üyelerinin bırakılması için çağrı yaptı. URUGUAY Montevideo'da ise Filistin'in özgürlüğü için sloganlar atan göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hapse atılmasını talep eden pankartlar taşıdı. ARJANTİN Başkent Buenos Aires'te ellerinde Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce kişi, yürüyüş düzenleyerek İsrail'in saldırısını kınadı. Göstericiler, Filistin halkıyla dayanışma mesajı verirken, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıların durdurulmasını talep etti. Eyleme çok sayıda insan hakları temsilcisi, sendika ve sol gruplar destek verdi.

  10. İsrail donanması, Gazze?ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu?na operasyon düzenleyerek aralarında 37 Türk vatandaşının bulunduğu 201 aktivisti gözaltına aldı İsrail Dışişleri Bakanlığı, yolcuların İsrail?e götürüldüğünü, buradan da sınır dışı işlemlerinin başlatılacağını açıkladı. İspanya, Gazze filosuna müdahaleyle ilgili olarak İsrail elçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. SUMUD FİLOSU ŞU AN NEREDE? Sumud Filosu?ndan Mikeno gemisinin takip sistemi üzerinde Gazze kara sularına girdiği görüldü. Ancak gemideki aktivistlerden haber alınamazken kamera görüntülerine de ulaşılamıyor. Geminin hızının uzun süredir ?0 knot? yani durağan olması da dikkat çekti. Bu durum İsrail ordusunun gemiye baskın düzenlemiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

    İsrail donanması, Gazze?ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu?na operasyon düzenleyerek aralarında 37 Türk vatandaşının bulunduğu 201 aktivisti gözaltına aldı İsrail Dışişleri Bakanlığı, yolcuların İsrail?e götürüldüğünü, buradan da sınır dışı işlemlerinin başlatılacağını açıkladı. İspanya, Gazze filosuna müdahaleyle ilgili olarak İsrail elçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. SUMUD FİLOSU ŞU AN NEREDE? Sumud Filosu?ndan Mikeno gemisinin takip sistemi üzerinde Gazze kara sularına girdiği görüldü. Ancak gemideki aktivistlerden haber alınamazken kamera görüntülerine de ulaşılamıyor. Geminin hızının uzun süredir ?0 knot? yani durağan olması da dikkat çekti. Bu durum İsrail ordusunun gemiye baskın düzenlemiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

3 Ekim 2025