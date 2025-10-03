TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Çay devinden tarihi karar: 39 yıl sonra Türkiye üretimini sonlandırdı
Kazada yaralanan Ak Partili Vekil yoğun bakımda tutuluyor
Bakan Bolat açıkladı: Fiyat etiketlerine devrim gibi düzenlemeler geliyor!
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama
Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu
Mahalli İdareler Reform Paketi hazır
MİT, İsrail'e bilgi satan avukatı yakaladı
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Yalısını Satışa Çıkardı

  1. Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar 2000 yılında 4,5 milyon dolara satın aldığı boğaz manzaralı yalısını satışa çıkardı. Yalının satış fiyatı ise adeta dudak uçuklattı.

  2. Daha önce yalı nedeniyle ailesiyle sorun yaşadığını söyleyen Reha Muhtar, çocuklarının annesi olan Deniz Uğur'dan da şikayetçi olmuştu. Şimdi ise o yalıyı dudak uçuklatan fiyata satışa koydu.

  3. Muhtar?ın 2000 yılında 4,5 milyon dolara satın aldığı yalı, eşsiz manzarası ve geniş kullanım alanlarıyla biliniyor. İçinde özel iskele, yüksek tavanlı salonlar ve geniş bahçe alanı bulunan yapı, İstanbul Boğazı?nın en prestijli gayrimenkullerinden biri olarak değerlendiriliyor.

  4. Baltalimanı Caddesi'ndeki yalısını satışa çıkaran Reha Muhtar, 20 milyon dolar istediği iddia edildi.

  5. Muhtar'ın bu satışı neden yaptığı ise merak konusu oldu.

  6. YALI NEDENİYLE DAVALIK OLMUŞTU Reha Muhtar, çocuklarının annesi olan Deniz Uğur'dan da şikayetçi olmuştu. Muhtar, Deniz Uğur'un oturduğu yalıyı ve çocuklarını elinden almak istediğini belirterek davacı olmuştu.

3 Ekim 2025