Yalısını Satışa Çıkardı
Reha Muhtar?ın Boğaz?daki yalısı satışa çıktı! Fiyatını duyanlar şoke oldu
Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar 2000 yılında 4,5 milyon dolara satın aldığı boğaz manzaralı yalısını satışa çıkardı. Yalının satış fiyatı ise adeta dudak uçuklattı.
Daha önce yalı nedeniyle ailesiyle sorun yaşadığını söyleyen Reha Muhtar, çocuklarının annesi olan Deniz Uğur'dan da şikayetçi olmuştu. Şimdi ise o yalıyı dudak uçuklatan fiyata satışa koydu.
Muhtar?ın 2000 yılında 4,5 milyon dolara satın aldığı yalı, eşsiz manzarası ve geniş kullanım alanlarıyla biliniyor. İçinde özel iskele, yüksek tavanlı salonlar ve geniş bahçe alanı bulunan yapı, İstanbul Boğazı?nın en prestijli gayrimenkullerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Baltalimanı Caddesi'ndeki yalısını satışa çıkaran Reha Muhtar, 20 milyon dolar istediği iddia edildi.
Muhtar'ın bu satışı neden yaptığı ise merak konusu oldu.
YALI NEDENİYLE DAVALIK OLMUŞTU Reha Muhtar, çocuklarının annesi olan Deniz Uğur'dan da şikayetçi olmuştu. Muhtar, Deniz Uğur'un oturduğu yalıyı ve çocuklarını elinden almak istediğini belirterek davacı olmuştu.