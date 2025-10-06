Uzmanlar Açıkladı: Ömrü 10 Yıl Uzatan Kural
Her gece 15 dakika daha fazla uyumak, erken ölüm riskini azaltmak için atılabilecek küçük ama etkili bir adım olabilir.
-
DailyMail'de yer alan habere göre; Sidney Üniversitesi'nden Profesör Emmanuel Stamatakis, hayatın üç alanında yapılacak ufak değişikliklerin yaşam beklentisini önemli ölçüde artırabileceğini söylüyor.
-
Stamatakis ve ekibi, sekiz yıl boyunca 60 bin kişinin uyku, egzersiz ve diyet verilerini inceledi. Araştırmada, diyet kalitesi 100 üzerinden değerlendirildi. Bu puan, sebze, meyve, balık, süt ürünleri, tam tahıllar, bitkisel yağlar ve işlenmiş et tüketimini baz alıyor.
-
Araştırmaya göre, günde 5,5 saat uyuyan, yalnızca 7,3 dakika egzersiz yapan ve puani 36,9 olan bir kişi, küçük değişikliklerle ölüm riskini anlamlı şekilde azaltabiliyor. Örneğin, günde 15 dakika daha fazla uyumak, 1,6 dakika ekstra egzersiz yapmak ve günde yarım porsiyon daha fazla sebze yemek veya haftada bir porsiyon işlenmiş eti azaltmak, ölüm riskini yüzde 10 düşürebiliyor.
Daha ileri gidildiğinde, günde 75 dakika ek uyku, 12,5 dakika orta şiddetli egzersiz puanı 25 artırarak 61,9'a çıkarmak, ölüm riskini yarı yarıya azaltabiliyor. Orta şiddetli egzersize yüzme, koşu, tempolu yürüyüş, su aerobiği, çift tenis, dans ve bisiklet örnek veriliyor. Sebze porsiyonları ise bir brokoli sapı, bir yemek kaşığı pişmiş ıspanak, bir tepeleme çay kaşığı kara lahana, 2,5 cm salatalık veya yarım orta boy domates olarak tanımlanıyor.
-
İşlenmiş etler arasında pastırma, sosis, jambon, salam ve konserve etler yer alıyor. Araştırmalar, bu tür işlenmiş gıdaların obezite, kalp hastalığı, kanser, diyabet ve bunama ile bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Benzer şekilde, yeterli uyku almamanın da obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve felç riskini artırdığı biliniyor.
Araştırma, ideal kombinasyonun günde 7,2-8 saat uyku, 42-103 dakika orta şiddetli egzersiz ve yüksek DQS olduğunu gösteriyor. Stamatakis, "Katılım ve hareket çıtasını düşürmek istiyoruz. Bu, düzenli egzersiz yapmayı sevmeyen insanların da yapabileceği küçük adımlar anlamına geliyor" diyor.
-
Aynı üniversiteden Dr. Nicholas Koemel ise şunları ekliyor: "Birkaç dakikalık ekstra egzersiz, 15 dakikalık ekstra uyku ve yarım ila bir porsiyon daha fazla meyve-sebze ile küçük değişiklikler büyük etki yaratabilir.Aynı üniversiteden Dr. Nicholas Koemel ise şunları ekliyor: "Birkaç dakikalık ekstra egzersiz, 15 dakikalık ekstra uyku ve yarım ila bir porsiyon daha fazla meyve-sebze ile küçük değişiklikler büyük etki yaratabilir.