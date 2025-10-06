Uzmanlar Açıkladı: Ömrü 10 Yıl Uzatan Kural

Araştırmaya göre, günde 5,5 saat uyuyan, yalnızca 7,3 dakika egzersiz yapan ve puani 36,9 olan bir kişi, küçük değişikliklerle ölüm riskini anlamlı şekilde azaltabiliyor. Örneğin, günde 15 dakika daha fazla uyumak, 1,6 dakika ekstra egzersiz yapmak ve günde yarım porsiyon daha fazla sebze yemek veya haftada bir porsiyon işlenmiş eti azaltmak, ölüm riskini yüzde 10 düşürebiliyor.



Daha ileri gidildiğinde, günde 75 dakika ek uyku, 12,5 dakika orta şiddetli egzersiz puanı 25 artırarak 61,9'a çıkarmak, ölüm riskini yarı yarıya azaltabiliyor. Orta şiddetli egzersize yüzme, koşu, tempolu yürüyüş, su aerobiği, çift tenis, dans ve bisiklet örnek veriliyor. Sebze porsiyonları ise bir brokoli sapı, bir yemek kaşığı pişmiş ıspanak, bir tepeleme çay kaşığı kara lahana, 2,5 cm salatalık veya yarım orta boy domates olarak tanımlanıyor.