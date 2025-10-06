Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
İstanbul ve Ankara'da binlerce kişi Gazze için yürüyor
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Kıyma diye kalp satmışlar
MİT'ten kaçamadılar: PTT ve HGS dolandırıcıları yakalandı
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alacak
Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor
Altın yılın 9 ayında üst üste rekorlar kırdı
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Uzmanlar Açıkladı: Ömrü 10 Yıl Uzatan Kural

Her gece 15 dakika daha fazla uyumak, erken ölüm riskini azaltmak için atılabilecek küçük ama etkili bir adım olabilir.

  1. DailyMail'de yer alan habere göre; Sidney Üniversitesi'nden Profesör Emmanuel Stamatakis, hayatın üç alanında yapılacak ufak değişikliklerin yaşam beklentisini önemli ölçüde artırabileceğini söylüyor.

  2. Stamatakis ve ekibi, sekiz yıl boyunca 60 bin kişinin uyku, egzersiz ve diyet verilerini inceledi. Araştırmada, diyet kalitesi 100 üzerinden değerlendirildi. Bu puan, sebze, meyve, balık, süt ürünleri, tam tahıllar, bitkisel yağlar ve işlenmiş et tüketimini baz alıyor.

  3. Araştırmaya göre, günde 5,5 saat uyuyan, yalnızca 7,3 dakika egzersiz yapan ve puani 36,9 olan bir kişi, küçük değişikliklerle ölüm riskini anlamlı şekilde azaltabiliyor. Örneğin, günde 15 dakika daha fazla uyumak, 1,6 dakika ekstra egzersiz yapmak ve günde yarım porsiyon daha fazla sebze yemek veya haftada bir porsiyon işlenmiş eti azaltmak, ölüm riskini yüzde 10 düşürebiliyor.<br><br>Daha ileri gidildiğinde, günde 75 dakika ek uyku, 12,5 dakika orta şiddetli egzersiz puanı 25 artırarak 61,9'a çıkarmak, ölüm riskini yarı yarıya azaltabiliyor. Orta şiddetli egzersize yüzme, koşu, tempolu yürüyüş, su aerobiği, çift tenis, dans ve bisiklet örnek veriliyor. Sebze porsiyonları ise bir brokoli sapı, bir yemek kaşığı pişmiş ıspanak, bir tepeleme çay kaşığı kara lahana, 2,5 cm salatalık veya yarım orta boy domates olarak tanımlanıyor.

  4. İşlenmiş etler arasında pastırma, sosis, jambon, salam ve konserve etler yer alıyor. Araştırmalar, bu tür işlenmiş gıdaların obezite, kalp hastalığı, kanser, diyabet ve bunama ile bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Benzer şekilde, yeterli uyku almamanın da obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve felç riskini artırdığı biliniyor.<br><br>Araştırma, ideal kombinasyonun günde 7,2-8 saat uyku, 42-103 dakika orta şiddetli egzersiz ve yüksek DQS olduğunu gösteriyor. Stamatakis, "Katılım ve hareket çıtasını düşürmek istiyoruz. Bu, düzenli egzersiz yapmayı sevmeyen insanların da yapabileceği küçük adımlar anlamına geliyor" diyor.<br>

  5. Aynı üniversiteden Dr. Nicholas Koemel ise şunları ekliyor: "Birkaç dakikalık ekstra egzersiz, 15 dakikalık ekstra uyku ve yarım ila bir porsiyon daha fazla meyve-sebze ile küçük değişiklikler büyük etki yaratabilir.Aynı üniversiteden Dr. Nicholas Koemel ise şunları ekliyor: "Birkaç dakikalık ekstra egzersiz, 15 dakikalık ekstra uyku ve yarım ila bir porsiyon daha fazla meyve-sebze ile küçük değişiklikler büyük etki yaratabilir.

6 Ekim 2025