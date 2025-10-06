Instagram 15 Yaşında

KISA SÜREDE 1 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

İlk günde 25 bin kişi tarafından indirilen uygulama, üç ay içinde 1 milyon kullanıcıya erişerek dikkati çeken bir başarı elde etti.

Instagram'ın ilk versiyonda fotoğraf yüklemek, beğenmek, yorum yapmak ve diğer kullanıcıları takip etmek gibi son derece basit özellikler bulunuyordu.