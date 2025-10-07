Güllü'nün Kızı Ve Oğlunun Savcılık İfadeleri Ortaya Çıktı!

"DENGE PROBLEMİ VARDI"

Bazen kameranın takılı olduğu kabloyu soketi çıkartır ya da kahve yapacakları zaman yine kameranın bağlı olduğu fişi çekip kahve makinesini bağlarlar. Bu nedenle zaman zaman kameranın kayıt almadığı olur, annem bu hususu hiç umursamaz, annem duşa gireceği zaman açık görüntülerinin olmaması amacıyla da kameraların fişini çekerdi. Annemin denge problemi vardı, özellikle beli kırıldığı bir dönem olmuştu, ondan sonra annem öne eğilerek yürümeye başlamıştı. Özellikle alkol aldığında normalde kullandığı gözlüğü kullanmaz ve daha hızlı yürür, bu da dengesini kaybetmesine neden olur. Annemin benim önümde de daha önce dengesini kaybedip düştüğü olmuştu. Hatta bir keresinde düştüğünde annemi hastaneye götürmüştük. Kamera kaydında annemin neye 'O ne lan' dediğini tam bilmiyorum, ancak annem sarhoş olduğunda 'Bizimkiler, hazır mıyız, okey miyiz' der ya da argo kelimeler kullanır, biz annemin sarhoş olduğunu böyle anlarız. Benim bu olaya ilişkin şüpheli bulduğum hiçbir husus yoktur, kardeşimin ya da Sultan'ın annemle hiçbir husumetleri bulunmamaktadır."