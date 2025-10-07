Pop Müziğin Minik Serçesi Yürüyüşte Görüntülendi

Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Sungurlu Adliyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Sungurlu Adliyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için pozitif revizyon
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için pozitif revizyon
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!
Bakan Memişoğlu: 2025'te yeni bir alım yapılmayacak
Bakan Memişoğlu: 2025'te yeni bir alım yapılmayacak
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Ak Parti'den Kartal Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
Ak Parti'den Kartal Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Bakanlıktan 56 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor!
Bakanlıktan 56 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor!
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçilerin dağılımı belli oldu
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçilerin dağılımı belli oldu
Bakan Yerlikaya: Personelimizin hakkını korumaya kararlıyız
Bakan Yerlikaya: Personelimizin hakkını korumaya kararlıyız
Togg 4More serisi siparişe açıldı: Fiyatlar belli oldu
Togg 4More serisi siparişe açıldı: Fiyatlar belli oldu
Ankara'daki su krizi için Büyükşehir Belediyesine tepki
Ankara'daki su krizi için Büyükşehir Belediyesine tepki
Yeni Trafik Cezaları: Hız, Kırmızı Işık ve Diğer İhlaller
Yeni Trafik Cezaları: Hız, Kırmızı Işık ve Diğer İhlaller
Erdoğan: Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz
Erdoğan: Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz
'Tamir Edildi' denilen hat yeniden patladı!
'Tamir Edildi' denilen hat yeniden patladı!
Tapu ve Kadastro Görevde Yükselme Sınavı Açtı
Tapu ve Kadastro Görevde Yükselme Sınavı Açtı
SGK uyardı! Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz
SGK uyardı! Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz
Aydın'da iki belediyeye 3,7 milyon TL çevre cezası
Aydın'da iki belediyeye 3,7 milyon TL çevre cezası
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı

Pop Müziğin Minik Serçesi Yürüyüşte Görüntülendi

Son haliyle şaşırttı...

  1. Uzun süredir ortalarda görülmeyen Sezen Aksu yürüyüşte görüntülendi. 16 yıldır yanından ayırmadığı kedisi Sütlü'yü kaybeden Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu derin bir yasa bürünmüştü. Aksu, günler sonra Kanlıca'da yürüyüş yaparken görüntülendi.

    Uzun süredir ortalarda görülmeyen Sezen Aksu yürüyüşte görüntülendi. 16 yıldır yanından ayırmadığı kedisi Sütlü'yü kaybeden Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu derin bir yasa bürünmüştü. Aksu, günler sonra Kanlıca'da yürüyüş yaparken görüntülendi.

  2. 1975'ten bu yana bestelediği, sözlerini yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri olan Sezen Aksu, yıllar süren kariyer sessizliğini geçen haziranda bozdu.

    1975'ten bu yana bestelediği, sözlerini yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri olan Sezen Aksu, yıllar süren kariyer sessizliğini geçen haziranda bozdu.

  3. Sekiz yıldır yeni albüm çıkarmayan 'minik serçe' lakabıyla bilinen sanatçı, 'Paşa Gönül Şarkıları' adlı albümüyle yeniden sevenlerinin karşısına çıktı. Ancak albüm sevinci, kısa sürede yerini derin bir hüzne bıraktı.

    Sekiz yıldır yeni albüm çıkarmayan 'minik serçe' lakabıyla bilinen sanatçı, 'Paşa Gönül Şarkıları' adlı albümüyle yeniden sevenlerinin karşısına çıktı. Ancak albüm sevinci, kısa sürede yerini derin bir hüzne bıraktı.

  4. Sanatçının sokak stili dikkat çekti. 'Minik serçe' daha sonra yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.

    Sanatçının sokak stili dikkat çekti. 'Minik serçe' daha sonra yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.

  5. KEDİSİNİ KAYBETMİŞTİ<p> Sezen Aksu'nun 16 yıldır yanında olan kedisi Sütlü hayatını kaybetti. Aksu bu kayıpla derin bir yasa büründü ve uzun süre evinden çıkmadı.

    KEDİSİNİ KAYBETMİŞTİ

    Sezen Aksu'nun 16 yıldır yanında olan kedisi Sütlü hayatını kaybetti. Aksu bu kayıpla derin bir yasa büründü ve uzun süre evinden çıkmadı.

  6. Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Aksu, bugün Kanlıca sokaklarında yürüyüş yaparken görüntülendi.

    Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Aksu, bugün Kanlıca sokaklarında yürüyüş yaparken görüntülendi.

  7. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, hayranlarının yanına gelip fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, hayranlarının yanına gelip fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

7 Ekim 2025