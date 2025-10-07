Yağmur Devam Ediyor, Esnaf Kum Torbalı Önlem Aldı

Türkiye'nin batı bölgelerinde bugün sağanak yağış etkili oluyor.

Başta İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde sabah saatlerinde başlayan yağmur, etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dört il için turuncu, 16 il için ise sarı kodlu uyarıda bulundu.