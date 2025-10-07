Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Sungurlu Adliyesi çalışanlarına rüşvet operasyonu: 22 gözaltı
Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için pozitif revizyon
Yakında hizmete giriyor: Mobil uygulamayı indir, ihbarını yap!
Bakan Memişoğlu: 2025'te yeni bir alım yapılmayacak
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu hedefe uygun seyirde tutacağız
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı
Ak Parti'den Kartal Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
Memur-Sen'den '4+4+4' raporu: Süre uzun, sistem yenilenmeli
Metro İstanbul'da 'valiz için ek ücret' dönemi
Bakanlıktan 56 ile uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor!
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçilerin dağılımı belli oldu
Bakan Yerlikaya: Personelimizin hakkını korumaya kararlıyız
Togg 4More serisi siparişe açıldı: Fiyatlar belli oldu
Ankara'daki su krizi için Büyükşehir Belediyesine tepki
Yeni Trafik Cezaları: Hız, Kırmızı Işık ve Diğer İhlaller
Erdoğan: Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz
'Tamir Edildi' denilen hat yeniden patladı!
Tapu ve Kadastro Görevde Yükselme Sınavı Açtı
SGK uyardı! Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz
Aydın'da iki belediyeye 3,7 milyon TL çevre cezası
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
Yağmur Devam Ediyor, Esnaf Kum Torbalı Önlem Aldı

İzmir'de ise dün gece başlayan yağmur, su baskınlarına neden oldu. Uzmanlar, fırtınayla birlikte oluşabilecek hücre tehlikesine karşı uyarıda bulunuyor.

    Türkiye'nin batı bölgelerinde bugün sağanak yağış etkili oluyor.

    Başta İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde sabah saatlerinde başlayan yağmur, etkisini sürdürüyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dört il için turuncu, 16 il için ise sarı kodlu uyarıda bulundu.

    HÜCRE TEHLİKESİNE DİKKAT

    NTV yayınında konuşan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Yağışlar yer yer şiddetli. İzmir'i su baskınlarına karşı uyaralım. En fazla dikkatli olması gereken yerler Ege'ye kıyısı olan yerler diyebilirim." dedi.

    "Yağış öncesinde ve sırasında hücrelerin etkisiyle rüzgar çok şiddetlenebilir." uyarısında bulunan Çalışkan, küçük çaplı dolu yağma ihtimali olduğuna da dikkat çekti.

    İSTANBUL YAĞMURLA UYANDI

    İstanbul yeni güne yağmurla uyandı.

    Yağışın etkisiyle özellikle Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu arttı.

    İBB trafik haritasına göre Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar yükselirken, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü.

    Megakentte yağmurun ilerleyen saatlerde kent geneline yayılması bekleniyor.

    İZMİR'DE SU BASKINLARI YAŞANDI

    İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayıp, aralıklarla devam eden sağanak etkisini sürdürürken, kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklar suyla dolu.

    Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

    KUM TORBALARIYLA ÖNLEM ALDILAR

    Yağış nedeniyle rögarlar taşarken, esnaftan bazıları dükkanlarına dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

    Bazı iş yeri sahipleri ise su baskınını önlemek için kapılarının önüne kum torbası yerleştirip, set oluşturdu.

    KEMERALTI ÇARŞISI'NI SU BASTI

    Tarihi Kemeraltı Çarşısı su baskını yaşanan yerlerden biri oldu.

    Su baskını nedeniyle zor anlar yaşayan esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

    Son 24 saatte en çok yağış alan ilçe Dikili'de de cadde ve sokaklar göle döndü.

    Araçların sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastığı belirtildi.

    FETHİYE VE KÖYCEĞİZ ÇEVRELERİNE DİKKAT

    Yağışlı hava sisteminin Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde sele neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

    Bu bölgedeki yağışların, fırtınayla birlikte olumsuzluklara neden olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yaptı.

    MUĞLA'DA MOTORYAT KARAYA OTURDU

    Muğla'daki Akbük Koyu'nda, sabah saatlerinde etkisini artıran lodosun hızı saatte yaklaşık 35 kilometreye ulaştı.

    Koyda açıkta demirli olan motoryat dalga ve kuvvetli lodos nedeniyle sürüklendi.

    Demir taradığı belirlenen motoryat, karaya oturdu.

    Yatta kimsenin bulunmadğı öğrenildi.

7 Ekim 2025