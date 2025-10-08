"Güller Ve Günahlar" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

OYA UNUSTASI - BERRAK



erhat'ın biricik eşi. Çok zarif, dikkat çekici biri. Bu etkileyiciliğinin yanında akıllı ve zevk sahibi de bir kadın. Giyiminden, tarzından, yaşam alanlarını düzenleyişinden, estetik tercihlerinden incelik akar.



SERDAR ORÇİN - CİHAN



Serhat'ın abisi, Azra'nın kocası, kontrol delisi biri. Serhat'ın sahip olduğu oteller zincirinin ikinci adamı. İçten pazarlıklı ve sinsi bir adam ama bunu ustaca gizlemeyi başarabilecek kadar akıllı.



EMEL ÇÖLGEÇEN - REFİKA



Zeynep, Ebru ve Mustafa'nın annesi, Arif'in eşi. Şefkatli, çocuklarını, ailesini çok seven, şen bir kadın. Harika yemekler yapan, aşçılara taş çıkarak bir el lezzetine sahip biri. Aile bütçesine katkı vermek için Zeynep'le birlikte çiçek tezgahında çalışır.