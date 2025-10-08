"Güller Ve Günahlar" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu
Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaşacağı "Güller ve Günahlar"' dizisinin yayın tarihi belli oldu.
Güller ve Günahlar izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Dizi, sadece aşkın değil, aile bağlarının, entrikanın ve geçmişten gelen büyük sırların hikâyesini konu alıyor. NGM imzalı Güller ve Günahlar'ın ilk bölümü 11 Ekim 2025 tarihinde yayımlanacak.
ZEYNEP VE SERHAT BAŞROLDE
Cemre Baysel Güller ve Günahlar'da fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep'i oynuyor. Murat Yıldırım ise hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran başarılı iş insanı Serhat'a hayat veriyor.
Serhat'ın hayatı, eşi Berrak'ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle alt üst oluyor ve yolunun Zeynep'le kesişmesiyle de ikili kendilerini aynı fırtınanın içinde sürüklenirken buluyor.
GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU
Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Güller ve Günahlar'da Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'e sevilen isimler eşlik ediyor. Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin dizide önemli rolleri üstleniyor.
OYUNCULAR VE KARAKTERLER
MURAT YILDIRIM - SERHAT
Zeki, çalışkan, dürüst, sorumluluğu üzerine zırh gibi kuşanmış çok yakışıklı ve karizmatik bir adam. Ailesine çok düşkündür; onlar için yapmayacağı fedakârlık yoktur. Her zorluğu aşacak kudrete sahip birisidir.
CEMRE BAYSEL - ZEYNEP
Girdiği her ortamda neşesi ve güler yüzü ile hemen dikkat çeken, dünyalar güzeli bir kız. Birini acı çekerken görüp arkasını dönmek Zeynep'e göre değil! Kader'e de bu yüzden elini uzatır. Yolunun kesiştiği Tecer ailesinde; ilgisi, sevgisi ile herkesi yavaş yavaş değiştirmeye başlayacaktır.
OYA UNUSTASI - BERRAK
erhat'ın biricik eşi. Çok zarif, dikkat çekici biri. Bu etkileyiciliğinin yanında akıllı ve zevk sahibi de bir kadın. Giyiminden, tarzından, yaşam alanlarını düzenleyişinden, estetik tercihlerinden incelik akar.
SERDAR ORÇİN - CİHAN
Serhat'ın abisi, Azra'nın kocası, kontrol delisi biri. Serhat'ın sahip olduğu oteller zincirinin ikinci adamı. İçten pazarlıklı ve sinsi bir adam ama bunu ustaca gizlemeyi başarabilecek kadar akıllı.
EMEL ÇÖLGEÇEN - REFİKA
Zeynep, Ebru ve Mustafa'nın annesi, Arif'in eşi. Şefkatli, çocuklarını, ailesini çok seven, şen bir kadın. Harika yemekler yapan, aşçılara taş çıkarak bir el lezzetine sahip biri. Aile bütçesine katkı vermek için Zeynep'le birlikte çiçek tezgahında çalışır.