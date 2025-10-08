"Güller Ve Günahlar" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
e-YDS 2025 başvuruları başladı
e-YDS 2025 başvuruları başladı
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu

"Güller Ve Günahlar" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaşacağı "Güller ve Günahlar"' dizisinin yayın tarihi belli oldu.

  1. Güller ve Günahlar izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Dizi, sadece aşkın değil, aile bağlarının, entrikanın ve geçmişten gelen büyük sırların hikâyesini konu alıyor. NGM imzalı Güller ve Günahlar'ın ilk bölümü 11 Ekim 2025 tarihinde yayımlanacak.

    Güller ve Günahlar izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Dizi, sadece aşkın değil, aile bağlarının, entrikanın ve geçmişten gelen büyük sırların hikâyesini konu alıyor. NGM imzalı Güller ve Günahlar'ın ilk bölümü 11 Ekim 2025 tarihinde yayımlanacak.

  2. <h2 class="womanpage-gallery-detail-sub-title womanpage-gallery-detail-card-frame--sub-title">ZEYNEP VE SERHAT BAŞROLDE</h2> <p class="card-text gallery-page-hero-card-text">Cemre Baysel Güller ve Günahlar'da fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep'i oynuyor. Murat Yıldırım ise hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran başarılı iş insanı Serhat'a hayat veriyor.</p>

    ZEYNEP VE SERHAT BAŞROLDE

    Cemre Baysel Güller ve Günahlar'da fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep'i oynuyor. Murat Yıldırım ise hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran başarılı iş insanı Serhat'a hayat veriyor.

  3. Serhat'ın hayatı, eşi Berrak'ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle alt üst oluyor ve yolunun Zeynep'le kesişmesiyle de ikili kendilerini aynı fırtınanın içinde sürüklenirken buluyor.

    Serhat'ın hayatı, eşi Berrak'ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle alt üst oluyor ve yolunun Zeynep'le kesişmesiyle de ikili kendilerini aynı fırtınanın içinde sürüklenirken buluyor.

  4. <h2 class="womanpage-gallery-detail-sub-title womanpage-gallery-detail-card-frame--sub-title">GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU</h2> <p class="card-text gallery-page-hero-card-text">Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Güller ve Günahlar'da Murat Yıldırım ve Cemre&nbsp; Baysel'e sevilen isimler eşlik ediyor. Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin dizide önemli rolleri üstleniyor.</p>

    GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

    Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Güller ve Günahlar'da Murat Yıldırım ve Cemre  Baysel'e sevilen isimler eşlik ediyor. Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin dizide önemli rolleri üstleniyor.

  5. <h2 class="womanpage-gallery-detail-sub-title womanpage-gallery-detail-card-frame--sub-title">OYUNCULAR VE KARAKTERLER </h2> <p class="card-text gallery-page-hero-card-text"><strong>MURAT YILDIRIM - SERHAT</strong><br><br>Zeki, çalışkan, dürüst, sorumluluğu üzerine zırh gibi kuşanmış çok yakışıklı ve karizmatik bir adam. Ailesine çok düşkündür; onlar için yapmayacağı fedakârlık yoktur. Her zorluğu aşacak kudrete sahip birisidir.<br><br><strong>CEMRE BAYSEL - ZEYNEP</strong><br><br>Girdiği her ortamda neşesi ve güler yüzü ile hemen dikkat çeken, dünyalar güzeli bir kız. Birini acı çekerken görüp arkasını dönmek Zeynep'e göre değil! Kader'e de bu yüzden elini uzatır. Yolunun kesiştiği Tecer ailesinde; ilgisi, sevgisi ile herkesi yavaş yavaş değiştirmeye başlayacaktır.</p>

    OYUNCULAR VE KARAKTERLER

    MURAT YILDIRIM - SERHAT

    Zeki, çalışkan, dürüst, sorumluluğu üzerine zırh gibi kuşanmış çok yakışıklı ve karizmatik bir adam. Ailesine çok düşkündür; onlar için yapmayacağı fedakârlık yoktur. Her zorluğu aşacak kudrete sahip birisidir.

    CEMRE BAYSEL - ZEYNEP

    Girdiği her ortamda neşesi ve güler yüzü ile hemen dikkat çeken, dünyalar güzeli bir kız. Birini acı çekerken görüp arkasını dönmek Zeynep'e göre değil! Kader'e de bu yüzden elini uzatır. Yolunun kesiştiği Tecer ailesinde; ilgisi, sevgisi ile herkesi yavaş yavaş değiştirmeye başlayacaktır.

  6. <strong>OYA UNUSTASI - BERRAK</strong><br><br>erhat'ın biricik eşi. Çok zarif, dikkat çekici biri. Bu etkileyiciliğinin yanında akıllı ve zevk sahibi de bir kadın. Giyiminden, tarzından, yaşam alanlarını düzenleyişinden, estetik tercihlerinden incelik akar.<br><br><strong>SERDAR ORÇİN - CİHAN</strong><br><br>Serhat'ın abisi, Azra'nın kocası, kontrol delisi biri. Serhat'ın sahip olduğu oteller zincirinin ikinci adamı. İçten pazarlıklı ve sinsi bir adam ama bunu ustaca gizlemeyi başarabilecek kadar akıllı.<br><br><strong>EMEL ÇÖLGEÇEN - REFİKA</strong><br><br>Zeynep, Ebru ve Mustafa'nın annesi, Arif'in eşi. Şefkatli, çocuklarını, ailesini çok seven, şen bir kadın. Harika yemekler yapan, aşçılara taş çıkarak bir el lezzetine sahip biri. Aile bütçesine katkı vermek için Zeynep'le birlikte çiçek tezgahında çalışır.

    OYA UNUSTASI - BERRAK

    erhat'ın biricik eşi. Çok zarif, dikkat çekici biri. Bu etkileyiciliğinin yanında akıllı ve zevk sahibi de bir kadın. Giyiminden, tarzından, yaşam alanlarını düzenleyişinden, estetik tercihlerinden incelik akar.

    SERDAR ORÇİN - CİHAN

    Serhat'ın abisi, Azra'nın kocası, kontrol delisi biri. Serhat'ın sahip olduğu oteller zincirinin ikinci adamı. İçten pazarlıklı ve sinsi bir adam ama bunu ustaca gizlemeyi başarabilecek kadar akıllı.

    EMEL ÇÖLGEÇEN - REFİKA

    Zeynep, Ebru ve Mustafa'nın annesi, Arif'in eşi. Şefkatli, çocuklarını, ailesini çok seven, şen bir kadın. Harika yemekler yapan, aşçılara taş çıkarak bir el lezzetine sahip biri. Aile bütçesine katkı vermek için Zeynep'le birlikte çiçek tezgahında çalışır.

8 Ekim 2025