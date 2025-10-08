Yapay Zeka 10 Yılda 100 Milyondan Fazla Kişi İşinden Edebilir!
ABD'de yapılan araştırmalar, yapay zekanın önümüzdeki 10 yıl içinde 100 milyondan fazla kişinin işini tehdit edebileceğini ortaya koyuyor. Hem beyaz hem mavi yakalı işlerde otomasyonun artmasıyla büyük şirketlerin toplu işten çıkarmalar yapma olasılığı artıyor. Uzmanlar, bu değişikliklere uyum sağlamak için kapsamlı politikalar geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Senato Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesindeki Demokrat üyeleri tarafından yönetilen çalışma aynı zamanda ChatGPT tabanlı verilerle de desteklendi.
YAPAY ZEKA TOPLU İŞTEN ÇIKARMALARA SEBEP OLACAK!
Yapılan araştırmaya göre yapay zeka, hem beyaz yakalı hem de mavi yakalı işlerin önemli bir bölümünü otomatikleştirecek güce sahip ve bu durum, büyük şirketlerin iş gücü maliyetlerini düşürmek amacıyla toplu işten çıkarmalara sebep olabileceği düşünülüyor.
Senatör Bernie Sanders, Fox News'e verdiği demeçte: "Bugün bu multimilyarderler tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojileri, on milyonlarca iyi maaşlı işin ortadan kalkmasına olanak tanıyacak" diyerek yapay zekanın işçiler üzerindeki olası olumsuz etkileri vurguladı.
Demokrat üyeler, yapay zekaya yapılan büyük yatırımların yalnızca verimliliği artırmayı değil, aynı zamanda iş gücü maliyetlerini düşürmeyi de hedeflediğini belirtiyor.
"ABD YAPAY ZEKADA DÜNYAYA LİDERLİK ETMELİ"
Öte yandan Cumhuriyetçiler, ABD'nin yapay zeka alanında dünya lideri olmasının önemine dikkat çekerek, bu teknolojiyi sınırlamaya yönelik düzenlemelerin Çin gibi rakip ülkelere avantaj sağlayabileceğini vurguluyor.
Araştırma, önümüzdeki yıllarda iş dünyasının ve iş gücünün yapay zekayla nasıl şekilleneceğine dair ciddi uyarılar içerirken, uzmanlar, yapay zekanın ekonomiye ve iş gücüne etkilerinin derin olacağını belirterek, bu değişikliklere uyum sağlamak için kapsamlı politikaların geliştirilmesi gerektiğini söylüyor.