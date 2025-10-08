Yapay Zeka 10 Yılda 100 Milyondan Fazla Kişi İşinden Edebilir!

Yapılan araştırmaya göre yapay zeka, hem beyaz yakalı hem de mavi yakalı işlerin önemli bir bölümünü otomatikleştirecek güce sahip ve bu durum, büyük şirketlerin iş gücü maliyetlerini düşürmek amacıyla toplu işten çıkarmalara sebep olabileceği düşünülüyor.