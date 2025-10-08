Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Kimseyle İlişkim Yok!

  1. Oyuncu Cemre Baysel'in kısa bir süre önce Blok3 olarak tanınan rapçi Hakan Aydın ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

  2. Ünlü oyuncu Baysel ve rapçi Aydın'ın konuyla ilgili sessizliği aşk iddialarının doğru olduğu söylentilerini gündeme getirdi.

  "AŞKLARI KISA SÜRDÜ" İDDİASI

Bugün de Cemre Baysel ile Hakan Aydın'ın yollarını ayırdığı öne sürüldü. Çiftin ayrılık sebebi olarak da Aydın'ın evlendikten sonra Baysel'in çalışmasını istememesi ve ünlü oyuncunun geçimini sağladığı ailesinin de bu duruma karşı çıkması gösterildi.

    Bugün de Cemre Baysel ile Hakan Aydın'ın yollarını ayırdığı öne sürüldü. Çiftin ayrılık sebebi olarak da Aydın'ın evlendikten sonra Baysel'in çalışmasını istememesi ve ünlü oyuncunun geçimini sağladığı ailesinin de bu duruma karşı çıkması gösterildi.

  4. Tüm bunların ardından Cemre Baysel sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve kimseyle ilişkisi olmadığını vurguladı.

  "İDDİALAR SALDIRI NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR"

Şimdiye kadar özel hayatıyla gündeme gelmeyi tercih etmediğini ifade eden Cemre Baysel, "En başta gülüp geçmeyi tercih ettiğim, ciddiye almadığım haberler bugün yalnızca gerçeği yansıtmamakla kalmayıp; aynı zamanda kişilik haklarıma, ailevi değerlerime ve özel hayatıma yönelik açık bir saldırı niteliği taşımaktadır" dedi.

Kendi ayakları üzerinden durduğunu ifade eden Baysel, ailesinin kendisine her konuda destek olduğunu ifade etti.

    Şimdiye kadar özel hayatıyla gündeme gelmeyi tercih etmediğini ifade eden Cemre Baysel, "En başta gülüp geçmeyi tercih ettiğim, ciddiye almadığım haberler bugün yalnızca gerçeği yansıtmamakla kalmayıp; aynı zamanda kişilik haklarıma, ailevi değerlerime ve özel hayatıma yönelik açık bir saldırı niteliği taşımaktadır" dedi.

    Kendi ayakları üzerinden durduğunu ifade eden Baysel, ailesinin kendisine her konuda destek olduğunu ifade etti.

  "RAHATSIZLIK DUYDUĞUM BİR KONU"

Ailesinin maddi olarak desteğine ihtiyacı olmadığını vurgulayan Baysel, evlatlık görevlerini yerine getirdiğini ifade etti.

26 yaşındaki Baysel sözlerini şöyle noktaladı:

"Cevap hakkımı kullanıyorken belirtmek isterim ki; ailem beni korumak dışında asla ilişkilerime karışmaz, hele ki söylendiği gibi çirkin sebepler yüzünden hiç olmaz! Ailemin böylesine temelsiz ve çirkin iddialarla birlikte anılması benim için kabul edilemez. Kimseyle bir ilişkim yok, olmadı da. Dolayısıyla söylenenler gibi bir ayrılık da söz konusu değildir. Susmayı tercih ettikçe uzayan ve içinde bulunmaktan büyük rahatsızlık duyduğum bir konu haline geldi. Bu açıklamayı, artık son bulacağını umarak yapıyorum. Teşekkür ederim."

    Ailesinin maddi olarak desteğine ihtiyacı olmadığını vurgulayan Baysel, evlatlık görevlerini yerine getirdiğini ifade etti.

    26 yaşındaki Baysel sözlerini şöyle noktaladı:

    "Cevap hakkımı kullanıyorken belirtmek isterim ki; ailem beni korumak dışında asla ilişkilerime karışmaz, hele ki söylendiği gibi çirkin sebepler yüzünden hiç olmaz! Ailemin böylesine temelsiz ve çirkin iddialarla birlikte anılması benim için kabul edilemez. Kimseyle bir ilişkim yok, olmadı da. Dolayısıyla söylenenler gibi bir ayrılık da söz konusu değildir. Susmayı tercih ettikçe uzayan ve içinde bulunmaktan büyük rahatsızlık duyduğum bir konu haline geldi. Bu açıklamayı, artık son bulacağını umarak yapıyorum. Teşekkür ederim."

8 Ekim 2025