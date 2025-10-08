Maden Suyu Sandığınız Kadar Masum Değil

Maden suyu, doğal mineralli yapısıyla sindirimi destekleyen ve spor sonrası mineral ihtiyacını karşılayan sağlıklı bir içecek olarak öne çıkar. Ancak aşırı tüketimi, sodyum fazlalığı, yüksek tansiyon, ödem ve reflü gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Uzmanlar, maden suyunun sade, katkısız ve uygun miktarda tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.