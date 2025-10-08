Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
e-YDS 2025 başvuruları başladı
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Karahan'dan 'yastık altı altın' açıklaması: Fiyat istikrarı talebi azaltacak
Türkiye'de ilk: O ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Maden Suyu Sandığınız Kadar Masum Değil

Uzmanlar uyarıyor!

  1. <span style="color:#800080"><em><strong>Maden suyu, doğal mineralli yapısıyla sindirimi destekleyen ve spor sonrası mineral ihtiyacını karşılayan sağlıklı bir içecek olarak öne çıkar. Ancak aşırı tüketimi, sodyum fazlalığı, yüksek tansiyon, ödem ve reflü gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Uzmanlar, maden suyunun sade, katkısız ve uygun miktarda tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.</strong></em></span>

    Maden suyu, doğal mineralli yapısıyla sindirimi destekleyen ve spor sonrası mineral ihtiyacını karşılayan sağlıklı bir içecek olarak öne çıkar. Ancak aşırı tüketimi, sodyum fazlalığı, yüksek tansiyon, ödem ve reflü gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Uzmanlar, maden suyunun sade, katkısız ve uygun miktarda tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

  2. <strong>&#8203;</strong>Maden suyu, doğal mineraller içeriğiyle sağlıklı bir içecek olarak bilinen ve en sık tercih edilen içeceklerden bir tanesidir.

    Maden suyu, doğal mineraller içeriğiyle sağlıklı bir içecek olarak bilinen ve en sık tercih edilen içeceklerden bir tanesidir.

  3. Özellikle&nbsp;<strong>ağır yemeklerden sonra mideyi rahatlatmak</strong>,&nbsp;<strong>spor sonrası ortaya çıkan mineral ihtiyacını karşılamak</strong>&nbsp;için her zaman elimizin altında olan bir içecektir.

    Özellikle ağır yemeklerden sonra mideyi rahatlatmakspor sonrası ortaya çıkan mineral ihtiyacını karşılamak için her zaman elimizin altında olan bir içecektir.

  4. Ancak maden suyu her ne kadar faydalı olsa da uzmanlar, <strong>maden suyunun yanlış tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği</strong> konusunda uyarılarda bulunuyor.

    Ancak maden suyu her ne kadar faydalı olsa da uzmanlar, maden suyunun yanlış tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

  5. <span style="color:#800080"><strong>FAZLASI FAYDADAN ÇOK ZARAR GETİRİYOR</strong></span>

    FAZLASI FAYDADAN ÇOK ZARAR GETİRİYOR

  6. "<strong>Maden suyu sağlıklıdır"</strong>&nbsp;düşüncesiyle hareket edip, şekerli içecekler yerine günde birkaç şişeden fazla maden suyu tüketenleri üzecek haber! <strong>Maden suyu tüketiminde günde 2-3 şişeyi aşmamak gerekiyor.</strong>

    "Maden suyu sağlıklıdır" düşüncesiyle hareket edip, şekerli içecekler yerine günde birkaç şişeden fazla maden suyu tüketenleri üzecek haber! Maden suyu tüketiminde günde 2-3 şişeyi aşmamak gerekiyor.

  7. <strong>Fazla maden suyu tüketmek</strong>, vücutta <strong>sodyum birikmesine</strong>, <strong>yüksek tansiyona</strong>, <strong>böbreklerde yük artışına</strong> ve <strong>ödem oluşumuna</strong> sebep olabiliyor. <strong>Özellikle tansiyon hastalarının</strong> bu konuda ekstra dikkatli olması gerekiyor.

    Fazla maden suyu tüketmek, vücutta sodyum birikmesine, yüksek tansiyona, böbreklerde yük artışına ve ödem oluşumuna sebep olabiliyor. Özellikle tansiyon hastalarının bu konuda ekstra dikkatli olması gerekiyor.

  8. <span style="color:#800080"><strong>YEMEKTEN SONRA MİDEYİ RAHATLAMIYOR</strong></span>

    YEMEKTEN SONRA MİDEYİ RAHATLAMIYOR

  9. <strong>Ağır yemeklerden sonra</strong> da koşarak maden suyuna sarılanlara da uyarı geldi.

    Ağır yemeklerden sonra da koşarak maden suyuna sarılanlara da uyarı geldi.

  10. <strong>Yemek sırasında ya da hemen sonrasında maden suyu içmek</strong>, sanılanın aksine&nbsp;<strong>mideyi rahatlatmıyor</strong>; aksine&nbsp;<strong>reflüyü tetikleyip gaz ve şişkinlik sorunlarını artırabiliyor.</strong>

    Yemek sırasında ya da hemen sonrasında maden suyu içmek, sanılanın aksine mideyi rahatlatmıyor; aksine reflüyü tetikleyip gaz ve şişkinlik sorunlarını artırabiliyor.

  11. Bu yüzden uzmanlar, maden suyunun <strong>sindirimi desteklemesi için yemekten en az 30 dakika önce ya da sonra</strong> içilmesini öneriyor.

    Bu yüzden uzmanlar, maden suyunun sindirimi desteklemesi için yemekten en az 30 dakika önce ya da sonra içilmesini öneriyor.

  12. <span style="color:#800080"><strong>TUZ EKLEMEK KALP VE TANSİYON HASTALIKLARINA DAVETİYE ÇIKARIYOR</strong></span>Özellikle yaz aylarında serinlemek için <strong>maden suyunun içerisine tuz ya da ayran ekleyip içmek</strong>, son yıllarda moda hâline geldi.

    TUZ EKLEMEK KALP VE TANSİYON HASTALIKLARINA DAVETİYE ÇIKARIYORÖzellikle yaz aylarında serinlemek için maden suyunun içerisine tuz ya da ayran ekleyip içmek, son yıllarda moda hâline geldi.

  13. Ancak bu tür tariflerde, özellikle&nbsp;<strong>yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı olan kişilerde</strong>&nbsp;ciddi risk oluşturabiliyor.

    Ancak bu tür tariflerde, özellikle yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı olan kişilerde ciddi risk oluşturabiliyor.

  14. Zaten içeriğinde hâlihazırda sodyum bulunan maden suyuna bir de <strong>tuz eklenmesi</strong>, vücutta <strong>aşırı tuz yüküne</strong> neden olarak <strong>tansiyon yükselmesine</strong>, <strong>kalp ritim bozukluklarına</strong> ve <strong>ödeme</strong> yol açabiliyor.

    Zaten içeriğinde hâlihazırda sodyum bulunan maden suyuna bir de tuz eklenmesi, vücutta aşırı tuz yüküne neden olarak tansiyon yükselmesine, kalp ritim bozukluklarına ve ödeme yol açabiliyor.

  15. <span style="color:#800080"><strong>KARIŞIMLAR RESMEN ŞEKER BOMBASINA DÖNÜŞÜYOR</strong></span>Uzmanlar, son aylarda popüler olan <strong>maden suyunu meyve suyu veya şuruplarla karıştırıp içmenin</strong> de oldukça tehlikeli bir davranış olduğunun altını çiziyor.

    KARIŞIMLAR RESMEN ŞEKER BOMBASINA DÖNÜŞÜYORUzmanlar, son aylarda popüler olan maden suyunu meyve suyu veya şuruplarla karıştırıp içmenin de oldukça tehlikeli bir davranış olduğunun altını çiziyor.

  16. <span style="color:#800080"><strong>MADEN SUYUNU DOĞRU TÜKETMENİN YOLLARI</strong></span><p><strong>&nbsp;Günde 1 şişe yeterlidir.</strong></p> <p><strong><!--[if !supportLists]-->·&nbsp;Düşük sodyum içerenleri tercih edin.</strong></p> <p><strong><!--[if !supportLists]-->·&nbsp;Sade ve katkısız tüketin.</strong></p> <p><strong><!--[if !supportLists]-->·&nbsp;Spor sonrası veya sıcak günlerde ideal bir destek olabilir.</strong></p> <p><strong><!--[if !supportLists]-->·&nbsp;Yemeklerden hemen sonra içmeyin.</strong></p>

    MADEN SUYUNU DOĞRU TÜKETMENİN YOLLARI

     Günde 1 şişe yeterlidir.

    · Düşük sodyum içerenleri tercih edin.

    · Sade ve katkısız tüketin.

    · Spor sonrası veya sıcak günlerde ideal bir destek olabilir.

    · Yemeklerden hemen sonra içmeyin.

8 Ekim 2025