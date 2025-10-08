Maden Suyu Sandığınız Kadar Masum Değil
Uzmanlar uyarıyor!
Maden suyu, doğal mineralli yapısıyla sindirimi destekleyen ve spor sonrası mineral ihtiyacını karşılayan sağlıklı bir içecek olarak öne çıkar. Ancak aşırı tüketimi, sodyum fazlalığı, yüksek tansiyon, ödem ve reflü gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Uzmanlar, maden suyunun sade, katkısız ve uygun miktarda tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.
Maden suyu, doğal mineraller içeriğiyle sağlıklı bir içecek olarak bilinen ve en sık tercih edilen içeceklerden bir tanesidir.
Özellikle ağır yemeklerden sonra mideyi rahatlatmak, spor sonrası ortaya çıkan mineral ihtiyacını karşılamak için her zaman elimizin altında olan bir içecektir.
Ancak maden suyu her ne kadar faydalı olsa da uzmanlar, maden suyunun yanlış tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
FAZLASI FAYDADAN ÇOK ZARAR GETİRİYOR
"Maden suyu sağlıklıdır" düşüncesiyle hareket edip, şekerli içecekler yerine günde birkaç şişeden fazla maden suyu tüketenleri üzecek haber! Maden suyu tüketiminde günde 2-3 şişeyi aşmamak gerekiyor.
Fazla maden suyu tüketmek, vücutta sodyum birikmesine, yüksek tansiyona, böbreklerde yük artışına ve ödem oluşumuna sebep olabiliyor. Özellikle tansiyon hastalarının bu konuda ekstra dikkatli olması gerekiyor.
YEMEKTEN SONRA MİDEYİ RAHATLAMIYOR
Ağır yemeklerden sonra da koşarak maden suyuna sarılanlara da uyarı geldi.
Yemek sırasında ya da hemen sonrasında maden suyu içmek, sanılanın aksine mideyi rahatlatmıyor; aksine reflüyü tetikleyip gaz ve şişkinlik sorunlarını artırabiliyor.
Bu yüzden uzmanlar, maden suyunun sindirimi desteklemesi için yemekten en az 30 dakika önce ya da sonra içilmesini öneriyor.
TUZ EKLEMEK KALP VE TANSİYON HASTALIKLARINA DAVETİYE ÇIKARIYORÖzellikle yaz aylarında serinlemek için maden suyunun içerisine tuz ya da ayran ekleyip içmek, son yıllarda moda hâline geldi.
Ancak bu tür tariflerde, özellikle yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı olan kişilerde ciddi risk oluşturabiliyor.
Zaten içeriğinde hâlihazırda sodyum bulunan maden suyuna bir de tuz eklenmesi, vücutta aşırı tuz yüküne neden olarak tansiyon yükselmesine, kalp ritim bozukluklarına ve ödeme yol açabiliyor.
KARIŞIMLAR RESMEN ŞEKER BOMBASINA DÖNÜŞÜYORUzmanlar, son aylarda popüler olan maden suyunu meyve suyu veya şuruplarla karıştırıp içmenin de oldukça tehlikeli bir davranış olduğunun altını çiziyor.
MADEN SUYUNU DOĞRU TÜKETMENİN YOLLARI
Günde 1 şişe yeterlidir.
· Düşük sodyum içerenleri tercih edin.
· Sade ve katkısız tüketin.
· Spor sonrası veya sıcak günlerde ideal bir destek olabilir.
· Yemeklerden hemen sonra içmeyin.