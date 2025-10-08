Sokakta Üzerine Karton Örten Çocuk Ölümden Döndü
Adana'da sokakta kartonun altına girerek oyun oynayan çocuğun üzerinden bisikletli bir kişi geçti. Büyük panik yaşayan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde sokakta oynayan 4 yaşındaki B.S. bir süre sonra bulduğu kartonlarla üzerini örttü.
Kartonun altında fark edilmeyen çocuğun üzerinden bu sırada bisikletle başka bir çocuk geçti.
Bunun üzerine çocuk korkup ayağa kalktı. O anlar kamerayla kaydedildi. O sırada sokakta bulunan otomobil, bisikletten önce hareket etmediği için çocuk ölümden döndü.
Çevre sakinlerinden biri, çocuğun sokakta üzerine karton örterek oyun oynadığı için fark edilmediğini belirterek, "Çocuk bisikletin geçmesiyle fark edildi. Bisikletten önce otomobil geçse bugün çok kötü olay olabilirdi." dedi.
8 Ekim 2025