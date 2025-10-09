Kronik Yorgunluk Tarihe Karışabilir

"YILLARDIR YANLIŞ TANI KOYULUYOR"

Araştırmanın başyazarı Prof. Dmitry Pshezhetskiy, KYS hastalarının yıllardır doğru tanı alamadığını vurguladı:

"Bazı hastalar görmezden geliniyor ya da hastalıklarının 'kafalarında olduğu' söyleniyor. Kesin bir test olmadığından, birçok kişiye yanlış tanı konuluyor. Bu buluş doğru ve basit bir kan testiyle erken teşhis ve etkili tedaviye imkan sağlayabilir."

