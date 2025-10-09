Üç milletvekili Türkiye'ye getiriliyor
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Gelirinin 20 katı harcama yapanlara Maliye takibi geliyor
Ankara Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 120 Bin TL Teklif
Mısır basını: Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Bakanlık popüler oyuncağın satışını yasakladı: İşte sebebi
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz
Yavaş'ın 7 Yıl Önceki Kesikköprü Sözleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
e-YDS 2025 başvuruları başladı
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Kronik Yorgunluk Tarihe Karışabilir

Bilim insanları, kronik yorgunluk sendromunu yüzde 96 doğrulukla tespit edebilen bir kan testi geliştirdi.

  1. <p>Bilim insanları, kronik yorgunluk sendromunu (KYS) teşhis etmek için ilk kez bir kan testi geliştirdi. Yeni testin, hastalığı yüzde 96 doğruluk oranıyla tespit edebildiği açıklandı.</p> <p>İngiltere'deki Doğu Anglia Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve Skynews'te yer alan çalışmanın, uzun süreli COVID teşhisinde de benzer bir yöntemin geliştirilmesine zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.</p> <p>Ancak bazı bilim insanları, testin klinik olarak kullanılmadan önce daha kapsamlı çalışmalarla bağımsız biçimde doğrulanması gerektiği uyarısında bulunuyor.</p>

  "YILLARDIR YANLIŞ TANI KOYULUYOR" 

Araştırmanın başyazarı Prof. Dmitry Pshezhetskiy, KYS hastalarının yıllardır doğru tanı alamadığını vurguladı:

"Bazı hastalar görmezden geliniyor ya da hastalıklarının 'kafalarında olduğu' söyleniyor. Kesin bir test olmadığından, birçok kişiye yanlış tanı konuluyor.  Bu buluş doğru ve basit bir kan testiyle erken teşhis ve etkili tedaviye imkan sağlayabilir."

    "YILLARDIR YANLIŞ TANI KOYULUYOR" 

    Araştırmanın başyazarı Prof. Dmitry Pshezhetskiy, KYS hastalarının yıllardır doğru tanı alamadığını vurguladı:

    "Bazı hastalar görmezden geliniyor ya da hastalıklarının 'kafalarında olduğu' söyleniyor. Kesin bir test olmadığından, birçok kişiye yanlış tanı konuluyor.  Bu buluş doğru ve basit bir kan testiyle erken teşhis ve etkili tedaviye imkan sağlayabilir."

  YÜZDE 96 DOĞRU ÖLÇÜLDÜ

Araştırmacılar, KYS hastalarının DNA'sındaki epigenetik belirteçleri incelemek için Oxford BioDynamics tarafından geliştirilen bir teknoloji kullandı.

DNA'nın hücre içindeki katlanma biçimi, genlerin aktif ya da pasif hale gelmesini etkiliyor. Araştırma ekibi, KYS hastalarında bu katlanma yapısının sağlıklı kişilerden belirgin biçimde farklı olduğunu saptadı.

Desene dayalı test, hastaların yüzde 92'sini, sağlıklı kişilerin ise yüzde 98'ini doğru şekilde tespit etti. Böylece genel doğruluk oranı yüzde 96 olarak ölçüldü.

    YÜZDE 96 DOĞRU ÖLÇÜLDÜ

    Araştırmacılar, KYS hastalarının DNA'sındaki epigenetik belirteçleri incelemek için Oxford BioDynamics tarafından geliştirilen bir teknoloji kullandı.

    DNA'nın hücre içindeki katlanma biçimi, genlerin aktif ya da pasif hale gelmesini etkiliyor. Araştırma ekibi, KYS hastalarında bu katlanma yapısının sağlıklı kişilerden belirgin biçimde farklı olduğunu saptadı.

    Desene dayalı test, hastaların yüzde 92'sini, sağlıklı kişilerin ise yüzde 98'ini doğru şekilde tespit etti. Böylece genel doğruluk oranı yüzde 96 olarak ölçüldü.

  UZUN COVID TEŞHİSİNDE KULLANILABİLİR

Prof. Pshezhetskiy, bulguların uzun COVID olarak bilinen Post-COVID sendromunun teşhisinde de kullanılabileceğini söyledi:

"Bu, ME/CFS'yi güvenilir biçimde tespit eden ilk kan testi. Uzun COVID de benzer semptomlar gösterdiği için bu yöntem, onun teşhisinde de devrim yaratabilir."

    UZUN COVID TEŞHİSİNDE KULLANILABİLİR

    Prof. Pshezhetskiy, bulguların uzun COVID olarak bilinen Post-COVID sendromunun teşhisinde de kullanılabileceğini söyledi:

    "Bu, ME/CFS'yi güvenilir biçimde tespit eden ilk kan testi. Uzun COVID de benzer semptomlar gösterdiği için bu yöntem, onun teşhisinde de devrim yaratabilir."

  BİN STERLİN DEĞERİNDE  

Araştırmaya katılmayan Edinburgh Üniversitesi'nden Prof. Chris Ponting, testin umut verici olmakla birlikte henüz erken aşamada olduğunu belirtti:

"Hastalar ile sağlıklı bireyler arasında yaş, cinsiyet gibi farklar mevcut. Bu nedenle testin, klinik uygulamaya geçmeden önce daha iyi tasarlanmış bağımsız çalışmalarda doğrulanması gerekiyor."

Ponting ayrıca, testin pahalı olabileceğini ve maliyetinin yaklaşık bin sterlin civarında olabileceğini ifade etti.

    BİN STERLİN DEĞERİNDE  

    Araştırmaya katılmayan Edinburgh Üniversitesi'nden Prof. Chris Ponting, testin umut verici olmakla birlikte henüz erken aşamada olduğunu belirtti:

    "Hastalar ile sağlıklı bireyler arasında yaş, cinsiyet gibi farklar mevcut. Bu nedenle testin, klinik uygulamaya geçmeden önce daha iyi tasarlanmış bağımsız çalışmalarda doğrulanması gerekiyor."

    Ponting ayrıca, testin pahalı olabileceğini ve maliyetinin yaklaşık bin sterlin civarında olabileceğini ifade etti.

9 Ekim 2025