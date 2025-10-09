Kronik Yorgunluk Tarihe Karışabilir
Bilim insanları, kronik yorgunluk sendromunu yüzde 96 doğrulukla tespit edebilen bir kan testi geliştirdi.
Bilim insanları, kronik yorgunluk sendromunu (KYS) teşhis etmek için ilk kez bir kan testi geliştirdi. Yeni testin, hastalığı yüzde 96 doğruluk oranıyla tespit edebildiği açıklandı.
İngiltere'deki Doğu Anglia Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve Skynews'te yer alan çalışmanın, uzun süreli COVID teşhisinde de benzer bir yöntemin geliştirilmesine zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.
Ancak bazı bilim insanları, testin klinik olarak kullanılmadan önce daha kapsamlı çalışmalarla bağımsız biçimde doğrulanması gerektiği uyarısında bulunuyor.
"YILLARDIR YANLIŞ TANI KOYULUYOR"
Araştırmanın başyazarı Prof. Dmitry Pshezhetskiy, KYS hastalarının yıllardır doğru tanı alamadığını vurguladı:
"Bazı hastalar görmezden geliniyor ya da hastalıklarının 'kafalarında olduğu' söyleniyor. Kesin bir test olmadığından, birçok kişiye yanlış tanı konuluyor. Bu buluş doğru ve basit bir kan testiyle erken teşhis ve etkili tedaviye imkan sağlayabilir."
YÜZDE 96 DOĞRU ÖLÇÜLDÜ
Araştırmacılar, KYS hastalarının DNA'sındaki epigenetik belirteçleri incelemek için Oxford BioDynamics tarafından geliştirilen bir teknoloji kullandı.
DNA'nın hücre içindeki katlanma biçimi, genlerin aktif ya da pasif hale gelmesini etkiliyor. Araştırma ekibi, KYS hastalarında bu katlanma yapısının sağlıklı kişilerden belirgin biçimde farklı olduğunu saptadı.
Desene dayalı test, hastaların yüzde 92'sini, sağlıklı kişilerin ise yüzde 98'ini doğru şekilde tespit etti. Böylece genel doğruluk oranı yüzde 96 olarak ölçüldü.
UZUN COVID TEŞHİSİNDE KULLANILABİLİR
Prof. Pshezhetskiy, bulguların uzun COVID olarak bilinen Post-COVID sendromunun teşhisinde de kullanılabileceğini söyledi:
"Bu, ME/CFS'yi güvenilir biçimde tespit eden ilk kan testi. Uzun COVID de benzer semptomlar gösterdiği için bu yöntem, onun teşhisinde de devrim yaratabilir."
BİN STERLİN DEĞERİNDE
Araştırmaya katılmayan Edinburgh Üniversitesi'nden Prof. Chris Ponting, testin umut verici olmakla birlikte henüz erken aşamada olduğunu belirtti:
"Hastalar ile sağlıklı bireyler arasında yaş, cinsiyet gibi farklar mevcut. Bu nedenle testin, klinik uygulamaya geçmeden önce daha iyi tasarlanmış bağımsız çalışmalarda doğrulanması gerekiyor."
Ponting ayrıca, testin pahalı olabileceğini ve maliyetinin yaklaşık bin sterlin civarında olabileceğini ifade etti.