Instagram'dan İçerik Üreticilerine Altın Yüzük
Instagram, 'Rings' adını verdiği yen programla en başarılı içerik üreticilerini altın yüzük ve özel bir rozetle ödüllendireceğini, fakat bunun nakit karşılığı olmayacağını duyur
-
Facebook ve WhatsApp'ı da bünyesinde barındıran Meta'ya bağlı sosyal medya platformu Instagram, bugün yaptığı açıklamada, en başarılı içerik üreticilerini ödüllendirmek amacıyla "Rings" adını verdiği yeni bir program başlattığını duyurdu.
-
NAKİT KARŞILIĞI OLMAYACAK
Program kapsamında seçilen 25 içerik üreticisine fiziksel bir altın yüzük ve profillerinde sergilenecek özel bir rozet verilecek, ancak bu ödülün nakit karşılığı olmayacak.
Kazananlar, aralarında Instagram Başkanı Adam Mosseri, yönetmen Spike Lee, tasarımcı Marc Jacobs ve YouTuber Marques Brownlee'nin de bulunduğu bir jüri tarafından belirlenecek.
Fakat platformun bu adımı, içerik üreticilerine yönelik Reels Play bonus programını sonlandırması ve sektör genelinde marka anlaşmalarının yavaşlaması nedeniyle dikkat çekti.
-
"TAKDİR EDİLME İMKÂNI"
Jüri üyelerinden Marques Brownlee, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu daha ziyade özel bir görünürlük kazanma ve insanların çabalarını gerçekten havalı bir şekilde takdir etme imkânı sunan bir teşvik" dedi.
Brownlee, aday gösterdiği üreticileri sadece takipçi sayılarına göre değil, gösterdikleri çaba ve aldıkları risklere göre seçtiğini belirtti.
Brownlee, "Bu, daha fazla Instagram içeriği üretmek için bir teşvik olarak görülebilir ama aslında en iyi işi ortaya koymak ve bunun takdir edilmesini sağlamakla ilgili. Nerede yaparsanız yapın, insanların yaptığınız şeyden etkilenmesi, ilham alması ya da beğenmesi her zaman güzel bir his" diye ekledi.
Ödül kazanan içerik üreticileri, profillerinin arka plan rengini değiştirme ve "beğen" düğmesini kişiselleştirme gibi ek ayrıcalıklara da sahip olacak.
-
BONUS PROGRAMI SONA ERMİŞTİ
Meta, birçok içerik üreticisi için önemli bir gelir kaynağı olan Reels Play bonus programını 2023 yılında Instagram ve Facebook'ta sonlandırmıştı.
O dönemde bazı kullanıcılar, gelir kaybının kendilerini zor durumda bıraktığını sosyal medyada dile getirmişti.
Bir Reddit kullanıcısı, konuyla ilgili bir paylaşımında, "Kulağa saçma gelse de, bu ekonomide evimize giren o ek para gerçekten bir lütuftu" ifadelerini kullanmıştı.
-
Instagram üst yöneticisi Adam Mosseri, geçen yılın haziran ayında yaptığı açıklamada, şirketin içerik üreticilerinin kazanç modelinde değişiklikler yapmayı düşündüğünü söylemiş, ancak henüz yeni bir plan açıklamamıştı.
TechCrunch'ın haberine göre Bank of America da geçen yıl, sponsorlu işbirliklerinin yavaşladığını, bu alandaki rekabetin arttığını ve ücretli anlaşmaların büyük bölümünün artık yalnızca en popüler içerik üreticileri arasında yoğunlaştığını bildirmişti.
-
RAKİPLERİ YOUTUBE VE TIKTOK ÖDEME YAPMAYA DEVAM EDİYOR
Bunun yanı sıra rakip platformlar YouTube ve TikTok ise kendi gelir paylaşım programlarını sürdürüyor.
YouTube, geçen ay yaptığı açıklamada, son dört yılda içerik üreticilerine 100 milyar doların üzerinde ödeme yaptığını bildirdi.
Kajabi'nin yürüttüğü ankete göre, geçen yıl içerik üreticilerinin marka anlaşmalarında yüzde 52 oranında düşüş yaşandı.
Meta, ocak ayında bazı içerik üreticilerine TikTok, Snapchat ve YouTube'da Instagram'ı tanıtmaları için anlaşmalar teklif etmişti. Ancak Instagram, bu tekliflerin artık geçerli olmadığını açıkladı.
RAKİPLERİ YOUTUBE VE TIKTOK ÖDEME YAPMAYA DEVAM EDİYOR
Bunun yanı sıra rakip platformlar YouTube ve TikTok ise kendi gelir paylaşım programlarını sürdürüyor.
YouTube, geçen ay yaptığı açıklamada, son dört yılda içerik üreticilerine 100 milyar doların üzerinde ödeme yaptığını bildirdi.
Kajabi'nin yürüttüğü ankete göre, geçen yıl içerik üreticilerinin marka anlaşmalarında yüzde 52 oranında düşüş yaşandı.
Meta, ocak ayında bazı içerik üreticilerine TikTok, Snapchat ve YouTube'da Instagram'ı tanıtmaları için anlaşmalar teklif etmişti. Ancak Instagram, bu tekliflerin artık geçerli olmadığını açıkladı.