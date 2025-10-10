Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Depolar dolu, gaza zam yok
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı
'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Genel Kurulda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
Ünlü İsim Ameliyat Oldu

Hastaneden ilk kare geldi

  1. Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz haftalarda sağlık problemi yaşamıştı.

  "GÖBEK FITIĞIM OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Apar topar hastaneye giden ünlü isim, üşüttüğünü düşünerek gittiği hastaneden göbek fıtığı olduğunu öğrenerek çıktığını ve ameliyat olması gerektiğini duyurdu.

    Apar topar hastaneye giden ünlü isim, üşüttüğünü düşünerek gittiği hastaneden göbek fıtığı olduğunu öğrenerek çıktığını ve ameliyat olması gerektiğini duyurdu.

  OPERASYON GEÇİRDİ

İbrahim Ayel ve Sinan Emir adında ikiz oğulları olan Şefkatli, bugün ameliyat oldu. Operasyonu başarıyla tamamlanan ünlü isimden ilk paylaşım geldi.

    İbrahim Ayel ve Sinan Emir adında ikiz oğulları olan Şefkatli, bugün ameliyat oldu. Operasyonu başarıyla tamamlanan ünlü isimden ilk paylaşım geldi.

  SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Hastane odasından fotoğrafını paylaşan Şefkatli, sevenlerine teşekkür etti ve "Şükür çok iyiyim" diyerek son durumunu duyurdu.

Yasemin Şefkatli'ye kısa sürede çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı geldi.

    Hastane odasından fotoğrafını paylaşan Şefkatli, sevenlerine teşekkür etti ve "Şükür çok iyiyim" diyerek son durumunu duyurdu.

    Yasemin Şefkatli'ye kısa sürede çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı geldi.

  EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE AŞKA GELDİ

Öte yandan birkaç gün önce İdo Tatlıses ile 4'üncü evlilik yıl dönümünü kutlayan Şefkatli, paylaşımına evlendikleri tarihi not düşmüş ve Özdemir Asaf'ın "Bir sevgiyi anlamak, bir yaşam harcamaktır; harcayacaksın" dizelerini eklemişti.

    Öte yandan birkaç gün önce İdo Tatlıses ile 4'üncü evlilik yıl dönümünü kutlayan Şefkatli, paylaşımına evlendikleri tarihi not düşmüş ve Özdemir Asaf'ın "Bir sevgiyi anlamak, bir yaşam harcamaktır; harcayacaksın" dizelerini eklemişti.

10 Ekim 2025