Ünlü İsim Ameliyat Oldu
Hastaneden ilk kare geldi
Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz haftalarda sağlık problemi yaşamıştı.
"GÖBEK FITIĞIM OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"
Apar topar hastaneye giden ünlü isim, üşüttüğünü düşünerek gittiği hastaneden göbek fıtığı olduğunu öğrenerek çıktığını ve ameliyat olması gerektiğini duyurdu.
OPERASYON GEÇİRDİ
İbrahim Ayel ve Sinan Emir adında ikiz oğulları olan Şefkatli, bugün ameliyat oldu. Operasyonu başarıyla tamamlanan ünlü isimden ilk paylaşım geldi.
SON DURUMUNU PAYLAŞTI
Hastane odasından fotoğrafını paylaşan Şefkatli, sevenlerine teşekkür etti ve "Şükür çok iyiyim" diyerek son durumunu duyurdu.
Yasemin Şefkatli'ye kısa sürede çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı geldi.
EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE AŞKA GELDİ
Öte yandan birkaç gün önce İdo Tatlıses ile 4'üncü evlilik yıl dönümünü kutlayan Şefkatli, paylaşımına evlendikleri tarihi not düşmüş ve Özdemir Asaf'ın "Bir sevgiyi anlamak, bir yaşam harcamaktır; harcayacaksın" dizelerini eklemişti.