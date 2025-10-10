Güllü'nün Ölümü Soruşturmasında Yeni Gelişme
Otopside başkasına ait DNA çıkmadı
Güllü adıyla tanınan Gül Tut, 26 Eylül günü Yalova Çınarcık'taki apartmanın beşinci katındaki kapalı terastaki pencereden düşerek yaşamını yitirmişti.
Ünlü sanatçının ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Bursa Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi'nin hazırladığı rapor ortaya çıktı.
BOĞUŞMA İZİ VAR MI?
Raporda, Güllü'den otopsi sırasında alınan örneklerde başka birine ait herhangi bir DNA izine rastlanmadı.
Özellikle Güllü'nün tırnaklarından alınan örneklerde başka birine ait DNA'nın olmaması, olay öncesi herhangi bir boğuşma olmadığı ihtimalini güçlendirdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı Rahmi Çelik, "Bu rapor aynen şunu söylemektedir; Güllü Hanım'ın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz." dedi.
NE OLMUŞTU?
Olay, 26 Eylül saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde meydana geldi. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut, altıncı kattaki evinde pencereden düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Güllü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.
OĞLU HUSUMET İDDİASINI YALANLAMIŞTI
Olay günü İstanbul'da nişanlısıyla olan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ifadesinde annesinin kız kardeşi ile aralarında herhangi bir husumet olmadığını dile getirmişti.
Annesinin ölümüne ilişkin "Sosyal medyada çıkan iddialar tamamen asılsızdır." diye konuşan Gülter, "Benim bu olaya ilişkin şüpheli bulduğum hiçbir husus yoktur, kardeşimin ya da Sultan'ın annemle hiçbir husumetleri bulunmamaktadır." demişti.