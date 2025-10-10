TUS Yerleştirme Sonuçları Sorgulama Ekranı: ÖSYM 2. Dönem TUS Boş Kontenjanlar Ve Taban Puanları

Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Özel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar var
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 9 tutuklama
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Hastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandı
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Asgari ücrette 'gerçekleşen enflasyon' dikkate alınsın
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Hastalık nedeniyle hayvanlar erken kesime gitti: Et fiyatları frenlendi!
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
Bayrampaşa Belediyesi başkanvekilliği seçimine yürütmeyi durdurma kararı
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
DMM: 'Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacak' iddiası yalan
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
Bakan Tunç'tan 'adalet' vurgusu: Yargıdaki kaliteyi artıracağız
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
MEB 'Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı' yapacak
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
Erdoğan: Rabb'im ömür verdiği müddetçe canla başla çalışacağız
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
2 jandarma personelinin şehit olduğu kazaya Valilikten açıklama
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Gençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacak
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Akdeniz Üniversitesi'nde Maaş Promosyonu: 121 Bin TL Teklif
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Belediyelerin Emlak Vergisi Artış Oranı ve Bütçesi Sınırlandırılacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
Borsada manipülasyon soruşturması: İddianame hazır
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
KPSS A Grubu Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Gazze'de ateşkesin detayları belli oldu
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırmasında son gün
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Belediye Meclis Üyesinin valiz dolusu para görüntüleri ortaya çıktı
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Ucuz Tesla Türkiye'ye Gelecek mi?
Depolar dolu, gaza zam yok
Depolar dolu, gaza zam yok
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu
Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı
Erdoğan'dan 'rayiç bedeli çözün' talimatı
'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Genel Kurulda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
Genel Kurulda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi

TUS Yerleştirme Sonuçları Sorgulama Ekranı: ÖSYM 2. Dönem TUS Boş Kontenjanlar Ve Taban Puanları

Adayların beklediği 2. dönem TUS yerleştirme sonuçları açıklandı.

  1. 2. dönem TUS tercihleri 29 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 10 Ekim'de ilan edildi. Buna göre adayların görev yapacakları üniversite ve branşlar duyuruldu. Yerleştirme sonuçları&nbsp;sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebiliyor. TUS boş kontenjanlar ve yerleştirme sonuçları...

    2. dönem TUS tercihleri 29 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 10 Ekim'de ilan edildi. Buna göre adayların görev yapacakları üniversite ve branşlar duyuruldu. Yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebiliyor. TUS boş kontenjanlar ve yerleştirme sonuçları...

  2. <h2 class="gallery-item-title">TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI</h2> <p></p><p>ÖSYM, 2 Ekim'de tercih işlemi biten 2. dönem TUS için sonuçları duyurdu.&nbsp;</p> <p>Sınava katılan adaylar sonuçlarını&nbsp;<strong><a href="https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=10179">https://sonuc.osym.gov.tr&nbsp;</a></strong>adresinden&nbsp;T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaprak görüntüleyebilecek.</p> <p>2. dönem TUS uygulaması 17 Ağustos'ta yapılmıştı.&nbsp;</p> <p><strong><a href="https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2025/TUSDONEM-2/YERLESTIRME/minmax_ts2yd10102025.pdf">TUS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR</a></strong></p>

    TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

    ÖSYM, 2 Ekim'de tercih işlemi biten 2. dönem TUS için sonuçları duyurdu. 

    Sınava katılan adaylar sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaprak görüntüleyebilecek.

    2. dönem TUS uygulaması 17 Ağustos'ta yapılmıştı. 

    TUS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR

  3. 1. dönem TUS sınavı ÖSYM tarafından 23 Mart'ta gerçekleşti. Tercihler 21-27 Mayıs 2025 tarihinde alınmış ve yerleştirmeler de 3 Haziran'da duyurulmuştu.

    1. dönem TUS sınavı ÖSYM tarafından 23 Mart'ta gerçekleşti. Tercihler 21-27 Mayıs 2025 tarihinde alınmış ve yerleştirmeler de 3 Haziran'da duyurulmuştu.

  4. <h2 class="gallery-item-title">TUS NEDİR?</h2> <p></p><p>Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri için ÖSYM tarafından uygulanan sınav türüdür. Uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini sınayan sorular yer alıyor.</p> <p>TUS uygulaması yılda iki defa gerçekleşiyor.</p>

    TUS NEDİR?

    Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri için ÖSYM tarafından uygulanan sınav türüdür. Uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini sınayan sorular yer alıyor.

    TUS uygulaması yılda iki defa gerçekleşiyor.

10 Ekim 2025