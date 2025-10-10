TUS Yerleştirme Sonuçları Sorgulama Ekranı: ÖSYM 2. Dönem TUS Boş Kontenjanlar Ve Taban Puanları
Adayların beklediği 2. dönem TUS yerleştirme sonuçları açıklandı.
2. dönem TUS tercihleri 29 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 10 Ekim'de ilan edildi. Buna göre adayların görev yapacakları üniversite ve branşlar duyuruldu. Yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebiliyor. TUS boş kontenjanlar ve yerleştirme sonuçları...
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM, 2 Ekim'de tercih işlemi biten 2. dönem TUS için sonuçları duyurdu.
Sınava katılan adaylar sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaprak görüntüleyebilecek.
2. dönem TUS uygulaması 17 Ağustos'ta yapılmıştı.
1. dönem TUS sınavı ÖSYM tarafından 23 Mart'ta gerçekleşti. Tercihler 21-27 Mayıs 2025 tarihinde alınmış ve yerleştirmeler de 3 Haziran'da duyurulmuştu.
TUS NEDİR?
Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri için ÖSYM tarafından uygulanan sınav türüdür. Uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini sınayan sorular yer alıyor.
TUS uygulaması yılda iki defa gerçekleşiyor.