Alacağı Tutar Dudak Uçuklattı!
Kıvanç Tatlıtuğ'dan servet değerinde yeni reklam anlaşması
Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır yüzü olduğu ünlü jean markasıyla 2027'ye kadar sürecek yeni bir reklam anlaşmasına imza attı. Başarılı oyuncunun bu iş birliğinden alacağı tutar, duyan herkesi şaşkına çevirdi.
Türkiye'nin en popüler ve sevilen oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, uzun yıllardır yüzü olduğu ünlü bir jean markasıyla rekor bir reklam anlaşmasına imza attı.
2027 yılına kadar sürmesi beklenen bu iş birliği kapsamında başarılı oyuncunun alacağı tutar ise dudak uçuklattı!
EN PAHALI VE ETKİLİ REKLAM YÜZLERİNDEN BİR TANESİ
Kariyerine mankenlikle başlayan ve oyunculukta büyük başarılara ulaşan Tatlıtuğ, sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da geniş bir hayran kitlesine sahip.
Yüksek marka değeri ve güvenilirliği sayesinde, sektördeki en pahalı ve etkili reklam yüzlerinden biri olarak öne çıkıyor.
44 MİLYON TL'LİK BİR REKLAM ANLAŞMASIKıvanç Tatlıtuğ, yıllardır sürdürdüğü reklam iş birliğini, bu yeni anlaşmayla çok daha güçlü bir zemine oturttu.
Bu reklam anlaşması karşılığında Kıvanç Tatlıtuğ'un alacağı rakam ise 44 milyon TL olarak açıklandı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ Tatlıtuğ'un reklam anlaşmasından kazanacağı miktarın duyulması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Bu ücret 2025 yılı asgari ücretin neredeyse 2 bin katı ederken, asgari ücretli bir çalışanın yaklaşık 166 yıl çalışmasına tekabül ediyor.
Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, bu dev reklam bütçelerinin ünlülere değil de farklı alanlarda değerlendirilmesi gerektiğini savunurken; bazıları ise ünlülerin aldığı bu yüksek reklam gelirlerine karşı tepki gösterdi.