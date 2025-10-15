Alacağı Tutar Dudak Uçuklattı!

Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
Kendi aracını geri alabilmek için 480 bin lira ödedi!
Kendi aracını geri alabilmek için 480 bin lira ödedi!
Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
Uzmanından uyarı: Batı Anadolu'da 200 fay kırılmayı bekliyor!
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
HSK üyeliği için 31 hukukçu başvurdu: TBMM'deki aday belirleme süreci başlıyor!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Yerli Malı Tebliği değişti: Yazılıma 'Teknolojik Ürün Belgesi' şartı geldi!
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Erdoğan: 'Kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyin'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
AYM'den Cumhurbaşkanı'nın para hareketini sınırlama yetkisine iptal
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Türkiye 5G Teknolojisine Geçiyor
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Türkiye Genelinde Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi Açıklandı
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Bankaların Emekli Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Yükseldi
Altın çifte rekor serisine girdi!
Altın çifte rekor serisine girdi!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Afganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Yasa dışı bahis çeteleri restoranların POS cihazında
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
TİHEK'ten Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'öğrenci indirimi' cezası
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
İçtiği ağrı kesici sonu oluyordu! Organ nakliyle hayata tutundu
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı kareye asla girmezdi!
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Taksi plakasında vergi oyunu: Galericiler açıkça SMS atıyor
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka da evim yok!

Alacağı Tutar Dudak Uçuklattı!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan servet değerinde yeni reklam anlaşması

  1. strong>Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır yüzü olduğu ünlü jean markasıyla 2027'ye kadar sürecek yeni bir reklam anlaşmasına imza attı. Başarılı oyuncunun bu iş birliğinden alacağı tutar, duyan herkesi şaşkına çevirdi.</strong>

    strong>Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır yüzü olduğu ünlü jean markasıyla 2027'ye kadar sürecek yeni bir reklam anlaşmasına imza attı. Başarılı oyuncunun bu iş birliğinden alacağı tutar, duyan herkesi şaşkına çevirdi.

  2. <strong>Türkiye'nin en popüler ve sevilen oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ</strong>, uzun yıllardır yüzü olduğu ünlü bir jean markasıyla&nbsp;<strong>rekor bir reklam anlaşmasına</strong>&nbsp;imza attı.&nbsp;

    Türkiye'nin en popüler ve sevilen oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, uzun yıllardır yüzü olduğu ünlü bir jean markasıyla rekor bir reklam anlaşmasına imza attı. 

  3. <strong>2027 yılına kadar sürmesi beklenen bu iş birliği</strong> kapsamında başarılı oyuncunun <strong>alacağı tutar ise dudak uçuklattı!</strong>

    2027 yılına kadar sürmesi beklenen bu iş birliği kapsamında başarılı oyuncunun alacağı tutar ise dudak uçuklattı!

  4. <strong>EN PAHALI VE ETKİLİ REKLAM YÜZLERİNDEN BİR TANESİ</strong></span>

    EN PAHALI VE ETKİLİ REKLAM YÜZLERİNDEN BİR TANESİ

  5. Kariyerine mankenlikle başlayan ve oyunculukta büyük başarılara ulaşan <strong>Tatlıtuğ</strong>, sadece Türkiye'de değil, <strong>uluslararası arenada da geniş bir hayran kitlesine sahip.</strong>

    Kariyerine mankenlikle başlayan ve oyunculukta büyük başarılara ulaşan Tatlıtuğ, sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da geniş bir hayran kitlesine sahip.

  6. Yüksek marka değeri ve güvenilirliği sayesinde, sektördeki <strong>en pahalı ve etkili reklam yüzlerinden biri</strong> olarak öne çıkıyor.

    Yüksek marka değeri ve güvenilirliği sayesinde, sektördeki en pahalı ve etkili reklam yüzlerinden biri olarak öne çıkıyor.

  7. <strong>44 MİLYON TL'LİK BİR REKLAM ANLAŞMASI</strong></span><strong>Kıvanç Tatlıtuğ</strong>, yıllardır sürdürdüğü reklam iş birliğini, bu yeni anlaşmayla <strong>çok daha güçlü bir zemine oturttu.</strong>

    44 MİLYON TL'LİK BİR REKLAM ANLAŞMASIKıvanç Tatlıtuğ, yıllardır sürdürdüğü reklam iş birliğini, bu yeni anlaşmayla çok daha güçlü bir zemine oturttu.

  8. Bu reklam anlaşması karşılığında <strong>Kıvanç Tatlıtuğ'un alacağı rakam ise 44 milyon TL</strong> olarak açıklandı.

    Bu reklam anlaşması karşılığında Kıvanç Tatlıtuğ'un alacağı rakam ise 44 milyon TL olarak açıklandı.

  9. <strong>SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ</strong></span> <strong>Tatlıtuğ'un reklam anlaşmasından kazanacağı miktarın duyulması</strong>, sosyal medyada <strong>büyük yankı uyandırdı.&nbsp;</strong>

    SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ Tatlıtuğ'un reklam anlaşmasından kazanacağı miktarın duyulması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

  10. <strong>Bu ücret 2025 yılı asgari ücretin neredeyse 2 bin katı ederken, asgari ücretli bir çalışanın yaklaşık 166 yıl çalışmasına tekabül ediyor.</strong>

    Bu ücret 2025 yılı asgari ücretin neredeyse 2 bin katı ederken, asgari ücretli bir çalışanın yaklaşık 166 yıl çalışmasına tekabül ediyor.

  11. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı,&nbsp;<strong>bu dev reklam bütçelerinin ünlülere değil de farklı alanlarda değerlendirilmesi gerektiğini</strong>&nbsp;savunurken; bazıları ise&nbsp;<strong>ünlülerin aldığı bu yüksek reklam gelirlerine karşı tepki gösterdi.</strong>

    Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, bu dev reklam bütçelerinin ünlülere değil de farklı alanlarda değerlendirilmesi gerektiğini savunurken; bazıları ise ünlülerin aldığı bu yüksek reklam gelirlerine karşı tepki gösterdi.

15 Ekim 2025