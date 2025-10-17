'Memik Dede'ye Veda: Dedeliğin Baki Kaldı
Yabancı Damat dizisindeki rol arkadaşları da ünlü isme duygusal satırlarla veda etti.
Birçok projede boy gösteren ve "Yabancı Damat" dizisinde canlandırdığı "Memik Dede" karakteriyle şöhreti yakalayan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Usta sanatçının vefat haberi ardından art arda başsağlığı mesajları yayınlandı. Yabancı Damat dizisindeki rol arkadaşları da üzüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte o paylaşımlar...
ERDAL ÖZYAĞCILAR
Dizide Memik'in oğlu Kahraman'a hayat veren Erdal Özyağcılar, "Mimardı, musikişinastı, oyuncuydu, babamdı adam gibi adamdı. Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Nurlar içinde yatsın" ifadelerini kullandı.
SUMRU YAVRUCUK
Yabancı Damat'ın Feride'si Sumru Yavrucuk ise "Güzel abim huzurla uyu" diye veda etti.
İLKER AKSUM
Dizide rol alan bir diğer isim İlker Aksum da üzüntüsünü "Ustamız, babamız. Seni unutmayacağız" sözleriyle dile getirdi.
ENGİN AKYÜREK
Yabancı Damat dizisinin Kadir'i Engin Akyürek ise Güzelbeyoğlu'na "Güzel insan. Canım Arif abi" diye veda etti.
OZAN UĞURLU
Dizinin çocuk yıldızı Ozan Uğurlu da paylaşımında "Sadece 3 sene birlikte çalıştık ama bana dedeliğin baki kaldı. Huzur içinde uyu Memik dedeciğim" ifadelerini kullandı.