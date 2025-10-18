YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Kamu teşebbüslerinin 2026 yatırım hedefi 679,4 milyar lira
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
MEB'den Din Dersi Öğretmenleri için uzmanlaşma adımı
Bakanlıktan 'Milli Parklara Otel Yapılacak' iddialarına yalanlama
Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Altın durdurulamıyor! Kilogramı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Batarya Ve Motor Sorunu: BYD'den Büyük Geri Çağırma...

Çin'in en büyük otomobil üreticisi BYD, elektrikli araçlarındaki motor ve batarya sorunu nedeniyle geri çağırma açıkladı.

  1. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, Çinli şirketin küresel çapta büyüme yarışında kalite kontrolünü ön plana çıkararak, teknik arızalar nedeniyle kritik iç pazarındaki 115 binden fazla aracı geri çağırıyor.

  2. Hem hibrit hem de saf elektrikli modelleri hedef alan iki ayrı düzenleyici işlem, Shenzhen merkezli BYD'nin Çin'de yoğun bir fiyat rekabetiyle karşı karşıya kalması ve hükümetin maliyetleri düşürmek için aceleyle olası kalite tavizleri konusunda endişe duymasına neden olmasıyla birlikte geldi.<br><br>Düzenleyici kurum tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, geri çağırmalar Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin resmi soruşturmalarının ardından gerçekleşti.

  3. <strong>BATARYA VE MOTOR İÇİN GERİ ÇAĞIRMA YAPILDI</strong><br><br>Otomobil geri çağırmaları yaygın olsa da, bu kusurlar ana tahrik ve batarya bileşenlerini içeriyor ve hükümetin daha güçlü elektrikli araç güvenlik standartları için baskı yapmasıyla birlikte Çinli tüketiciler arasında elektrikli araç güvenliği konusunda endişelere yol açabilir.<br><br>Düzenleyiciler, Tesla tarafından ölümcül kazaların ardından popüler hale getirilen gömme veya gizli kapı kolları konusundaki endişeler nedeniyle kapı kolu mekanizması gerekliliklerini hazırlıyor.

    Otomobil geri çağırmaları yaygın olsa da, bu kusurlar ana tahrik ve batarya bileşenlerini içeriyor ve hükümetin daha güçlü elektrikli araç güvenlik standartları için baskı yapmasıyla birlikte Çinli tüketiciler arasında elektrikli araç güvenliği konusunda endişelere yol açabilir.

    Düzenleyiciler, Tesla tarafından ölümcül kazaların ardından popüler hale getirilen gömme veya gizli kapı kolları konusundaki endişeler nedeniyle kapı kolu mekanizması gerekliliklerini hazırlıyor.

  4. BYD'nin ilk geri çağırması, Mart 2015 ile Temmuz 2017 arasında üretilen amiral gemisi hibrit Tang serisinin önceki versiyonuna ait yaklaşık 44 bin adet aracı hedef alıyor. Bir bileşen tasarımındaki ve tahrik motoru kontrolöründeki kusurlar, devre kartının yanmasına ve aşırı durumlarda güç kaybına yol açabilir.

  5. Daha büyük geri çağırma, Şubat 2021 ile Ağustos 2022 arasında üretilen yaklaşık 70 bin&nbsp; elektrikli Yuan Pro crossover'ı kapsıyor. Pilin su geçirmez tasarımındaki bir kusur, güç çıkışında düşüşe yol açabiliyor. BYD, pil yuvasına bir sızdırmazlık maddesi uygulayarak sorunu gidermeyi planlıyor.

  6. Otomobil üreticisi, Çin'deki otomobil fiyat savaşının şirketin içerideki pazar hakimiyetini zayıflatmasıyla birlikte, yerel, fiyat açısından rekabetçi bir oyuncu imajından sıyrılıp küresel bir marka oluşturmayı hedefliyor.<br><br>Elektrikli araç devi, Eylül ayında 18 ayın ilk aylık satış düşüşünü yaşayarak Çin'in en çok satan markası unvanını kaybetti. Ayrıca, pazardaki zorlu koşullar nedeniyle 2025 yılı satış hedefini 5,5 milyon adetten 4,6 milyon adede düşürmek zorunda kaldı.

    Elektrikli araç devi, Eylül ayında 18 ayın ilk aylık satış düşüşünü yaşayarak Çin'in en çok satan markası unvanını kaybetti. Ayrıca, pazardaki zorlu koşullar nedeniyle 2025 yılı satış hedefini 5,5 milyon adetten 4,6 milyon adede düşürmek zorunda kaldı.

18 Ekim 2025