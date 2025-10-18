Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek

Eski tip sürücü belgesi kullananlar ay sonuna kadar ehliyetlerini yenilemezse, belgeleri geçersiz sayılacak.

Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek

Eski tip sürücü belgeleri 31 Ekim 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.

Yetkililer, söz konusu tarih sonunda olabilecek yoğunluk dolayısıyla eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşlara, bir an önce belgelerini yenilemesini tavsiye etti.

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Yeni ehliyetler adrese teslim ediliyor

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 31 Ekim'e kadar eski tip sürücü belgelerinin, değerli kağıt ve vakıf payı bedeli olarak toplam 15 lira ücret karşılığında yenileneceği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

Bu tarihten sonra yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecektir. Bu tarihten sonra B sınıfı sürücü belgesinin yenilenmesi için harç değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 7 bin 438 lira 60 kuruşun yatırılması gerekmektedir. A, A1, A2, F sınıfları için harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruşun yatırılması gerekmektedir. B1, BE, C1, CIE, C, CE, DI, DIE, D, DE, G, M sınıfları için harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 11 bin 235 lira 60 kuruşun yatırılması gerekmektedir.


