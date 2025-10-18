Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube'da yayınlanan sokak röportajlarının toplumda umutsuzluk yaydığı gerekçesiyle sıkı önlemler alınacağını açıkladı.

18 Ekim 2025
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, genellikle YouTube kanallarında yayınlanan sokak röportajları ile ilgili önlemler alacaklarını dile getirdi.

Şahin, bu röportajlarda bilinçli yönlendirme çabaları ile "her şeyin kötüye gittiği" yönünde algı oluşturulduğunu savundu. RTÜK olarak daha önce de açıkça uyardıkları bu tür yayınların, toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti. Kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren, halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha vurgulayan Şahin, benzeri yayınlarla ilgili tüm yasal yetkileri sonuna kadar kullanacaklarını önemle hatırlattı.

Sokak Röportajlarına Yönelik Analizler

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Üst Kurulun İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından yapılan analizler sonucunda; sokak röportajları adı altında bazı yayınların sistematik biçimde ve röportajı yapan kişinin bilinçli yönlendirme çabaları ile "her şeyin kötüye gittiği" yönünde algı oluşturma çalışmalarında son zamanlarda artış olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

Medya Etiği ve Toplum Üzerindeki Etkiler

  • Belirli kesimlerin duygularını istismar eden, halkın umut duygusunu zedeleyen bu yayınlar; medya etiğine, ifade özgürlüğünün sınırlarına ve kamu yararına aykırıdır.
  • Şahin, eleştirinin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu ancak yapıcı eleştiriler ile toplumun moralini ve geleceğe inancını yok etmeyi amaçlayan sistematik karamsarlık dilinin aynı şey olmadığını vurguladı.


