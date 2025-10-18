Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Sinop-Samsun karayolunda servis otobüsünün yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 07:53, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 07:55
Dün akşam saatlerinde Sinop-Samsun karayolu Kabalı köyü mevkiinde meydana gelen kazada, seyir halindeki servis otobüsü, önünde ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüslerde bulunan 13 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.