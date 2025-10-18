Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı

Dün akşam saatlerinde Sinop-Samsun karayolu Kabalı köyü mevkiinde meydana gelen kazada, seyir halindeki servis otobüsü, önünde ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüslerde bulunan 13 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



