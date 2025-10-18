Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Kamu teşebbüslerinin 2026 yatırım hedefi 679,4 milyar lira
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
YSK, CHP'nin İstanbul İl Kongresi için olağanüstü toplanacak
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
MEB'den Din Dersi Öğretmenleri için uzmanlaşma adımı
Bakanlıktan 'Milli Parklara Otel Yapılacak' iddialarına yalanlama
Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Altın durdurulamıyor! Kilogramı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Sağlık çalışanlarının kıyafetleri standartlaşıyor: Hemşireler lacivert, ebeler mürdüm giyecek
Meclisin 2026 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Ekonomistler ne bekliyor? TCMB'nin faiz kararı Perşembe günü
TCMB şikayet etti: BKM kart ihaleleri soruşturmasında 7 tutuklama
Trafikteki toplam araç sayısı 191 bin 406 arttı
Kara yollarında hız levhaları sadeleştirildi, sürücüler için net ve anlaşılır hız sınırları getirildi. Karadeniz Yolu ve üç ilde önemli değişiklikler yapıldı.

Haber Giriş : 18 Ekim 2025 07:46
Türkiye'de kara yollarındaki kafa karıştıran hız levhaları kaldırılarak, hız sınırları tek tip ve net hale getirildi. Bazı bölgelerde hız limitleri de yeniden düzenlendi. Bu değişikliklerle birlikte sürücüler, hız sınırlarının nerede başladığı veya bittiği konusunda artık karışıklık yaşamadan, tek tip ve net işaretlerle yollarına devam edebilecekler. Özellikle Karadeniz Yolu gibi yoğun güzergahlarda, sürücüleri cezaya sürükleyen ve hızı ani şekilde düşüren uyarı levhaları kaldırıldı. Ayrıca, gereksiz uyarılar ile radar ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile çakışan levhalar tamamen söküldü. Yolun farklı kesimlerinde hız sınırları yeniden düzenlendi ve bu sayede sürücüler için daha güvenli ve anlaşılır bir trafik ortamı oluşturuldu.

Hız Sınırlamalarında Yeni Düzenlemeler

  • 15 Ağustos 2025 tarihli "Kara Yollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık Genelgesi" ile kafa karıştıran levhalar kaldırıldı.
  • Ulaştırma ve Altyapı ile İçişleri Bakanlıkları ortak çalışmasıyla iki ayda yaklaşık 20 bin levha kaldırıldı.
  • Yüzlerce bölgede yeni hız limitleri belirlendi.
  • Yerleşim yeri olmayan bölgelerde hız düşüren ve bitişi belirsiz levhalar söküldü.

Üç İlde Sadeleştirme

  • Çorum'un Osmancık ilçesinde radar ve EDS kameraları kaldırıldı, sürücüleri tuzağa düşüren levhalar söküldü.
  • İstanbul-Tosya yönünde hızı aniden 82 kilometreden 50 kilometreye düşüren uyarı levhaları kaldırıldı.
  • Kastamonu'nun Tosya ilçe merkezinde 82 km/sa. sınırı korunurken, Samsun yönü sınırı kaldırılarak yerleşim içi 70 km/sa. olarak sabitlendi.
  • Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 82 km/sa. limiti korunurken, Atkaracalar'da aynı hız 110 km/saate çıkarıldı.
  • Küçük yerleşim yerlerindeki hız bölgeleri tamamen iptal edildi.


