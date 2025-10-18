Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi

Türkiye'de kara yollarındaki kafa karıştıran hız levhaları kaldırılarak, hız sınırları tek tip ve net hale getirildi. Bazı bölgelerde hız limitleri de yeniden düzenlendi. Bu değişikliklerle birlikte sürücüler, hız sınırlarının nerede başladığı veya bittiği konusunda artık karışıklık yaşamadan, tek tip ve net işaretlerle yollarına devam edebilecekler. Özellikle Karadeniz Yolu gibi yoğun güzergahlarda, sürücüleri cezaya sürükleyen ve hızı ani şekilde düşüren uyarı levhaları kaldırıldı. Ayrıca, gereksiz uyarılar ile radar ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile çakışan levhalar tamamen söküldü. Yolun farklı kesimlerinde hız sınırları yeniden düzenlendi ve bu sayede sürücüler için daha güvenli ve anlaşılır bir trafik ortamı oluşturuldu.

Hız Sınırlamalarında Yeni Düzenlemeler

15 Ağustos 2025 tarihli "Kara Yollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık Genelgesi" ile kafa karıştıran levhalar kaldırıldı.

tarihli "Kara Yollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık Genelgesi" ile kafa karıştıran levhalar kaldırıldı. Ulaştırma ve Altyapı ile İçişleri Bakanlıkları ortak çalışmasıyla iki ayda yaklaşık 20 bin levha kaldırıldı.

ortak çalışmasıyla iki ayda yaklaşık kaldırıldı. Yüzlerce bölgede yeni hız limitleri belirlendi.

Yerleşim yeri olmayan bölgelerde hız düşüren ve bitişi belirsiz levhalar söküldü.

Üç İlde Sadeleştirme

Çorum'un Osmancık ilçesinde radar ve EDS kameraları kaldırıldı, sürücüleri tuzağa düşüren levhalar söküldü.

radar ve EDS kameraları kaldırıldı, sürücüleri tuzağa düşüren levhalar söküldü. İstanbul-Tosya yönünde hızı aniden 82 kilometreden 50 kilometreye düşüren uyarı levhaları kaldırıldı.

hızı aniden 82 kilometreden 50 kilometreye düşüren uyarı levhaları kaldırıldı. Kastamonu'nun Tosya ilçe merkezinde 82 km/sa. sınırı korunurken, Samsun yönü sınırı kaldırılarak yerleşim içi 70 km/sa. olarak sabitlendi.

82 km/sa. sınırı korunurken, Samsun yönü sınırı kaldırılarak yerleşim içi olarak sabitlendi. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 82 km/sa. limiti korunurken, Atkaracalar'da aynı hız 110 km/saate çıkarıldı.

82 km/sa. limiti korunurken, Atkaracalar'da aynı hız çıkarıldı. Küçük yerleşim yerlerindeki hız bölgeleri tamamen iptal edildi.



