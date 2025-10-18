Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında

Bartın'da uygulama yapan sivil polise otomobil çarptı ve yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Olay, Bartın-Zonguldak karayolu Pelenkoğlu Üstgeçit yakınlarında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube'de görevli polis memuru Ö.T., Y.Z.A. idaresindeki 35 CG 2929 plakalı otomobili durdurmak istediği sırada, manevra yapan otomobil polis memuruna çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ö.T., Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, araç ise incelenmek üzere yediemin otoparkına çekildi.

Kazanın Ardından Yaşananlar

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe , hastaneye gelerek yaralı polisi ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Adatepe, kazayla ilgili detaylı bilgi aldı.

Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



