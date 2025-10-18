YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Kamu teşebbüslerinin 2026 yatırım hedefi 679,4 milyar lira
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
MEB'den Din Dersi Öğretmenleri için uzmanlaşma adımı
Bakanlıktan 'Milli Parklara Otel Yapılacak' iddialarına yalanlama
Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Altın durdurulamıyor! Kilogramı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davalarında erkeğin bazı kusurlu davranışlarının kadın lehine manevi tazminat gerekçesi oluşturmayacağına hükmetti. Karar, boşanma davalarında tazminat taleplerine emsal teşkil edecek nitelikte oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 11:08, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 11:10
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar

Boşanma davaları için önemli bir karara imza atıldı...

İçtihat Bülteni Uygulaması'ndan öğrenilen bilgilere göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi, eşler arasında görülen boşanma ve tazminat hususlarına ilişkin kararını verdi.

Mahkeme, erkek eş aleyhine, kadın eş lehine manevi tazminata hükmetti.

YARGITAY TEMYİZ İNCELEMESİNDE ÖNEMLİ KARARA VARDI

Erkek eş, istinaf incelemesinin ardından verilen hükmü yasal süresi içinde temyiz etti.

Dosya, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından incelemeye alındı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, temyiz incelemesi sonunda verdiği bozma ilamında, şu ifadelere yer verdi.

"Mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen davalı erkeğin 'Evi ve ailesiyle ilgilenmediği, ihtiyaçlarını karşılamadığı, düzenli bir işinin olmadığı' şeklindeki kusurlu davranışları davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşımamaktadır.

4721 sayılı Kanunun 174 üncü maddesinin ikinci fıkrası şartları kadın yararına oluşmamıştır.

O halde, davacı kadının manevi tazminat talebinin reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir."

KANIT OLSA DA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEYECEK

Bu kararla birlikte birçok boşanma davasında tarafların ileri sürdüğü benzer iddiaların kusur olarak değerlendirilmesine rağmen, bu iddiaların kanıtlanması halinde dahi manevi tazminata hükmedilemeyeceğine içtihat ederek önemli bir emsal karara imza atılmış oldu.


